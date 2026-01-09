ADT de Tarma reúne a Hernán Rengifo con su hijo Nicolás para compartir vestuario por primera vez en la Liga 1 2026

Hernán Rengifo y su hijo Nicolás compartirán vestuario en ADT de Tarma. Crédito: Instagram ADT/Difusión.

La temporada 2026 de la Liga 1 será el escenario de un hecho histórico para el fútbol peruano. Nicolás Rengifo, delantero de 18 años, se suma a las filas de ADT de Tarma tras confirmarse su préstamo desde Universitario de Deportes. La institución ‘crema’ anunció la salida del atacante limeño para que asuma este nuevo desafío profesional en la altura. Por su parte, el cuadro tarmeño formalizó el arribo del juvenil, quien ya se entrena bajo las órdenes del técnico Pablo Trobbiani.

La incorporación de Nicolás genera una expectativa única pues compartirá vestuario con su padre, Hernán Rengifo. El célebre ‘Charapa’, nacido en Chachapoyas, es actualmente el futbolista más longevo del campeonato nacional. Con 42 años y próximo a cumplir 43 en abril, el experimentado artillero supera en vigencia a figuras como Paolo Guerrero. Esta dupla representa una de las pocas ocasiones en las que padre e hijo coinciden en un mismo plantel profesional en el Perú.

Durante la campaña pasada, Hernán registró una racha particular con la camiseta celeste. El veterano delantero anotó tres goles de forma consecutiva frente a Binacional, UTC y Cusco FC, en un total de 25 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Ahora, el atacante asumirá el rol de mentor directo de su hijo en la ofensiva de ADT. Juntos buscarán potenciar el ataque del ‘vendaval celeste’, en un año que quedará marcado por este reencuentro generacional sobre el campo de juego.

Nicolás Rengifo llega cedido a ADT procedente de Universitario de Deportes. Crédito: Instagram ADT.

Antecedentes de padre e hijo en el mismo equipo en la Liga 1

En la historia del balompié nacional, ver a un padre y un hijo compartir el terreno de juego de manera oficial es un suceso extremadamente inusual que solo cuenta con dos antecedentes confirmados en la era profesional. El caso más emblemático es el de Juan Carlos y Alonso Bazalar en 2008.

Ambos defendieron los colores de Cienciano. El experimentado volante y el joven ex seleccionado Sub-17 no solo coincidieron en el torneo local, sino que marcaron un hito al jugar juntos en la Copa Sudamericana.

Juan Carlos Bazalar y su hijo, Alonso, compartieron plantel en Cienciano. Crédito: Archivo GLR

Casi una década después, en 2016, el Sport Boys fue escenario de un evento similar. Jorge ‘El Chino’ Huamán, lateral histórico del cuadro ‘rosado’, cumplió el sueño de disputar partidos oficiales junto a su hijo César Huamán. Aunque ocurrió en el torneo de ascenso, la relevancia profesional fue absoluta, pues ambos integraron el once titular en una campaña donde la experiencia del padre guió los primeros pasos del heredero.

Estos dos registros permanecen como excepciones únicas en un fútbol peruano donde la herencia del apellido suele saltar generaciones, pero raras veces permite el encuentro directo bajo la misma camiseta.

Jorge Huamán y su hijo, Paolo, durante la temporada 2017 en Sport Boys. Crédito: Sport Boys.

La trayectoria de Hernán Rengifo

Hernán Rengifo dio sus primeros pasos en el fútbol en su natal Chachapoyas, donde defendió al Sachapuyos en la Copa Perú. Su estreno en la primera división ocurrió con Universitario de Deportes en el año 2002, después de una etapa de formación en el club filial Virgen del Chapi. A lo largo de su trayectoria, el atacante también integró las filas de escuadras como la Universidad San Martín, Sporting Cristal, Melgar y Deportivo Municipal dentro del torneo local.

Hernán Rengifo representó a la selección peruana.

En el ámbito nacional, el delantero conquistó dos títulos de liga: el primero con los ‘santos’ en 2007 y el segundo con el conjunto ‘rimense’ en 2012. Además, consolidó una exitosa carrera en el extranjero tras su paso por las ligas de Polonia, Chipre y Turquía. En el fútbol internacional sumó importantes logros a su palmarés, con tres campeonatos obtenidos en el Omonia Nicosia y dos trofeos más con la camiseta del Lech Poznań.

Durante su etapa de plenitud, el artillero defendió la camiseta de la selección peruana, especialmente en el proceso clasificatorio hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. En total, registró 22 apariciones con la ‘blanquirroja’, de las cuales 11 correspondieron a partidos oficiales. Durante su paso por el equipo nacional, Rengifo festejó seis anotaciones, entre compromisos por los puntos y encuentros de carácter amistoso.