Jorge Fossati vuelve al Perú y se sincera sobre su salida de Universitario: “Me duele estar en el medio de mentirosos”

El técnico uruguayo manifestó que no fueron directos al momento de manifestarle los motivos por los cuales no seguiría en la ‘U’

El entrenador Jorge Fossati, desde el aeropuerto, rompe su silencio sobre su salida de Universitario de Deportes. Aclara los rumores, acusa a personas de mentir y explica las verdaderas razones de su desvinculación del club crema 1 @JaxLatinMedia

El viernes 9 de enero, Jorge Fossati retornó al Perú para tratar unos temas personales y hacerse presente en la ceremonia de premiación de la Liga 1. El estratega uruguayo fue abordado por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez y no se calló absolutamente nada sobre su salida de Universitario de Deportes.

Fossati comenzó explicando los motivos de su regreso a la capital peruana. "En algún momento tenía que venir para terminar con mis cosas personales y coincidió con la invitación para la gala, así que adelanté un poco los tiempos“, apuntó para las cámaras de Jax Latin Media.

Posteriormente, el ‘Nonno’ fue consultado por su abrupta partida de la ‘U’ luego de lograr el tricampeonato, a lo que respondió lo siguiente: "Ya aclaré varias cosas y dije con claridad que hay mentirosos y expliqué por qué. Lo demás es solo una diferencia de visión que llevó al club a tomar la decisión que tomó“.

Universitario de Deportes oficializó la
Universitario de Deportes oficializó la salida de Jorge Fossati como entrenador del plantel principal masculino. Crédito: X Universitario.

El experimentado director técnico profundizó sobre el término ‘mentiroso’. "Por las razones que se dieron, en lugar de decirme claramente cómo es, el club tomó la determinación por desgaste institucional y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter ni otras cosas“.

Eso sí, dejó en claro que el cariño hacia la institución peruana no se modificará a pesar de su polémica salida. “Son dos partes y hay una que interpretó que no podíamos seguir juntos, y son ellos quienes definen. Pero eso no cambia para nada los sentimientos que tengo por Universitario, siempre van a ser los mejores”.

Finalmente, Fossati cerró con una fuerte frase, haciendo referencia a lo dañado que está el ambiente del balompié en el Perú: “Me duele más, estar en medio de personas que mienten. Es el mundo del fútbol actual, lamentable y preocupantemente. Estamos quienes decimos directamente ‘es un mentiroso’ y quienes no se animan”.

Jorge Fossati vuelve al Perú
Jorge Fossati vuelve al Perú y se sincera sobre su salida de Universitario.

¿Fossati seguirá dirigiendo?

Por otro lado, Jorge Fossati habló sobre la posibilidad de dirigir en el 2026. Previo a su salida de Universitario, salieron rumores de que tenía una oferta de la selección de Costa Rica, los cuales fueron desmentidos por el mismo entrenador. Hasta el momento, no se le conoce una oferta concreta.

El mismo Fossati manifestó que tomará un descanso después de tener una agitada temporada al mando de la ‘U’, ganando los dos torneos de la Liga 1 2025. Además, reveló si mantiene la ilusión de seguir dirigiendo profesionalmente a los 73 años: “Me tomaré un ‘break’, depende de lo que vaya pasando".

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

Fossati nominado a mejor DT del 2025

Uno de los motivos por los que Jorge Fossati retornó el Perú es su nominación a mejor técnico de la Liga 1 durante la temporada pasada. El uruguayo es uno de los favoritos para quedarse con el premio al conseguir el tricampeonato con Universitario y de forma directa -ganando el Apertura y Clausura- sin necesidad de playoffs.

Este viernes 9 de enero desde las 19:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de premiación, en la que Fossati podría coronarse por segunda vez, debido a que lo hizo en el 2023 cuando levantó su primer trofeo con los ‘cremas’, venciendo a su clásico rival, Alianza Lima, en la final.

El ‘Nonno’ competirá esta categoría con entrenadores como Miguel Rondelli de Cusco FC, Néstor Gorosito con paso por Alianza Lima, y Gerardo Ameli, que estuvo al mando de Alianza Atlético durante el 2025. Las votaciones se realizaron mediante la web del torneo peruano.

Nominados a mejor entrenador de
Nominados a mejor entrenador de la Liga 1 2025.

