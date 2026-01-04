Perú Deportes

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo Soan vs Olva Latino
Deportivo Soan vs Olva Latino definen al equipo que juega el cuadrangular de revalidación o pasa a la segunda fase de la Liga peruana de vóley | FPV

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025/2026 vivirá este domingo 4 de enero uno de sus momentos más emocionantes y tensos cuando Deportivo SOAN y Olva Latino se enfrenten en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El encuentro, programado para las 12:30 p.m., no solo será el primero del día, sino también el más determinante para definir el futuro de ambos equipos en la máxima categoría del voleibol nacional.

Final del primer set: Deportivo SOAN 25-21 Olva Latino

Un duelo a vida o muerte por la permanencia

El partido SOAN vs Olva Latino se presenta como una auténtica final anticipada. Ambos equipos llegan a este último duelo de la primera fase con la obligación de sumar para evitar el temido cuadrangular de revalidación, donde se define quiénes permanecerán en la Liga Superior y quiénes descenderán. La presión, por tanto, es máxima: el ganador tendrá la oportunidad de clasificar a la segunda ronda del campeonato, mientras que el perdedor enfrentará un escenario mucho más complejo.

Fixture de la primera jornada
Fixture de la primera jornada de la última fecha de la primera fase de la Liga peruana de vóley

¿Qué necesita cada equipo para salvarse?

Deportivo SOAN necesita ganar, sin importar el marcador, para alcanzar su segunda victoria y, con ello, sumar 10 puntos, superando así a Kazoku No Perú, que quedó con 8 unidades tras perder en la jornada anterior ante San Martín. De lograrlo, SOAN estaría asegurando su permanencia y el pase a la segunda fase, relegando a Kazoku al cuadrangular de permanencia.

Por su parte, Olva Latino tiene un punto de ventaja sobre SOAN (9 frente a 7) y solo depende de sí mismo: una victoria, incluso por la mínima diferencia, le permite mantener la categoría y seguir en la lucha por los playoffs. Si pierde, dependerá del puntaje final y podría verse arrastrado a la zona de revalidación.

La lucha por no descender
La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación.

Duelo decisivo

SOAN llega al decisivo enfrentamiento tras caer ajustadamente 3-2 ante Kazoku No Perú en la última jornada, un resultado que evidenció sus carencias en los momentos clave, pero también su capacidad de competir hasta el final. Olva Latino, en cambio, viene de ser derrotado 3-0 por Atlético Atenea, mostrando debilidades en defensa y poca eficacia en ataque, factores que deberá corregir si quiere asegurar su permanencia.

El Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, con capacidad para 6.000 espectadores, será el escenario donde ambos equipos buscarán la gloria o enfrentarán la angustia de luchar por la permanencia en la próxima etapa.

Tabla de posiciones antes del partido SOAN vs Olva Latino

  1. Universitario de Deportes – 30 puntos
  2. U. San Martín – 29
  3. Alianza Lima – 24
  4. Circolo Sportivo Italiano – 18
  5. Deportivo Géminis – 17
  6. Atlético Atenea – 16
  7. Regatas Lima – 16
  8. Rebaza Acosta – 11
  9. Olva Latino – 9
  10. Kazoku No Perú – 8
  11. Deportivo SOAN – 7
  12. Deportivo Wanka – 4

¿Dónde ver Deportivo SOAN vs Olva Latino?

El encuentro será transmitido EN VIVO por Latina (Canal 2 y 702 HD), y vía streaming por la web y app de Latina. La expectativa de los aficionados es alta, ya que el resultado no solo definirá la suerte de los involucrados, sino que también repercutirá en la configuración final de la segunda fase y la lucha por el título.

¿Cómo se jugará el cuadrangular previo a la Fase 2 del campeonato?

Concluida la primera etapa, los 10 mejores equipos de la Liga avanzarán a la segunda fase, que se jugará bajo el formato de todos contra todos en una rueda de 9 fechas. Los ocho mejores clasificarán a los playoffs, mientras que los dos últimos quedarán eliminados. Los puntajes obtenidos en la primera fase se mantienen, por lo que cada punto es vital.

Los equipos que terminen en los puestos 11 y 12, junto a los dos mejores de la Liga Intermedia (Túpac Amaru y Molivoleibol), disputarán el cuadrangular por la permanencia, luchando por conservar su lugar en la máxima categoría del voleibol nacional.

