Javier Rabanal minimizó ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: “Arriba estamos bien cubiertos”

El inicio de una nueva etapa en Universitario de Deportes ha quedado marcado por la incorporación de Javier Rabanal como responsable del comando técnico, hecho que ocurre tras la obtención del tricampeonato nacional. Bajo este nuevo liderazgo, se han definido aspectos fundamentales como la planificación de la pretemporada, la llegada de refuerzos y la administración de determinados jugadores, elementos que comienzan a delinear el proyecto para el año 2026.

Dentro de este panorama, la situación de Sekou Gassama ha captado especial atención entre los aficionados, ya que el delantero estará ausente en el arranque de pretemporada. Frente a la polémica generada y los comentarios surgidos al respecto, el DT optó por pronunciarse para aclarar el escenario y poner paños fríos a un tema que viene siendo observado bajo la lupa.

“Eso se sabía desde el principio. Una de las posibilidades de traerlo era aceptando que iba a llegar un poco más tarde por un tema familiar que está resolviendo. No tenemos la prisa de que juegue porque ya hay gente arriba que juega muy bien, que viene jugando junta. Arriba estamos bien cubiertos”, declaró el español en su arribo a Lima.

El administrador de la 'U' se refirió a la llegada del delantero hispano-senegalés. (Video: Tiempo Crema)

Además, el estratega resaltó que la tardanza del delantero no perjudicará al equipo y garantizó que no tendrá problemas físicos: “Es un jugador que conozco de la Liga Española, un gran rematador, con características muy determinadas para el área y que puede complementarse bien con lo que tenemos”.

Javier Rabanal reveló qué sistema de juego usará en Universitario

Hay mucha expectativa por conocer el estilo de juego de Javier Rabanal y más qué sistema usará ya que Universitario de Deportes viene usando uno específico que le permitió conseguir el tricampeonato en la Liga 1.

“Es un equipo tricampeón que sabe a lo que juega, con una línea de cinco muy reconocida. Vamos a basarnos en eso e ir metiéndole poco a poco nuestras ideas para tener más flexibilidad táctica”, detalló el DT.

También adelantó cómo será su plan de trabajo en el inicio de la pretemporada, que iniciará este lunes 5 de enero: “Vamos a empezar suavito, con algunas cositas generales y jugando más bien entre nosotros. Luego espero que un par de partidos amistosos que están por cerrarse antes de la Noche Crema”.

Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: disputará amistosos a puertas cerradas.

Noche Crema 2026: día, hora y canal TV de la presentación de Universitario

Luego de obtener el tricampeonato de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes se viene alistando para su evento más esperado: la Noche Crema. Esta cita tradicional ofrecerá al público la oportunidad de conocer al nuevo plantel y, al mismo tiempo, servirá como un espacio de reencuentro entre los hinchas y el equipo, generando un ambiente cargado de expectativas ante el comienzo de un nuevo ciclo competitivo.

Los ‘merengues’ disputarán un partido amistoso frente a la Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate el sábado 24 de este mes. Este encuentro ha despertado gran expectativa entre la afición, ya que, según lo adelantado por el administrador Franco Velazco, será el único compromiso de la pretemporada 2026 que contará con la presencia de público.

Esta decisión responde a una solicitud del técnico Javier Rabanal, quien, según palabras del propio directivo, dará prioridad al trabajo diario sobre los partidos de preparación. No se descarta que la ‘U’ pueda medirse con otros equipos durante el verano, aunque en esos casos los encuentros se realizarían a puertas cerradas.

La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú.

La ‘U’ confirmó que el duelo amistoso será televisado por TV Perú y se podrá ver en cada rincón del país a través de su señal abierta. Se podrá seguir el evento por medio del canal 7 en vivo y en directo.