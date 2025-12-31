Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: “Solo habrá amistosos a puertas cerradas”

Franco Velazco reveló la medida del DT español sobre la preparación de la 'U' para el 2026. (Tiempo Crema)

Universitario de Deportes viene tomando inesperadas decisiones de cara a la siguiente temporada, donde no solo buscará avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, sino también peleará por el tan ansiado tetracampeonato. Desde la incorporación del delantero senegalés Sekou Gassama hasta la salida de un referente como Rodrigo Ureña.

Estas, claramente, fueron tomadas por la directiva encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco. Pero, el flamante técnico Javier Rabanal comenzó a solicitar sus medidas para la pretemporada, las cuales se han convertido en tema de debate en las diferentes plataformas digitales.

El mismo administrador Velazco fue quien reveló el pedido de Rabanal. De acuerdo a sus palabras en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Tiempo Crema’, el español no quiere afrontar ningún amistoso con público. Esto se vincula a la prioridad del estratega extranjero por el trabajo en los entrenamientos.

“El profesor, en la conferencia de prensa, nos informó que está muy interesado en el trabajo diario. Aunque se realizarán algunos partidos amistosos, estos serán internos en Campo Mar o, probablemente, a puerta cerrada”, expresó el directivo de la ‘U’.

Eso sí, Velazco aclaró que el único duelo en el que los hinchas podrán presenciar será el de presentación en el estadio Monumental: “El único amistoso organizado y abierto al público será el partido contra la Universidad de Chile, programado con motivo de la Noche Crema. El profesor ha mostrado un interés especial en priorizar el trabajo de campo”.

Se podría concluir que Javier Rabanal prefiere las sesiones de entrenamiento y los encuentros amistosos a puertas cerradas, debido a que tiene la intención de plasmar su idea de juego en Universitario y estos dos escenarios le permiten pausar las acciones y corregir ciertos aspectos en las diferentes fases del juego.

Asimismo, este inédita medida daría pistas que cambiaría el sistema (3-5-2) o a lo mejor trabajaría diferentes alineaciones para sorprender a los rivales, tal y como manifestó en rueda de prensa. Recordemos que el español viene de jugar con un 4-3-3 en Independiente del Valle.

El único amistoso con público de Universitario

En ese sentido, los hinchas de Universitario tendrán solo una oportunidad para ver a su nuevo equipo antes del debut de la Liga 1, que está programado para finales de enero 2026. Lo podrán presenciar en el estadio Monumental, así como también, por televisión, ya que se trabaja en un acuerdo con TV Perú.

La ‘U’ realizará su Noche Crema, donde también presentará a su plantilla, el 24 de enero a las 20:00 horas (horario local) en el coloso deportivo situado en el distrito de Ate. En ese evento, chocará con la Universidad de Chile, que vendrá a Lima con todas sus figuras y en búsqueda de la victoria.

La presentación de Universitario finalmente se llevará a cabo el mismo día que la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, en la que participará Lionel Messi con Inter Miami, luego de que las autoridades -respaldadas por el presidente José Jerí- brinden las garantías para que se hagan de manera simultánea.

Los fichajes de Universitario

Universitario protagoniza un mercado de pases con muchos movimientos en cuanto a salidas. Sin embargo, en incorporaciones, solo ha presentado a tres, considerando un regreso de un canterano. Estos son los nuevos futbolistas del vigente tricampeón del fútbol peruano:

- Sekou Gassama (delantero)

- Caín Fara (defensa)

- Diego Romero (arquero)