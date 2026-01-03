Perú Deportes

Melgar despidió a Alexis ‘Chaka’ Arias: volante peruano se va del club después de 12 años

El ‘dominó’ dejó ir a un futbolista símbolo de cara a la temporada 2026. El futuro del mediocampista nacional es incierto

El futbolista peruano fue despedido por el club tras 12 años juntos.

Se despidió un ídolo para muchos. El sábado 3 de enero, Melgar anunció la salida de Alexis ‘Chaka’ Arias mediante sus redes sociales. El futbolista peruano no renovó su contrato y partió de la institución luego de 12 temporadas. Los hinchas le manifestaron su agradecimiento total en los comentarios.

"¡GRACIAS POR TANTO, CHAKA! Hoy despedimos a un rojinegro que dejó una huella profunda en nuestra historia. Tras 12 años defendiendo la Rojinegra, Alexis Arias cierra una etapa inolvidable en FBC Melgar“, posteó el ‘león del sur’ junto a un emotivo video.

El club arequipeño, además, recordó su ascenso en sus filas y la consagración con el título nacional hace una década. “Su camino inició en 2014 consagrándose campeón con la Reserva. Dando el salto al primer equipo y convirtiéndose, con el tiempo, en capitán y referente del Dominó. Fue parte fundamental del plantel Campeón Nacional 2015, año de nuestra segunda estrella, y defendió estos colores con compromiso, carácter e identidad en cada temporada”.

También, Melgar destacó su aporte en la campaña internacional, en la cual avanzaron hasta semifinales de la Sudamericana hace tres temporadas atrás. “Representó al club en los más altos escenarios, siendo semifinalista de la Copa Sudamericana 2022 y alcanzando varios llamados a la selección nacional. Siempre desde el mismo lugar: el de un jugador que eligió a Melgar y a Arequipa por encima de todo”.

Finalmente, volvió a agradecerle por su entrega con la camiseta ‘rojinegra’. “Partidos, sacrificio, liderazgo y lealtad construyeron un vínculo que trasciende lo deportivo. Alexis Arias se va dejando un legado imborrable en el Dominó. Gracias por tu entrega, tu profesionalismo y tu fidelidad a estos colores. ¡Esta sie[M]pre será tu casa!“.

La influencia de Juan Reynoso en la salida del ‘Chaka’ Arias

La partida del ‘Chaka’ Arias de la ciudad blanca está vinculada a la no consideración por parte del técnico Juan Reynoso. Lo sorpresivo es que el mediocampista fue una pieza fundamental en la obtención del título 2015, que tuvo como líder al estratega peruano.

Pero, todo cambió en el regreso del ‘Cabezón’. Alexis no mostró el mismo nivel, por ese motivo, en el último tiempo, perdió protagonismo en el cuadro ‘characato’ y Juan -como era de esperarse- prefirió a otros jugadores por encima del referente de cara al 2026.

Arias jugó un total de 31 partidos en el 2025, en los cuales hizo un gol en el empate 2-2 ante Sport Huancayo. Su poca participación con Reynoso se vio reflejada en los últimos cinco cotejos, siendo titular apenas en uno, ingresando en dos y quedándose en la banca en otros dos.

¿Cuál será el próximo club de Alexis Arias?

Por primera vez desde que inició su carrera en el fútbol profesional, Alexis Arias defenderá una camiseta distinta a la de Melgar. El mediocampista peruano tendrá que buscar un nuevo club, ya sea en la Liga 1 u otro campeonato. En otras temporadas, tuvo propuestas de equipos de Lima.

En la actualidad, se habló de la posibilidad de que el ‘Chaka’ continúe su camino en el recién ascendido, FC Cajamarca, que viene armando un plantel de ensueño con Hernán Barcos a la cabeza para pelear por el título nacional. Pero no hay nada concreto por el momento.

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre los fichajes que viene realizando su equipo. (Exitosa Deportes)

Lo cierto es que Arias buscará marcar un antes y después en su carrera con su nuevo club. El volante se encuentra en una edad en la que normalmente un futbolista alcanza la madurez deportiva -30 años- y sobre todo cuenta con esa sed de revancha por su reciente salida de Arerquipa.

