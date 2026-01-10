Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano.

El Museo de Arte de Lima fue el escenario del sorteo del fixture de la Liga 1 2026. A la par, acogió la premiación a los mejores elementos de la temporada pasada en la previa. Futbolistas, entrenadores y directivos de los distintos clubes nacionales se dieron cita en este lugar para conocer su calendario de cara a la nueva edición del campeonato peruano.

Así se jugará el Torneo Apertura 2026

Cabe señalar que los partidos del Torneo Apertura se mantendrán en el Torneo Clausura. Solo el orden se invertirá, es decir, los que fueron locales pasarán a ser visitantes.

- Fecha 1:

Juan Pablo vs FC Cajamarca

Alianza Atlético vs Cusco FC

Melgar vs Cienciano

UTC vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Universitario vs ADT

Sport Boys vs Los Chankas

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua

- Fecha 2:

Cusco FC vs Universitario

ADT vs Sport Boys

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Cienciano vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Sporting Cristal vs Melgar

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Alianza Atlético

CD Moquegua vs UTC

- Fecha 3:

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Melgar vs CD Moquegua

UTC vs Cusco FC

Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca

Universitario vs Cienciano

Sport Boys vs Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

- Fecha 4:

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

ADT vs UTC

Alianza Lima vs Sport Boys

Cienciano vs Alianza Atlético

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Sporting Cristal vs Universitario

FC Cajamarca vs Melgar

Los Chankas vs Sport Huancayo

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

- Fecha 5:

Juan Pablo II vs Cusco FC

Alianza Atlético vs ADT

Melgar vs Los Chankas

UTC vs Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs Cienciano

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Universitario vs FC Cajamarca

Sport Boys vs CD Moquegua

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

- Fecha 6:

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

ADT vs Juan Pablo II

Alianza Lima vs Melgar

Cienciano vs Sport Boys

Atlético Grau vs FC Cajamarca

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Los Chankas vs Universitario

CD Moquegua vs Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs UTC

- Fecha 7:

Cusco FC vs Cienciano

Juan Pablo II vs Los Chankas

Alianza Atlético vs CD Moquegua

Melgar vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Sport Huancayo vs ADT

Sporting Cristal vs Sport Boys

Universitario vs UTC

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

- Fecha 8:

ADT vs Melgar

UTC vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Cienciano vs FC Cajamarca

Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Sporting Cristal

Sport Boys vs Sport Huancayo

CD Moquegua vs Cusco FC

Comerciantes Unidos vs Universitario

- Fecha 9:

Juan Pablo II vs UTC

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Melgar vs Cusco FC

Cienciano vs ADT

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs CD Moquegua

Universitario vs Alianza Lima

FC Cajamarca vs Los Chankas

- Fecha 10:

Cusco FC vs FC Cajamarca

ADT vs Alianza Lima

UTC vs Sport Huancayo

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Universitario vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Cienciano

Sport Boys vs Melgar

CD Moquegua vs Juan Pablo II

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

- Fecha 11:

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Alianza Atlético vs Sport Boys

Melgar vs Universitario

Alianza Lima vs Cusco FC

Cienciano vs CD Moquegua

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs UTC

FC Cajamarca vs ADT

Los Chankas vs Atlético Grau

- Fecha 12:

Cusco FC vs Sport Huancayo

ADT vs Los Chankas

UTC vs Cienciano

Deportivo Garcilaso vs Melgar

Atlético Grau vs Alianza Lima

Universitario va Alianza Atlético

Sport Boys vs Juan Pablo II

CD Moquegua vs FC Cajamarca

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

- Fecha 13:

Juan Pablo II vs Universitario

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

ADT vs Atlético Grau

FBC Melgar vs UTC

Alianza Lima vs Moquegua

Cienciano vs Comerciantes

Sporting Cristal vs Cusco FC

FC Cajamarca vs Sport Boys

Los Chankas vs D. Garcilaso

- Fecha 14:

Cusco FC vs Los Chankas

UCT vs FC Cajamarca

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético

Sport Huancayo va Juan Pablo II

Atlético Grau vs Cienciano

Sport Boys vs Universitario

Moquegua vs ADT

Comerciantes Unidos vs Melgar

- Fecha 15:

Juan Pablo II vs Alianza Atlético

ADT vs Comerciantes

FC Melgar vs Sport Huancayo

Cienciano vs Alianza Lima

D. Garcilaso vs UTC

Universitario vs Atlético Grau

FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Los Chankas vs Moquegua

Sport Boys vs Cusco FC

- Fecha 16:

Cusco FC vs Atlético Grau

Juan Pablo II vs FC Melgar

Alianza Atlético vs FC Cajamarca

UTC vs Sport Boys

Alianza Lima vs Los Chankas

Sport Huancayo vs Cienciano

Sporting Cristal vs ADT

Moquegua vs Universitario

Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso

- Fecha 17:

ADT vs Cusco FC

FC Melgar vs Alianza Atlético

Cienciano vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs CD Moquegua

Universitario vs Sport Huancayo

FC Cajamarca vs Alianza Lima

Los Chankas vs UTC

Sport Boys vs Comerciantes Unidos

Se revelaron todos los partidos de la temporada 2026. Entérate de la programación completa, los duelos más atractivos y el fixture de tu equipo favorito en la Liga1 Te Apuesto.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

A pesar de los conflictos por los derechos de televisión entre 1190 Sports, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Liga 1, el inicio del campeonato nacional no se retrasará. Y es que la máxima organización y los equipos del torneo tomaron una medida drástica, la cual consistía en no dejar entrar las cámaras de L1 Max, en caso que no se ponga al día con los pagos.

1190 decidió pronunciarse y comunicó que reducirá el plazo de 60 a 30 días en el contrato firmado. Esto con el objetivo de que las escuadras del certamen doméstico no se vean perjudicadas económicamente ni en lo deportivo. De esta manera, la nueva edición de la Liga 1 arrancará el 30 de enero, como estaba estipulado desde un inicio.