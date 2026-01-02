Perú Deportes

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: todos los detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile

La presentación y partido amistoso en el estadio Monumental de Ate se podrá ver en todo el Perú, sin excepciones

El viernes 2 de enero, Universitario de Deportes hizo un anuncio importante sobre la Noche Crema 2026. El vigente tricampeón del fútbol peruano dio a conocer el canal que pasará su presentación y su partido amistoso ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate el próximo sábado 24 del presente mes.

Días atrás, la ‘U’ había compartido detalles de su negociación con TV Perú, canal de señal abierta. Finalmente, el club ‘merengue’ pudo cerrar un acuerdo con dicha empresa televisiva para que pase el evento más esperado por toda la hinchada. Así lo confirmó con una publicación en sus redes sociales oficiales.

“Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema 2026, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú. ¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón!“, posteó.

