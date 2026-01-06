Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Lamine Yamal será pieza clave para acceder a la final del torneo. (REUTERS/Yves Herman)

El inicio del año futbolístico en España no se queda en territorio ibérico. Por cuarta ocasión consecutiva, Arabia Saudita recibe la Supercopa de España, un torneo que ha evolucionado de ser una final de pretemporada a un vibrante cuadrangular que reúne a los mejores exponentes de LaLiga y la Copa del Rey.

En esta edición de 2026, el King Abdullah Sports City, también conocido como “La Joya” de Yeda, será el epicentro donde Real Madrid vs el Athletic Club de Bilbao quienes buscarán levantar el primer trofeo de la temporada.

El Clásico de las Semifinales: Barcelona contra Athletic

La acción arrancará este miércoles 7 de enero con un enfrentamiento de alto voltaje histórico. El FC Barcelona, actual poseedor de los títulos de Liga y Copa, se medirá ante el Athletic Club de Bilbao.

Los catalanes llegan como los máximos ganadores históricos de esta competición con 15 títulos y buscan reafirmar su hegemonía. Por su parte, los “Leones” de San Mamés, siempre competitivos en torneos de eliminación directa, intentarán repetir la hazaña de 2021 cuando se coronaron campeones precisamente ante el club blaugrana.

El partido está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas en España). La expectativa recae en la juventud del Barcelona, liderada por figuras como Lamine Yamal y Gavi, frente a la solidez y verticalidad de los hermanos Williams en el equipo vasco.

Los aficionados culés en México esperan una contundente victoria por parte del club blaugrana. (REUTERS/Yves Herman)

Derbi madrileño por el pase a la final

El jueves 8 de enero, la intensidad subirá un peldaño más con una nueva edición del derbi de la capital española. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se verán las caras en la segunda semifinal, un duelo que garantiza chispas tras los recientes enfrentamientos directos en diversas competiciones. El conjunto dirigido por Xabi Alonso, actual subcampeón de Liga y Copa, llega con la sensible baja de Kylian Mbappé, quien se recupera de una lesión de rodilla y es duda incluso para una posible final.

En la acera de enfrente, el equipo de Diego Simeone busca redimirse y demostrar que sigue siendo el contendiente más incómodo para los merengues. El partido también se disputará a las 13:00 horas (centro de México), cerrando la fase de semifinales y definiendo quiénes pelearán por la gloria el próximo domingo 11 de enero.

El cuadro merengue utilizará a su cuadro estelar para este encuentro. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

¿Dónde y cómo ver en México?

Para la afición mexicana, el seguimiento de este torneo será exclusivo. La transmisión de todos los encuentros, incluidas ambas semifinales y la gran final, correrá a cargo del sistema de televisión satelital Sky Sports. Además, para aquellos que prefieren la movilidad, los juegos estarán disponibles a través de la plataforma de streaming Sky+, permitiendo disfrutar de la señal en dispositivos móviles y smart TVs.

Una de las novedades que se mantiene desde la edición pasada es la supresión de los tiempos extra en las semifinales. En caso de que el marcador termine empatado tras los 90 minutos reglamentarios, los equipos procederán directamente a la tanda de penaltis para definir al finalista. Esta medida busca reducir la carga física de los futbolistas en un calendario europeo que cada vez es más exigente.