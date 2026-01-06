Perú Deportes

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Guardar
Mario Pinedo reveló los problemas que existen entre la FPF y 1190 Sports a poco del arranque del certamen doméstico. (RPP)

Un nuevo enfrentamiento podría desatarse en el balompié nacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha decidido levantar su voz ante los incumplimientos de 1190 Sports -empresa que ganó los derechos de transmisión de la Liga 1- con los mismos clubes del campeonato doméstico.

De acuerdo a la información del periodista deportivo Mario Pinedo, compartido en el programa de RPP llamado ‘Vamos al Var’, 1190 Sports lleva más de 60 días, tiempo acordado en el contrato, sin pagarle a algunas instituciones locales. Esto, como era de esperarse, ha generado malestar en la FPF.

La organización encabezada por Agustín Lozano, probablemente impulsada por los reclamos de los equipos perjudicados, le ha puesto una firme condición a esta empresa para que comience transmitiendo todos los cotejos, sin excepción de algunos elencos, mediante su canal L1 Max.

"El problema son los sesenta días de atraso que tienen con los clubes, 1190 y la Federación. La condición para que arranque la fecha con todos los equipos es que no haya deuda“, fue lo que dijo Pineda en su espacio digital, desatando la sorpresa de sus compañeros en la mesa de debate.

Melgar es uno de los clubes que no ha callado en medio de este problema. Su administrador Ricardo Bettocchi, siempre que puede, habla sobre la falta de pagos por parte de 1190 Sports. Su elenco lleva desde el 2023 sin recibir dinero de la organización en mención.

Nuevo conflicto por derechos de
Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato.

¿Se retrasa el inicio de la Liga 1 2026?

Ante esta situación, surge una vez más la incertidumbre si la Liga 1 2026 comenzará en la fecha pactada o ocurrirá lo de año anterios, en la que sufrió un retraso, incluso hubo ‘walkovers’ y pérdida de puntos. El periodista Mario Pinedo dejó en claro que eso no ocurrirá y planteó otro escenario paralelo.

"Me dijeron que es fecha inamovible. El problema no es cuándo arranca, es que no es seguro qué equipos van a salir por L1 Max. La razón es que no están obligados a pasar a Liga 1 Max, sino que tienen que pasar a la Federación, y es la Federación la que determina si sigue el camino regular", detalló.

Deudas abren la oportunidad para nuevos canales

El hecho de no haya certeza de si L1 Max pasará los partidos de todos los clubes de la Liga 1 2026 abre la puerta para que otros canales de televisión se interesen en contar con el fútbol peruano en su parrilla.

Ese es el caso de TV Perú que cerró un acuerdo con Universitario de Deportes -uno de los equipos que recién se sumaría a L1 Max- para transmitir su tan esperada Noche Crema, en la cual enfrentará a Universidad de Chile el próximo sábado 24 de enero.

La Noche Crema 2026 será
La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú.

Existe la posibilidad de que este no sea el primero ni el último encuentro que TV Perú pase de la ‘U’ por señal abierta. Y es que, en caso que 1190 Sports no cumpla con la condición planteada, la Federación podría darle vía libre al vigente tricampeón a negociar con otra casa televisiva.

La Federación puede autorizar a la ‘U’ a negociar por otro lado, por otra señal“, afirmó Mario Pinedo en ‘Vamos al Var’. Lo cierto es que primero 1190 deberá seguir incumplimiento con el contrato para que la FPF tome la drástica decisión de liberar las facultades de los diversos clubes de Liga 1.

Temas Relacionados

Liga 11190 SportsFPFL1 MaxUniversitario de DeportesAlianza LimaSporting CristalMelgarperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ terminaron líderes en la primera etapa y querrán repetirlo en esta nueva instancia para emparejarse con un rival más accesible en cuartos de final. Conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Universitario vs Soan: día, hora

⁠¿Bryan Reyna puede volver a Alianza Lima? El panorama del extremo peruano en medio de su ostracismo en Belgrano de Argentina

El ‘Picante’ no tiene minutos en el cuadro ‘pirata’ desde finales de octubre y un regreso a la Liga 1 podría valorarse, inclusive al elenco ‘blanquiazul’

⁠¿Bryan Reyna puede volver a

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán quedar en el primer lugar durante esta etapa e iniciarán su camino enfrentando a uno de los últimos de la tabla. Conoce todos los detalles de este encuentro

Alianza Lima vs Rebaza Acosta:

Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol de Sekou Gassama, pero advirtió: “En la Liga 1 va a hacer la diferencia”

El periodista deportivo se mostró sorprendido por el pasado reciente del nuevo ‘9’ de Universitario, pero reconoció una cualidad que le permitirá destacar en el torneo local

Pedro García calificó de “miserable”

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El atacante peruano de origen venezolano permanece retenido en Venezuela en medio del clima de tensión que se registra en ese país tras la detención del dirigente vinculado al chavismo

El duro recorrido de Jeriel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez cumplió su amenaza

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Congresista Kira Alcarraz es denunciada por abofetear a un fiscalizador del SAT durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

El solista surcoreano Jin Denim

El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: Familia descarta suicidio y pide respeto

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

Serenazgo de Lima retira a fans que acampaban diez días antes de los conciertos de Bad Bunny

DEPORTES

⁠¿Bryan Reyna puede volver a

⁠¿Bryan Reyna puede volver a Alianza Lima? El panorama del extremo peruano en medio de su ostracismo en Belgrano de Argentina

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol de Sekou Gassama, pero advirtió: “En la Liga 1 va a hacer la diferencia”

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”