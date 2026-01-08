1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario.

1190 Sports se pronunció ante las medidas drásticas que tomaron la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de Liga 1 sobre los derechos de transmisión a poco del inicio del campeonato nacional y ante el incumplimiento de pagos. Su asesor Julio García habló sobre cómo tomaron estas firmes posturas.

“Lo hemos afrontado con tranquilidad, considerándolo una oportunidad para dar a conocer que desde hace varios meses trabajamos por las vías institucionales, específicamente a través del comité de dirección, y ya se alcanzó una solución. Todo lo relacionado con el pago del desfase de 60 días está acordado. Este plazo está permitido por contrato, pero se resolverá en breve. La solución ya está acordada y debe comunicarse a todos los clubes”, comenzó en diálogo con RPP.

García dejó en claro que el arranque la Liga 1 2026 no se retrasará: “El campeonato debe comenzar de manera ordenada. Adoptamos esta postura porque los clubes necesitan un inicio ordenado del torneo. Para nosotros, como gestores del proyecto junto con la federación, los clubes y 1190, es positivo, ya que nos permite enfocarnos en el desarrollo del proyecto”, acotó.

El asesor de 1190 Sports señaló que no se le debe a los clubes, solo hay un desfaste de pagos, permitido por el contrato firmado entre ambas partes. Además, reveló que “se acordó una modificación que reducirá este plazo de 60 días a 30 días en el futuro”.

La empresa se pronunció a través de su asesor Julio García. (RPP)

¿Qué pasará con las transmisiones de Universitario?

Por otro lado, Julio García abordó el caso de Universitario de Deportes. El vigente tricampeón terminó su vínculo con GOLPERU y su directiva dejó abierta la posibilidad de que no se sume a la L1 Max. Una muestra de ello es que su Noche Crema pasará por TV Perú. El asesor de 1190 Sports afirmó que los ‘merengues’ deben alinearse a su canal.

“Este nuevo orden implica que Universitario de Deportes, incluido en el proyecto según el contrato firmado en 2023, ingresará y comenzará el campeonato bajo esta situación de orden, sin que se vea afectado, al igual que el resto de los clubes de la primera división del fútbol peruano”, expresó.

“Con Universitario de Deportes hubo reuniones de coordinación por temas complementarios a su ingreso, siempre en un ambiente cordial y con buenos resultados. No existió ningún condicionamiento por parte de 1190, Universitario ni ningún otro club. La situación conocida ayer a través de los medios responde únicamente a la necesidad de mantener el orden, algo en lo que coincidimos plenamente”, complementó.

1190 Sports explicó la situación de la 'U' sobre los derechos de TV. (RPP)

El fondo económico de 1190 Sports

Finalmente, el representante de 1190 Sports reveló el fondo económico que tienen para solventar los pagos con todos los clubes de Liga 1. Si bien se mantienen en ‘rojo’ -al haber financiado más de 100 millones de dólares- tienen la ilusión que con el pasar de los años se recupere lo invertido en este proyecto.

“El proyecto establece que, desde el inicio, cuando aún no se transmitía ni se solicitaban derechos ni había suscriptores, el 100 % del financiamiento de los pagos correspondía a 1190. A medida que el proyecto creció, parte de los fondos comenzaron a cubrirse con los ingresos generados por el propio proyecto y la parte restante con recursos de 1190. Hasta el momento, 1190 ha invertido más de 100 de dólares en este proyecto. Actualmente, los resultados financieros son positivos y el crecimiento es sostenido. Se espera que en 2026 se alcance el punto de equilibrio que permita que todos los recursos destinados a los clubes de la primera división provengan íntegramente del proyecto”, sentenció.

Julio García contó detalles de la inversión de la empresa extranjera en la Liga 1. (RPP)