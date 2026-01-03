Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Deportivo Wanka se enfrentarán hoy, sábado 3 de enero, por la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este cotejo está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
La ‘U’ supo reponerse de la derrota (3-0) ante Alianza Lima en cancha y venció 3-1 a Regatas Lima, que una vez más se vio disminuido por una lesión importante durante el cotejo. La atacante Shanaiya Aymé tuvo que abandonar el campo por dolencias físicas.
Las dirigidas por Francisco Hervás plasmaron su idea de juego con libertad. La figura del enfrentamiento con la escuadra de Chorrillos fue la máxima anotadora del elenco ‘merengue’: Cat Flood. La estadounidense no deja de destacar en cada fecha y quiere liderar la tabla de puntaje individual del certamen nacional.
La semana fue redonda para la ‘U’. No solo ganó en la cancha, sino también mesa. La Federación Peruana de Vóley (FPV) ratificó su primera resolución en la cual le dio los puntos del clásico ante Alianza Lima por alinear cuatro extranjeras al mismo tiempo. Así, las ‘pumas’ lideran la tabla actualmente y se perfilan como ganadoras de esta primera etapa del torneo.
Para conseguir dicho objetivo, Paco Hervás y compañía tendrán que vencer a Wanka el sábado por un contundente 3-0 o 3-1 para no depender de otros resultados. Si su rival directo, Universidad San Martín, tropieza ante Kazoku No Perú, le bastará cualquier score, incluso yéndose hasta el quinto set.
Deportivo Wanka atraviesa un presente totalmente distinto al de Universitario. El cuadro de Martín Rodríguez lucha por salir de la zona de revalidación, aunque es complicado. Se encuentra último en la tabla de posiciones, con apenas una victoria en 10 fechas disputadas. Solo un milagro permitirá que no vaya al cuadrangular por mantener la categoría.
Para evitar ello, las ‘wankas’ tendrán que derrotar 3-0 a la ‘U’ y esperar que los otros dos equipos -Kazoku y Deportivo Soan- que se ubican por delante no sumen. En caso que no lo logren, se verán obligadas a disputar un cuadrangular con los dos primeros de la Liga Intermedia: Tupac Amaru y Molivoleibol.
El compromiso iniciará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Latina TV ofrecerá la transmisión de este partido correspondiente a la fecha 11. Los aficionados tendrán acceso a la señal abierta a través del canal 2 o 702 HD, además de poder verlo mediante la página web y la aplicación de la televisora.
También estará disponible en el sitio web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Por último, Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto en su portal digital.