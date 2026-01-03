Perú Deportes

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Universitario se enfrentará a Deportivo Wanka, mientras que Alianza Lima y Regatas protagonizarán el duelo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes

Guardar
Resultados de la fecha 11
Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase.

Este fin de semana, se llevará a cabo la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, la cual tendrá grandes partidos, que definirán muchas cosas, como por ejemplo los equipos que disputarán el cuadrangular de revalidación para mantenerse en la categoría.

El compromiso más esperado por los ‘voleilovers’ -sin duda alguna- será el Alianza Lima vs Regatas Lima. Ambas escuadras vienen de sufrir una derrota en la jornada anterior, por lo que querrán redimirse en el cierre de esta etapa. Se espera un lleno total en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Otro cotejo que promete es el Deportivo Wanka vs Universitario de Deportes. Los dos conjuntos juegan por un objetivo en específico. Las ‘pumas’ tienen la posibilidad de quedar primeras en la tabla de posiciones, mientras que el otro club busca un milagro para no quedar fuera de la siguiente etapa.

Además de los partidos de los otros dos cuadros que anhelan no quedar en la zona de revalidación. Deportivo Soan chocará con Olva Latino, el cual ya aseguró su puesto dentro de los 10 primeros, y Kazoku No Perú hará lo propio ante la Universidad San Martín, uno de los líderes de las colocaciones.

Cabe señalar que los dos últimos de la tabla afrontaron un cuadrangular con los dos primeros de la Liga Intermedia -Molivoleibol y Túpac Amaru- en el cual solo uno se mantendrá o subirá a la Liga Peruana de Vóley. Esto con el objetivo de reducir el número de participantes en la próxima temporada.

La lucha por no descender
La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación.

Programación y resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

La programación de la fecha
La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley

Esta fecha 11 será crucial para varios equipos. En la parte de arriba, Universidad San Martín, Alianza Lima y Universitario pelean por el primer lugar. Aunque estos dos últimos equipos en mención esperan la resolución por parte de la Federación Peruana de vóley (FPV) del caso polémico del último clásico.

En el fondo de la tabla, Deportivo Wanka, Deportivo Soan y Kazoku No Perú jugarán con la presión de que un resultado puede condenarlos a la revalidación. El club recién ascendido parte con ventaja al tener una victoria más que sus dos rivales directos.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.

Temas Relacionados

Liga Peruana de vóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyRegatas LimaSan Martínvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre el inédito mercado de pases que viene realizando su equipo tras ascender a la Liga 1. Además, confesó que está invirtiendo en infraestructura deportiva

Presidente de FC Cajamarca explicó

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa frente las chorrillanas y buscarán recuperar el liderato tras fallo en contra por el clásico. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

El periodista Luis Carrillo Pinto reveló la medida que tomó la empresa estadounidense sobre su presencia en el país

Se suma a la desaparición

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

El ‘Depredador’ estiró su vínculo por todo el 2026, año en el que disputará su última temporada como futbolista profesional

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

El 31 de diciembre del año anterior se llegó a un acuerdo con el ‘Seba’ para que sea la cuarta alta del ‘aurinegro’ e iniciando el 2026 se oficializó su incorporación por un ciclo con opción a extensión

Sebastián Britos deja atrás a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Del gobierno regional a la

Del gobierno regional a la clandestinidad: el patrón de escándalos que golpea a alcaldes y gobernadores

Perú en el escenario internacional: relaciones bilaterales, acuerdos y tensiones del 2025

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

Los escándalos que sacudieron al Gobierno en 2025: el derrumbe de Dina Boluarte y el incierto rumbo con José Jerí

Los escándalos que sacudieron el Congreso en este 2025

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

DEPORTES

Presidente de FC Cajamarca explicó

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol