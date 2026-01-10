Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano.

El Museo de Arte de Lima fue el escenario del sorteo del fixture de la Liga 1 2026. A la par, acogió la premiación a los mejores elementos de la temporada pasada en la previa. Futbolistas, entrenadores y directivos de los distintos clubes nacionales se dieron cita en este lugar para conocer su calendario de cara a la nueva edición del campeonato peruano.
Así se jugará el Torneo Apertura 2026
Cabe señalar que los partidos del Torneo Apertura se mantendrán en el Torneo Clausura. Solo el orden se invertirá, es decir, los que fueron locales pasarán a ser visitantes.
- Fecha 1:
Juan Pablo vs FC Cajamarca
Alianza Atlético vs Cusco FC
Melgar vs Cienciano
UTC vs Atlético Grau
Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
Sport Huancayo vs Alianza Lima
Universitario vs ADT
Sport Boys vs Los Chankas
Comerciantes Unidos vs CD Moquegua
- Fecha 2:
Cusco FC vs Universitario
ADT vs Sport Boys
Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
Cienciano vs Juan Pablo II
Atlético Grau vs Sport Huancayo
Sporting Cristal vs Melgar
FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
Los Chankas vs Alianza Atlético
CD Moquegua vs UTC
- Fecha 3:
Juan Pablo II vs Sporting Cristal
Alianza Atlético vs Alianza Lima
Melgar vs CD Moquegua
UTC vs Cusco FC
Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
Universitario vs Cienciano
Sport Boys vs Atlético Grau
Comerciantes Unidos vs Los Chankas
- Fecha 4:
Cusco FC vs Comerciantes Unidos
ADT vs UTC
Alianza Lima vs Sport Boys
Cienciano vs Alianza Atlético
Atlético Grau vs Juan Pablo II
Sporting Cristal vs Universitario
FC Cajamarca vs Melgar
Los Chankas vs Sport Huancayo
CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 5:
Juan Pablo II vs Cusco FC
Alianza Atlético vs ADT
Melgar vs Los Chankas
UTC vs Alianza Lima
Deportivo Garcilaso vs Cienciano
Sport Huancayo vs Sporting Cristal
Universitario vs FC Cajamarca
Sport Boys vs CD Moquegua
Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
- Fecha 6:
Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
ADT vs Juan Pablo II
Alianza Lima vs Melgar
Cienciano vs Sport Boys
Atlético Grau vs FC Cajamarca
Sporting Cristal vs Alianza Atlético
Los Chankas vs Universitario
CD Moquegua vs Sport Huancayo
Comerciantes Unidos vs UTC
- Fecha 7:
Cusco FC vs Cienciano
Juan Pablo II vs Los Chankas
Alianza Atlético vs CD Moquegua
Melgar vs Atlético Grau
Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
Sport Huancayo vs ADT
Sporting Cristal vs Sport Boys
Universitario vs UTC
FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Fecha 8:
ADT vs Melgar
UTC vs Alianza Atlético
Alianza Lima vs Juan Pablo II
Cienciano vs FC Cajamarca
Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
Los Chankas vs Sporting Cristal
Sport Boys vs Sport Huancayo
CD Moquegua vs Cusco FC
Comerciantes Unidos vs Universitario
- Fecha 9:
Juan Pablo II vs UTC
Alianza Atlético vs Atlético Grau
Melgar vs Cusco FC
Cienciano vs ADT
Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
Sporting Cristal vs CD Moquegua
Universitario vs Alianza Lima
FC Cajamarca vs Los Chankas
- Fecha 10:
Cusco FC vs FC Cajamarca
ADT vs Alianza Lima
UTC vs Sport Huancayo
Atlético Grau vs Sporting Cristal
Universitario vs Deportivo Garcilaso
Los Chankas vs Cienciano
Sport Boys vs Melgar
CD Moquegua vs Juan Pablo II
Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
- Fecha 11:
Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
Alianza Atlético vs Sport Boys
Melgar vs Universitario
Alianza Lima vs Cusco FC
Cienciano vs CD Moquegua
Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso
Sporting Cristal vs UTC
FC Cajamarca vs ADT
Los Chankas vs Atlético Grau
- Fecha 12:
Cusco FC vs Sport Huancayo
ADT vs Los Chankas
UTC vs Cienciano
Deportivo Garcilaso vs Melgar
Atlético Grau vs Alianza Lima
Universitario va Alianza Atlético
Sport Boys vs Juan Pablo II
CD Moquegua vs FC Cajamarca
Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Fecha 13:
Juan Pablo II vs Universitario
Alianza Atlético vs Sport Huancayo
ADT vs Atlético Grau
FBC Melgar vs UTC
Alianza Lima vs Moquegua
Cienciano vs Comerciantes
Sporting Cristal vs Cusco FC
FC Cajamarca vs Sport Boys
Los Chankas vs D. Garcilaso
- Fecha 14:
Cusco FC vs Los Chankas
UCT vs FC Cajamarca
Alianza Lima vs Sporting Cristal
Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
Sport Huancayo va Juan Pablo II
Atlético Grau vs Cienciano
Sport Boys vs Universitario
Moquegua vs ADT
Comerciantes Unidos vs Melgar
- Fecha 15:
Juan Pablo II vs Alianza Atlético
ADT vs Comerciantes
FC Melgar vs Sport Huancayo
Cienciano vs Alianza Lima
D. Garcilaso vs UTC
Universitario vs Atlético Grau
FC Cajamarca vs Sporting Cristal
Los Chankas vs Moquegua
Sport Boys vs Cusco FC
- Fecha 16:
Cusco FC vs Atlético Grau
Juan Pablo II vs FC Melgar
Alianza Atlético vs FC Cajamarca
UTC vs Sport Boys
Alianza Lima vs Los Chankas
Sport Huancayo vs Cienciano
Sporting Cristal vs ADT
Moquegua vs Universitario
Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 17:
ADT vs Cusco FC
FC Melgar vs Alianza Atlético
Cienciano vs Sporting Cristal
Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
Atlético Grau vs CD Moquegua
Universitario vs Sport Huancayo
FC Cajamarca vs Alianza Lima
Los Chankas vs UTC
Sport Boys vs Comerciantes Unidos
¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?
A pesar de los conflictos por los derechos de televisión entre 1190 Sports, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Liga 1, el inicio del campeonato nacional no se retrasará. Y es que la máxima organización y los equipos del torneo tomaron una medida drástica, la cual consistía en no dejar entrar las cámaras de L1 Max, en caso que no se ponga al día con los pagos.
1190 decidió pronunciarse y comunicó que reducirá el plazo de 60 a 30 días en el contrato firmado. Esto con el objetivo de que las escuadras del certamen doméstico no se vean perjudicadas económicamente ni en lo deportivo. De esta manera, la nueva edición de la Liga 1 arrancará el 30 de enero, como estaba estipulado desde un inicio.