A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao en Perú: partido por la semifinal de la Supercopa de España. Crédito: Transfermarkt.

Barcelona apunta a hacer valer su favoritismo y rótulo de puntero liguero ante el Athletic Club de Bilbao en el marco del partido único por la semifinal de la Supercopa de España. El envite tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Yidda, Arabia Saudita. El elenco ‘culé’ cuenta con grandes chances de revalidar el título, pero antes deberán dejar en el camino a los ‘vascos’, un equipo que se ha presentado como un escollo en los últimos encuentros.

Presentes contrastados. Por un lado, los dirigidos por Hansi Flick llegan a la cita en estado de gracia. La escuadra ‘azulgrana’ ha enlazado ocho victorias. No conocen de derrotas desde la dura caída ante el Chelsea por 3-0 en Stamford Bridge. Este sostenido rendimiento le ha permitido hacerse con el liderato de La Liga 2025/26.

“El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil”, señaló el entrenador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal.

Dani Olmo abrió la cuenta en la agónica victoria del Barcelona ante el Espanyol por LaLiga. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Por otro lado, el Athletic Club se presenta en la previa como un equipo de menor fuste ante el poderío ofensivo de los ‘catalanes’. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde busca una victoria que le permita tomar un envión para lo que resta de la temporada.

De momento, el adiestrador resalta el hecho de estar instalado en esta instancia, aunque no se conforma. “Para nosotros, la Supercopa es un premio. Ya es un premio estar aquí y todavía queremos un premio mayor, que sería estar en la final”, concedió en la rueda de prensa de acuerdo con Europa Press.

Antecedentes recientes

El Barcelona de Hansi Flick ratificó su dominio sobre el Athletic Club con una contundente victoria por 4-0 el pasado 22 de noviembre de 2025. En una jornada festiva por el regreso al Spotify Camp Nou, Robert Lewandowski abrió la cuenta rápidamente. La figura del encuentro fue Ferran Torres, quien firmó un doblete tras asistencias de Lamine Yamal, mientras que Fermín López selló la goleada en el arranque del complemento.

En los enfrentamientos previos de 2025, el conjunto ‘azulgrana’ también se impuso con autoridad: un 0-3 en San Mamés por LaLiga y un 0-2 en la edición anterior de la Supercopa. En total, el Barcelona registra nueve goles a favor y cero en contra en sus últimos tres duelos ante los ‘leones’. La superioridad marcada del equipo de Hansi Flick es evidente, llegando al cruce de mañana en Arabia Saudita con un rodaje impecable y una efectividad ofensiva que intimida al cuadro vasco.

Barcelona goleó 4-0 a Athletic Bilbao en su último enfrentamiento. Crédito: REUTERS/Albert Gea

A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao por la semifinal de la Supercopa de España

El duelo entre Barcelona y Athletic Club, programado por el partido único en el marco de las semifinales de la Supercopa de España, iniciará a las 14:00 horas en Perú, franja compartida con Colombia y Ecuador. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), el pitazo inicial sonará a las 15:00 horas.

En esa misma línea el envite tendrá el siguiente horario en estos países: en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, dará comienzo a las 16:00 horas, en el caso de México a las 13:00 horas.

El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, en una rueda de prensa previa al partido liguero ante Osasuna en El Sadar. EFE/ Miguel Toña

Canal TV para ver Barcelona vs Athletic Bilbao por la semifinal de la Supercopa de España 2025/26

Para disfrutar del esperado encuentro entre el Barcelona y el Athletic Club por las semifinales de la Copa del Rey en territorio peruano, los aficionados cuentan con opciones tanto en señal abierta como en cable. La transmisión por televisión gratuita llegará a través de las pantallas de América TV (canal 4), mientras que aquellos que prefieran el streaming podrán seguir cada incidencia mediante la plataforma América TVGO.

Asimismo, la cobertura para los suscriptores de televisión paga estará a cargo de DIRECTV, que emitirá el duelo mediante sus canales exclusivos de DSports. Para quienes opten por dispositivos móviles o smart TVs, la aplicación DGO brindará la señal en vivo de este compromiso. Ambas alternativas aseguran una experiencia completa para no perderse ningún detalle del choque entre ‘catalanes’ y ‘vascos’.