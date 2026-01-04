Perú Deportes

La fecha de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto: Universitario podría sumar más refuerzos extranjeros para el 2026

La dupla de defensores pasaron sus exámenes previo a fiestas de fin de año, lo que les permitiría tener sus DNI peruanos cuanto antes

La fecha de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto: Universitario podría sumar más refuerzos extranjeros para el 2026.

A pesar de las críticas en el arranque del mercado de pases, Universitario de Deportes podría terminar teniendo una ventana de transferencias importante, producto de las nacionalizaciones de sus dos defensores Matías Di Benedetto y Williams Riveros. El club ‘crema’ apunta con todo al tetracampeonato nacional en la Liga 1.

La ‘U’ ya cuenta con todas sus plazas de extranjeros ocupadas con la continuidad del stopper argentino Di Benedetto, del líbero paraguayo Riveros y del carrilero ecuatoriano José Carabalí. Además, de las llegadas de tres futbolistas fóraneos más, aprobados por el nuevo técnico Javier Rabanal.

El director deportivo Álvaro Barco pudo cerrar las incorporaciones del defensa argentino Caín Fara, el volante ‘gaucho’ Héctor Fértoli y el delantero senegalés Sekou Gassama. Pero, no podrían ser los últimos en arribar a Ate durante este temporada.

Héctor Fértoli, volante argentino, se convirtió en nuevo jugador de Universitario para el 2026.

Lo que ocurre es que Di Benedetto y Riveros podrían recibir sus DNI peruanos antes de lo pensado. En primera instancia, se contemplaba que estos documentos de identidad salgan después del cierre de mercado de pases -15 de marzo- por lo que los dos defensores iban a ser inscritos como extranjeros.

Sin embargo, de acuerdo a la información del periodista deportivo Tavo Serpa, los dos tricampeones serían nacionalizados entre la última semana de enero y la segunda semana de febrero. Esto permitiría que sean inscritos para el Torneo Apertura, aunque podrían perderse un par de jornadas porque la Liga 1 arranca el 30 de enero.

Los tiempos calzarían debido a que Matías Di Benedetto y Williams Riveros hicieron sus exámenes de conocimientos para obtener sus DNI peruanos antes del 31 de diciembre pasado y el plazo máximo de expedición de la Resolución Suprema son 30 días útiles.

La fecha tentativa de las nacionalizaciones de Matías Di Benedetto y Williams Riveros en Universitario.

El volante extranjero que interesa a Universitario

En Universitario de Deportes hay mucho optimismo sobre las nacionalizaciones de Matías Di Benedetto y Williams Riveros. Por ese motivo, ya se movieron para buscar a un futbolista en una posición que ha quedado debilitada por la partida de un referente como Rodrigo Ureña.

La ‘U’ quiere un mediocentro y se interesó en nada menos que el hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia: Iván Tapia, quien se encuentra en condición de futbolista libre tras vencerse su contrato con Barracas Central de la Liga Profesional Argentina.

Iván se puede desempeñar como interior o mediapunta. En su última campaña, registró un total de 33 partidos disputados entre los torneos nacionales de Argentina. Además, en estos cotejos, el mediocampista pudo anotar dos goles y dar dos asistencias. Cifras bajas para su posición.

El hijo del 'Chiqui' Tapia se desempeña como mediocentro o '10'-. (Youtube)

Lo que viene para Universitario en la pretemporada

La ‘U’ solo sostendrá un partido amistoso con público en su pretemporada. De acuerdo a las declaraciones del administrador Franco Velazco, el nuevo técnico español Javier Rabanal habría solicitado no jugar muchos duelos de preparación porque prefiere los días de entrenamientos para pulir su estilo y idea.

En ese sentido, los ‘merengues’ solo enfrentarán a la Universidad de Chile con la presencia de sus hinchas durante el desarrollo de su evento de presentación, denominado la ‘Noche Crema’. Este encuentro está pactado para el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

Este enfrentamiento con la escuadra chilena será transmitido por señal abierta gracias al acuerdo entre el club y TV Perú (canal 7). Será la primera vez que su noche de presentación llegue a todos los rincones del país, sin excepciones.

