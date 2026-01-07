Universitario confirmó sus 3 amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1

Universitario confirmó sus tres amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1.

Universitario de Deportes arrancó su pretemporada bajo la dirección de su nuevo técnico Javier Rabanal, quien junto al plantel buscará ganar el tan ansiado tetracampeonato en la Liga 1 y avanzar lo más lejos posible en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El pasado lunes 5 de enero, los jugadores pasaron exámenes médicos y un día después realizaron su primera sesión de entrenamiento con la supervisión del estratega español en su complejo deportivo ubicado en Lurín, Campo Mar.

En medio de los trabajos, el club ‘crema’ anunció los amistosos que disputarán en esta pretemporada previo al debut en la Liga 1, el cual está pactado para el próximo 30 de enero, siempre y cuando no se desate problemas por los derechos de transmisión.

El volante de 20 años no se presentó en Campo Mar.

Amistosos de Universitario en pretemporada

- Universitario vs Sport Boys (17 de enero / 10:30 horas / Campo Mar)

- Universitario vs Melgar (20 de enero / 10:30 horas / estadio Monumental)

- Universitario vs Universidad de Chile (24 de enero / 20:00 horas / estadio Monumental)

Los tres amistosos de Universitario para la pretemporada 2026.

¿Por qué solo disputará un amistoso con público?

Tal y como adelantó el administrador, Franco Velazco, en una entrevista; Universitario de Deportes solo disputará un amistoso con público. Este será ante la Universidad de Chile durante la Noche Crema el próximo sábado 24 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

Esta insólita medida fue tomada por el nuevo entrenador Javie Rabanal, quien solicitó que la mayoría de encuentros de preparación sean a puertas cerradas, con el objetivo de que haya más jornadas de trabajo táctico con los futbolistas ‘merengues’.

A dicho pedido de Rabanal se debe que la ‘U’ se enfrente a Melgar y Sport Boys sin la presencia de la hinchada. Eso también da facilidades para que no se juegue el tiempo reglamentario (dos tiempos de 90) y se pueda probar las variantes.

“El profesor, en la conferencia de prensa, nos informó que está muy interesado en el trabajo diario. Aunque se realizarán algunos partidos amistosos, estos serán internos en Campo Mar o, probablemente, a puerta cerrada. El único amistoso organizado y abierto al público será el partido contra la Universidad de Chile, programado con motivo de la Noche Crema. El profesor ha mostrado un interés especial en priorizar el trabajo de campo”, contó Velazco en Tiempo Crema.

Franco Velazco reveló la medida del DT español sobre la preparación de la 'U' para el 2026. (Tiempo Crema)