Perú Deportes

Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: “Solo habrá amistosos a puertas cerradas”

El administrador Franco Velazco reveló el pedido del técnico español para la preparación del equipo ‘crema’ de cara al 2026

Guardar
Franco Velazco reveló la medida del DT español sobre la preparación de la 'U' para el 2026. (Tiempo Crema)

Universitario de Deportes viene tomando inesperadas decisiones de cara a la siguiente temporada, donde no solo buscará avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, sino también peleará por el tan ansiado tetracampeonato. Desde la incorporación del delantero senegalés Sekou Gassama hasta la salida de un referente como Rodrigo Ureña.

Estas, claramente, fueron tomadas por la directiva encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco. Pero, el flamante técnico Javier Rabanal comenzó a solicitar sus medidas para la pretemporada, las cuales se han convertido en tema de debate en las diferentes plataformas digitales.

El mismo administrador Velazco fue quien reveló el pedido de Rabanal. De acuerdo a sus palabras en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Tiempo Crema’, el español no quiere afrontar ningún amistoso con público. Esto se vincula a la prioridad del estratega extranjero por el trabajo en los entrenamientos.

“El profesor, en la conferencia de prensa, nos informó que está muy interesado en el trabajo diario. Aunque se realizarán algunos partidos amistosos, estos serán internos en Campo Mar o, probablemente, a puerta cerrada”, expresó el directivo de la ‘U’.

Eso sí, Velazco aclaró que el único duelo en el que los hinchas podrán presenciar será el de presentación en el estadio Monumental: “El único amistoso organizado y abierto al público será el partido contra la Universidad de Chile, programado con motivo de la Noche Crema. El profesor ha mostrado un interés especial en priorizar el trabajo de campo”.

Se podría concluir que Javier Rabanal prefiere las sesiones de entrenamiento y los encuentros amistosos a puertas cerradas, debido a que tiene la intención de plasmar su idea de juego en Universitario y estos dos escenarios le permiten pausar las acciones y corregir ciertos aspectos en las diferentes fases del juego.

Asimismo, este inédita medida daría pistas que cambiaría el sistema (3-5-2) o a lo mejor trabajaría diferentes alineaciones para sorprender a los rivales, tal y como manifestó en rueda de prensa. Recordemos que el español viene de jugar con un 4-3-3 en Independiente del Valle.

Javier Rabanal tomó insólita medida
Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: disputará amistosos a puertas cerradas.

El único amistoso con público de Universitario

En ese sentido, los hinchas de Universitario tendrán solo una oportunidad para ver a su nuevo equipo antes del debut de la Liga 1, que está programado para finales de enero 2026. Lo podrán presenciar en el estadio Monumental, así como también, por televisión, ya que se trabaja en un acuerdo con TV Perú.

La ‘U’ realizará su Noche Crema, donde también presentará a su plantilla, el 24 de enero a las 20:00 horas (horario local) en el coloso deportivo situado en el distrito de Ate. En ese evento, chocará con la Universidad de Chile, que vendrá a Lima con todas sus figuras y en búsqueda de la victoria.

La presentación de Universitario finalmente se llevará a cabo el mismo día que la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, en la que participará Lionel Messi con Inter Miami, luego de que las autoridades -respaldadas por el presidente José Jerí- brinden las garantías para que se hagan de manera simultánea.

El canal del Estado, a
El canal del Estado, a un paso de cerrar acuerdo de transmisión de Noche Crema 2026. - Crédito: TV Perú

Los fichajes de Universitario

Universitario protagoniza un mercado de pases con muchos movimientos en cuanto a salidas. Sin embargo, en incorporaciones, solo ha presentado a tres, considerando un regreso de un canterano. Estos son los nuevos futbolistas del vigente tricampeón del fútbol peruano:

- Sekou Gassama (delantero)

- Caín Fara (defensa)

- Diego Romero (arquero)

Temas Relacionados

Javier RabanalUniversitario de DeportesLiga 1Franco Velazcoperu-deportes

Más Noticias

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Se concretó la llegada de Federico Girotti y se mantiene la ilusión de la incorporación de Luis Advíncula para la siguiente temporada

Fichajes de Alianza Lima 2026

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Rodrigo Ureña se fue a Colombia, Sekou Gassama llegó a Ate, y un futbolista argentino podría unirse al vigente tricampeón del fútbol peruano

Fichajes de Universitario 2026 EN

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

El ‘Pitbull’ cerró un ciclo exitoso de tres temporadas, en las cuales consiguió un tricampeonato nacional en la Liga 1. Su futuro está en Millonarios de Colombia

Rodrigo Ureña se despidió de

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’

El equipo de Pablo Guede participará del torneo de pretemporada que se disputará en Uruguay del 9 al 23 de enero. Conoce todos los detalles de la participación del cuadro peruano

Fixture de Alianza Lima en

Franco Velazco confirmó que Sekou Gassama se unirá tarde a la pretemporada de Universitario: “Hay tantos estúpidos que hablan por él”

El administrador de la ‘U’ se pronunció por la llegada del delantero hispano-senegalés y de las críticas que ha recibido el club, lanzando duros comentarios

Franco Velazco confirmó que Sekou
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Está el Perú al borde

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón ofrece su total

Samahara Lobatón ofrece su total apoyo a Youna tras diagnóstico de leucemia: “Siempre estaremos con él”

Youna se despide de su melena tras diagnóstico de cáncer e inicio de quimioterapias: “Es un símbolo de empezar de nuevo”

Hermana de Luciana Fuster revela que padece esclerosis múltiple: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal”

Luciana Fuster envía sentido mensaje a su hermana tras revelación de esclerosis múltiple: “Me enseñas a no rendirme”

Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima 2026

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’

Franco Velazco confirmó que Sekou Gassama se unirá tarde a la pretemporada de Universitario: “Hay tantos estúpidos que hablan por él”