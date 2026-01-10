A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta: duelo por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cierre de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 permitió a Alianza Lima recuperar confianza tras una serie de resultados adversos. Y quedó listo para arrancar con todo la Fase 2 con el firme objetivo de lograr el tricampeonato del torneo nacional.

Las ‘blanquiazules’ habían atravesado una etapa complicada, que incluyó una derrota administrativa ante Universitario de Deportes y una caída en cancha frente a la Universidad San Martín.

La última jornada enfrentó a las bicampeonas con Regatas Lima, un rival también necesitado de una victoria. El plantel liderado por Facundo Morando logró imponerse por 3-1, asegurando el triunfo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La actuación destacada de la opuesta francesa Maeva Orlé fue clave para el resultado. Los parciales del encuentro reflejaron la intensidad del duelo: 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15. Este desempeño permitió a Alianza Lima ubicarse en la tercera posición de la tabla al término de la fase inicial.

El conjunto íntimo buscará mantener el impulso contra Rebaza Acosta este domingo 11 de enero, y mejorar su rendimiento en esta nueva etapa del certamen, ante la expectativa de sus seguidores y en un escenario que promete gran espectáculo deportivo.

Momentos cruciales del partido entre Alianza y Regatas. El equipo blanquiazul demuestra su poderío en la net y con un bloqueo contundente, gana el tercer set, desatando la euforia de su equipo y su entrenador | Latina TV

Horarios de Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán contra las ‘chalacas’ este domingo 11 de enero, en el Polideprotivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 18:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasilpodrán seguirlo desde las 19:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta

La transmisión del esperado encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta estará asegurada para los aficionados en diversas plataformas. Latina TV ofrecerá el partido en señal abierta por el canal 2 y en alta definición por el canal 702 HD.

Quienes prefieran seguir el desarrollo del juego en línea podrán hacerlo a través de la página web y la aplicación oficial de la televisora. Además, el partido estará disponible en el sitio web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Para quienes busquen actualizaciones en tiempo real, Infobae Perú brindará una cobertura detallada punto a punto en su portal digital, ampliando así las opciones para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento clave en la segunda ronda del campeonato.

El plantel 'blanquiazul' cerró la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en la tercera plaza. - Crédito: Alianza Lima

Así llega Rebaza Acosta al partido

Rebaza Acosta cerró la primera etapa de la Liga Peruana de vóley con el alivio de haber evitado la zona de revalidación. Este escenario permitió que el equipo, bajo la dirección de Tato Rivero, afrontara su último compromiso sin presiones adicionales.

El enfrentamiento ante Atlético Atenea resultó uno de los más disputados de la jornada. Rebaza Acosta tomó ventaja al adjudicarse los dos primeros sets, con parciales de 25-19 y 25-22. Sin embargo, el conjunto rival reaccionó y forzó el desempate tras imponerse en los siguientes sets 26-24 y 25-22.

El desenlace se definió en un tie-break ajustado, donde el equipo del Callao logró imponerse 15-13. Este triunfo refuerza la moral de Rebaza Acosta para afrontar la segunda ronda, tras superar a uno de los equipos protagonistas del certamen.

Rebaza Acosta venció 3-2 a Atlético Atenea en la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

Partidos del domingo 11 de enero por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)