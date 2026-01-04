Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

En Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el compromiso arrancará a las 19:00 horas, mientras que en México está previsto para las 16:00 horas. En España, el partido se disputará a las 23:00 horas.

El duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima , correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 , se jugará el domingo 4 de enero. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) el inicio está programado para las 18:00 horas.

De la misma manera, el página web de Infobae Perú ofrecerá cobertura de los encuentros más importantes con información previa, relatos en directo, los momentos destacados y las declaraciones de los protagonistas.

La transmisión del Alianza Lima vs Regatas Lima estará disponible para los seguidores de ambos equipos a través de Latina Televisión, que emite todos los encuentros del campenato local en señal abierta por los canales 2 y 702 en alta definición. Los aficionados también podrán ver los partidos del Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador en el sitio web de la Federación Peruana de Voleibol y en la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Este resultado hizo que las dirigidas por Horacio Bastit se ubiquen en el quinto lugar con 16 puntos, a 11 de su rival de turno. Y más allá de que están en la siguiente ronda, intentarán ganarle a las ‘íntimas’ para mejorar su panorama. La única baja confirmada por lesión es la de Shanaiya Aymé.

Regatas Lima ha padecido de la irregularidad en los últimos cinco partidos del torneo local, ya que lleva tres triunfos y dos derrotas. Justamente, las chorrillanas sucumbieron por sets 3-1 contra Universitario de Deportes (25-20, 25-20, 18-25 y 25-23).

De todos modos, el conjunto dirigido por Facundo Morando tiene valores importantes para sacar adelante la contienda como Maeva Orlé, Clarivett Yllescas e Isabella ‘Chavelita’ Sánchez.

Alianza Lima es el líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 al sumar 27 puntos. No obstante, en su última presentación perdió por 3-1 ante San Martín, resultado que les cortó el invicto de 10 partidos sin conocer la derrota, además de hacer que las ‘santas’ se igualen en la punta.

Asimismo, en el reciente historial de enfrentamientos, el saldo resulta parejo, con dos triunfos para las ‘blanquiazules’ y dos para las ‘regatinas’ . Por ello, se estima que sea un choque electrizante.

Alianza Lima se medirá ante Regatas Lima el domingo 4 de enero en un duelo válido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes será el escenario de una contienda entre dos equipos que perdieron en la jornada anterior, pero que buscarán redimirse en esta ocasión.

