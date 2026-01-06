Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

La etapa inicial de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 concluyó. La siguiente ronda comenzará el sábado 10 de enero, con encuentros destacados como el que disputarán Universitario de Deportes y Deportivo Soan en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde se espera un atractivo espectáculo deportivo.

Programación del Universitario vs Soan

Este compromiso está pactado para realizarse el sábado 10 de enero a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. El horario puede variar dependiendo del final de los otros dos cotejos previos.

Latina TV transmitirá el encuentro y los seguidores podrán verlo en señal abierta por el canal 2 o 702 HD, así como en la web y la aplicación del canal.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también ofrecerá la transmisión en su página oficial y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Además, Infobae Perú brindará cobertura punto a punto en su sitio digital.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV

Otros partidos de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (App y web de Latina, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Programación completa de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.