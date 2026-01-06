Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de transmisión en Perú

Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de Perú de transmisión.

La Supercopa de España 2025/2026 se disputará una vez más en Yeda, Arabia Saudita, reuniendo a cuatro de los clubes más destacados del país ‘ibérico’ en una edición marcada por el nivel competitivo y el atractivo internacional. Los partidos de semifinales enfrentarán a Barcelona con Athletic Club y a Atlético Madrid con Real Madrid, definiendo a los finalistas que lucharán por el primer título del año el domingo 11 de enero.

El torneo cuenta con la participación del cuadro ‘azulgrana’, campeón de LaLiga y la Copa del Rey; el elenco ‘blanco’, subcampeón en ambas competiciones; los ‘colchoneros’, terceros en el campeonato español, y los ‘leones’, cuartos en la tabla.

El primer encuentro de las semifinales tendrá lugar el miércoles 7 de enero, cuando Barcelona se mida frente al Athletic Club. Los dirigidos por Hansi Flick llevan nueve victorias consecutivas en LaLiga, donde se sitúan líderes con 49 puntos, cuatro más que los ‘merengues’. Y dentro de su plantel cuentan con figuras claves como el portero Joan García, el extremo Lamine Yamal y el delantero Robert Lewandowski.

Athletic Club, por su parte, afronta el desafío con bajas sensibles. Yuri Berchiche y Aymeric Laporte no estarán disponibles por lesión, lo que obliga al técnico Ernesto Valverde a reorganizar su equipo. A ello se le suma la irregularidad en el certamen doméstico, donde se colocan en el octavo lugar.

Lamine Yamal apunta a destacar con Barcelona en la Supercopa de España 2025/2026. - créditos: REUTERS/Albert Gea

El jueves 8 de enero será el turno del Atlético Madrid vs Real Madrid. Los ‘colchoneros’ se mantienen en la puja por el tercer puesto de LaLiga en conjunto con Villarreal, aunque el ‘submarino amarillo’ lo supera por diferencia de goles. Julián Álvarez es su arma en el ataque.

La ‘casa blanca’, en tanto, afronta el torneo con la baja de Kylian Mbappé, quien no podrá estar presente por lesión. El técnico Xabi Alonso buscará que su equipo muestre el rendimiento que sostuvo en el último duelo con Real Betis, que significó triunfo en el estadio Santiago Bernabeú con el ‘hat-trick’ del canterano Gonzalo García, quien suplió con creces al astro francés y apunta a repetir la titularidad.

Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final el domingo 11 de enero, también en Yeda, en un partido que definirá al campeón de la Supercopa y dará el primer gran golpe anímico de la temporada para el fútbol español.

Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y es baja casi segura para la Supercopa de España. - créditos: Agencias

Dónde ver los partidos de la Supercopa de España 2025/2026 en Perú

Los aficionados peruanos podrán seguir en vivo los partidos de la Supercopa de España 2025/2026 el miércoles 7, jueves 8 y el domingo 11 de enero, a partir de las 14:00 horas de Perú. La transmisión se realizará a través de América TV en los canales 4 y 704 en HD.

Además, estarán disponibles por la plataforma de streaming, América tvGO y su aplicativo oficial, permitiendo acceso desde dispositivos móviles y computadoras.

América TV difundirá los tres duelos en la definición por el torneo español. (Video: América Televisión)

Partidos de la Supercopa de España

Barcelona vs Athletic Club

Fecha: miércoles 7 de enero

Hora: 14:00 horas de Perú

Estadio: King Abdullah

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Eric García, Frenkie De Jong, Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick

Athletic Club: Unai Simón, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde

- Atlético Madrid vs Real Madrid

Fecha: jueves 8 de enero

Hora: 14:00 horas de Perú

Estadio: King Abdullah

Alineaciones probables:

Atlético Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Marc Pubill, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso