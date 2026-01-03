Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase.

Este fin de semana, se llevará a cabo la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, la cual tendrá grandes partidos, que definirán muchas cosas, como por ejemplo los equipos que disputarán el cuadrangular de revalidación para mantenerse en la categoría.

El compromiso más esperado por los ‘voleilovers’ -sin duda alguna- será el Alianza Lima vs Regatas Lima. Ambas escuadras vienen de sufrir una derrota en la jornada anterior, por lo que querrán redimirse en el cierre de esta etapa. Se espera un lleno total en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Otro cotejo que promete es el Deportivo Wanka vs Universitario de Deportes. Los dos conjuntos juegan por un objetivo en específico. Las ‘pumas’ tienen la posibilidad de quedar primeras en la tabla de posiciones, mientras que el otro club busca un milagro para no quedar fuera de la siguiente etapa.

Además de los partidos de los otros dos cuadros que anhelan no quedar en la zona de revalidación. Deportivo Soan chocará con Olva Latino, el cual ya aseguró su puesto dentro de los 10 primeros, y Kazoku No Perú hará lo propio ante la Universidad San Martín, uno de los líderes de las colocaciones.

Cabe señalar que los dos últimos de la tabla afrontaron un cuadrangular con los dos primeros de la Liga Intermedia -Molivoleibol y Túpac Amaru- en el cual solo uno se mantendrá o subirá a la Liga Peruana de Vóley. Esto con el objetivo de reducir el número de participantes en la próxima temporada.

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación.

Programación y resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley

Esta fecha 11 será crucial para varios equipos. En la parte de arriba, Universidad San Martín, Alianza Lima y Universitario pelean por el primer lugar. Aunque estos dos últimos equipos en mención esperan la resolución por parte de la Federación Peruana de vóley (FPV) del caso polémico del último clásico.

En el fondo de la tabla, Deportivo Wanka, Deportivo Soan y Kazoku No Perú jugarán con la presión de que un resultado puede condenarlos a la revalidación. El club recién ascendido parte con ventaja al tener una victoria más que sus dos rivales directos.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.