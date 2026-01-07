Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’.

La directiva de FBC Melgar comunicó oficialmente los pormenores de la ‘Tarde Rojinegra 2026’, confirmando la fecha, el horario y el adversario internacional para el evento. El equipo arequipeño afrontará este partido amistoso como preparación tanto para su estreno en la Liga 1 como para el encuentro de la fase previa de la Copa Sudamericana ante Cienciano.

El evento tendrá lugar el domingo 25 de enero a partir de las 13:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA, situado en la ciudad blanca, a más de 2 mil 325 metros sobre el nivel del mar. Será el primer encuentro masivo entre el equipo profesional y los hinchas durante el presente año.

El rival será Deportivo Macará de Ecuador, club que también participará en la Copa Sudamericana. Esta elección permitirá al equipo dirigido por Juan Reynoso medirse ante un rival de nivel internacional antes de sus compromisos oficiales.

Desde las redes sociales del club se anunció: “Una tarde para rugir en familia. Este 25 de enero el Dominó sale a la cancha para nuestra presentación oficial y el amistoso frente a Macará”. La venta de entradas comenzará próximamente, con el objetivo de lograr una buena asistencia en las tribunas.

Macará confirmó su asistencia a la Tarde Rojinegra de Melgar.

Cabe señalar que este no será el único compromiso de preparación de Melgar durante la pretemporada 2026. Previo al choque con Macará, el ‘león del sur’ viajará a Lima para sostener un cotejo a puertas cerradas con el vigente tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes.

De acuerdo al calendario publicado por la ‘U’, este choque se llevará a cabo el martes 20 de enero a las 10:30 horas en su complejo deportivo situado en Lurín, Campo Mar. Esto por pedido expreso del técnico español de los ‘cremas’, Javier Rabanal.

Los tres amistosos de Universitario para la pretemporada 2026.

Los fichajes de Melgar para este 2026

Juan Reynoso optó por incorporar futbolistas mexicanos con el objetivo de fortalecer el plantel de Melgar. Tras observar de cerca el rendimiento en México, recibió el visto bueno de la directiva para sumar a dos jugadores provenientes de la Liga MX, quienes trabajarán bajo sus indicaciones en una temporada clave.

El club anunció primero la llegada del defensor central Jesús Alcántar, procedente de Necaxa, donde participó en ocho encuentros durante 2025. Nacido en Caborca y con una altura de 1,92 metros, se presenta como una opción relevante para ocupar un puesto en la zaga tras las salidas de Pier Barrios y Leonel Gonzáles.

Además, Reynoso aprobó la incorporación de Javier Salas. El mediocampista de 32 años competirá por un lugar en el mediocampo junto a Horacio Orzán. Este jugador ya trabajó bajo las órdenes del ‘Cabezón’ durante su etapa en Puebla, entre 2020 y mediados de 2022.

Jesús Alcántar y Javier Salas, los refuerzos mexicanos de Melgar. Crédito: Redes Melgar.

De cara a la temporada 2026, Melgar refuerza su ataque con tres incorporaciones. Jeriel De Santis, delantero cedido por el Caracas FC, se suma tras anotar 13 goles en la liga venezolana. Busca consolidarse tras un anterior paso por Alianza Lima.

Pablo Erustes, delantero argentino, llega desde Deportivo Garcilaso con un contrato por dos años y opción a uno más. Marcó 15 goles en la temporada pasada y avanza en su proceso de nacionalización, aunque el club lo inscribirá como extranjero si no culmina el trámite a tiempo.

El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva

Franco Zanelatto regresa al fútbol peruano luego de su experiencia en el OFI Creta de Grecia. El extremo nacional firmó por una temporada para aportar profundidad y velocidad al ataque. Con estos refuerzos, Melgar afronta la Liga 1 y la Copa Sudamericana con una ofensiva renovada.