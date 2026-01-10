Perú Deportes

Premiación de Liga 1 2025: Alex Valera como mejor jugador, el llanto de Jorge Fossati y todos los ganadores de la noche

La ceremonia dejó grandes momentos, como la emoción del entrenador uruguayo y la conformación del once ideal de la temporada

El viernes 9 de enero, en la sala del Museo de Arte de Lima, se premió a los mejores de la Liga 1 2025. Previo al sorteo del fixture de la nueva temporada, fueron desfilando jugadores y técnicos para recibir sus respectivos premios por su trabajo y desempeño durante el año pasado.

A diferencia de la premiación de la Liga Femenina, donde Alianza Lima acaparó todos los galardones al haber conquistado el ‘bi’, su clásico rival, Universitario de Deportes -vigente tricampeón- se llevó la mayoria de los reconocimientos de la ceremonia de fútbol masculino.

Mejor gol

Jairo Concha de Universitario se quedó con el mejor gol. Esta categoría estuvo muy reñida, teniendo tantos como los de Gustavo Dulanto de media cancha y la jugada ‘maradoniana’ de Carlos López. Sin embargo, la anotación del volante ‘crema’ a Melgar fue seleccionado como el más destacado.

Mejor arquero

La sorpresa de la noche fue la elección de Pedro Díaz como mejor arquero del 2026. El ‘1′ de Cusco FC hizo una buena campaña, evitando muchos goles en contra y siendo una pieza clave para que el cuadro cusqueño consiga el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El peruano superó al uruguayo Sebastián Britos y el boliviano Guillermo Viscarra.

Goleador

El máximo artillero de la Liga 1 2025 también fue un jugador de Cusco FC. El argentino Facundo Callejo marcó un total de 25 tantos y lideró la tabla de goleadores. El ‘nueve’ pudo celebrar más veces, pero una lesión en el cierre del Torneo Clausura lo frenó.

Mejor técnico

El momento más emotivo de la noche -sin duda- fue la premiación a Jorge Fossati, quien ganó el galardón a mejor DT. El uruguayo se hizo presente en la ceremonia a pesar de que no continuará al mando de Universitario de Deportes durante este 2026 por decisión de la directiva del club.

El ‘Nonno’ se emocionó al borde de las lágrimas al recibir el trofeo y dar un pequeño discurso de agradecimiento: "Quienes me conocen saben que siempre he pensado que en el fútbol no hay peor desubicado que aquel que cree que ganó algo solo, ya sea dirigente, técnico o jugador. Esto es resultado del esfuerzo de todos. Es la gracia de Dios, como recordaron varios de los nominados y premiados. Pero, después, el fútbol es equipo“, fueron algunas de sus palabras.

Jugador del año

Alex Valera también fue premiado por su gran temporada que terminó con un tricampeonato nacional. El delantero de la ‘U’ recibió el trofeo de jugador del año y tuvo algunas palabras de agradecimiento hacia sus compañeros, su técnico Fossati y sobre todo a su familia.

"Agradezco a Dios, a mi familia, a mi hija, a mis amigos, a los dirigentes, al profesor Jorge Fossati, a su comando técnico y a mis compañeros. El equipo ha demostrado solidez y unión, somos tricampeones gracias al esfuerzo diario y al profesionalismo de todos. Este premio significa que, aunque algunos quieran menospreciar nuestro trabajo, debemos seguir adelante y luchar cada día. Este logro es para nosotros, para nuestras familias y para quienes más queremos“, sentenció.

El once ideal

El once ideal estuvo conformado por cinco jugadores de Universitario, tres de Cusco FC, uno de Alianza Lima, otro de Sporting Cristal y finalmente uno de Melgar. Estos fueron los elegidos:

- Arquero: Pedro Díaz.

- Defensas: César Inga, Renzo Garcés, William Riveros y Andy Polo.

- Volantes: Martín Távara, Iván Colman y Jairo Concha.

- Delanteros: Facundo Callejo, Alex Valera y Jhonny Vidales.

El once ideal de la Liga 1, con cinco jugadores de Universitario.

