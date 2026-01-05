Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Jesús Alcántar y Javier Salas, los refuerzos mexicanos de Melgar. Crédito: Redes Melgar.

Juan Reynoso ha decidido echar mano de futbolistas mexicanos para potenciar la plantilla de Melgar. El ‘Ajedrecista’ comprobó por sí mismo el trabajo en territorio ‘azteca’ y recibió el beneplácito de la dirigencia para que los dos jugadores de la Liga MX se incorporen a sus filas y trabajen bajo sus órdenes de cara a un curso crucial.

En primera instancia, el club hizo oficial la contratación del defensor central Jesús Alcántar. El zaguero de 22 años llega procedente del Necaxa, donde disputó apenas ocho partidos en el 2025. El nacido en Caborca de 1,92 m. representa una alternativa importante para hacerse con un lugar en el once titular ante las salidas de Pier Barrios y Leonel Gonzáles.

Cabe mencionar que Alcántar ha cumplido convocatorias en el seleccionado U23 y absoluta de su país. Además, integró las filas del Sporting de Lisboa U21. “Jesús llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca para defender estos colores junto a Arequipa”, compartieron las redes sociales del ‘dominó’.

Jesús Alcántar, de 22 años, es nuevo defensor central de Melgar. Crédito: Redes Melgar.

Por otro lado, Juan Máximo Reynoso aprobó la incorporación de Javier Salas. El pivote de 32 años se perfila para pelear el puesto con Horacio Orzán. Conviene mencionar que Salas fue dirigido por el ‘Cabezón’ durante su paso por Puebla entre 2020 y mediados del 2022.

El nacido en Culiacán Rosales, formado profesionalmente en Dorados de Sinaloa, asumirá su primera experiencia en el fútbol exterior. “Hola familia ‘rojinegra’. Estoy feliz de estar acá. Espero verlos pronto”, compartió el centrocampista mexicano en un video difundido por la página oficial del club.

En la última temporada, Salas disputó apenas dos encuentros y sumó sólo siete minutos en la temporada. Su última participación en un juego oficial se remonta al 12 de abril del 2025, cuando su equipo igualó sin goles ante Pumas UNAM en condición de visita.

Javier Salas se perfila para ocupar el puesto de centrocampista defensivo en el once titular de Melgar. Crédito: Redes Melgar.

Altas en Melgar de Arequipa

El FBC Melgar potencia su ataque para la temporada 2026 con tres incorporaciones clave bajo la dirección de Juan Reynoso. A las citadas menciones de Salas y Alcántar, la delantera suma a Jeriel De Santis, quien llega a préstamo por todo el año desde el Caracas FC tras marcar 13 goles en la liga venezolana. El atacante busca su revancha en el fútbol peruano después de su anterior paso por Alianza Lima.

Asimismo, el club asegura el fichaje de Pablo Erustes por dos temporadas con opción a una más. El delantero argentino arriba procedente de Deportivo Garcilaso, donde destacó con 15 anotaciones el año pasado. Su proceso de nacionalización está avanzado, aunque el equipo planea inscribirlo como extranjero si el trámite se demora.

Finalmente, Franco Zanelatto retorna al país tras su paso por el OFI Creta de Grecia. El extremo nacional firma por una temporada para aportar desborde y potencia en la ofensiva rojinegra. Con estos refuerzos, el equipo arequipeño encara la Liga 1 y la Copa Sudamericana con un frente renovado.

Información sobre el motivo del fichaje de Franco Zanelatto por Melgar a pedido de Juan Reynoso.

Bajas en Melgar de Arequipa

El club FBC Melgar registra cambios significativos en su plantilla tras la llegada del técnico Juan Reynoso. La baja más relevante es la de Alexis ‘Chaka’ Arias, quien abandona la institución después de doce años y un título nacional. El mediocampista no renueva su contrato y pone fin a una etapa histórica en Arequipa.

Asimismo, el club hizo oficial la salida del volante argentino Tomás Martínez luego de tres campañas con el equipo. A estas ausencias se suman las partidas del defensor Pier Barrios y del zaguero Leonel González. Por otro lado, la directiva opta por ceder a préstamo a jóvenes promesas para que sumen minutos en otros clubes. Es el caso de Mathías Llontop y Percy Liza, quienes refuerzan al Sport Boys, mientras que Mariano Barreda se une al Alianza Atlético de Sullana.