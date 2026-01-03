Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Deportivo Wanka se enfrentarán hoy, sábado 3 de enero, por la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este cotejo está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ supo reponerse de la derrota (3-0) ante Alianza Lima en cancha y venció 3-1 a Regatas Lima, que una vez más se vio disminuido por una lesión importante durante el cotejo. La atacante Shanaiya Aymé tuvo que abandonar el campo por dolencias físicas.

Las dirigidas por Francisco Hervás plasmaron su idea de juego con libertad. La figura del enfrentamiento con la escuadra de Chorrillos fue la máxima anotadora del elenco ‘merengue’: Cat Flood. La estadounidense no deja de destacar en cada fecha y quiere liderar la tabla de puntaje individual del certamen nacional.

La semana fue redonda para la ‘U’. No solo ganó en la cancha, sino también mesa. La Federación Peruana de Vóley (FPV) ratificó su primera resolución en la cual le dio los puntos del clásico ante Alianza Lima por alinear cuatro extranjeras al mismo tiempo. Así, las ‘pumas’ lideran la tabla actualmente y se perfilan como ganadoras de esta primera etapa del torneo.

Para conseguir dicho objetivo, Paco Hervás y compañía tendrán que vencer a Wanka el sábado por un contundente 3-0 o 3-1 para no depender de otros resultados. Si su rival directo, Universidad San Martín, tropieza ante Kazoku No Perú, le bastará cualquier score, incluso yéndose hasta el quinto set.