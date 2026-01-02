Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió rechazar la apelación que había presentado Alianza Lima, manteniendo así el triunfo de Universitario de Deportes en el clásico correspondiente a la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Como consecuencia de esta decisión, el conjunto crema asumió el primer puesto en la clasificación general del certamen.

El recurso presentado por el cuadro victoriano tenía como objetivo revertir la sanción que le otorgó la derrota por 3-0, a pesar de que las ‘blanquiazules’ se habían impuesto por ese mismo marcador en el desarrollo del partido. La penalización se produjo debido a que, en los minutos finales del primer set jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes, Facundo Morando hizo modificaciones que resultaron en la presencia de cuatro jugadoras extranjeras en la cancha al mismo tiempo, acción que infringe el reglamento vigente.

Luego de analizar minuciosamente la situación, la Comisión de Justicia ratificó la pérdida de los puntos por parte de Alianza y confirmó el resultado favorable para Universitario. Con esta resolución, se movió la tabla de posiciones y puso a las ‘pumas’ como líderes con 27 puntos, igualando la línea de la Universidad San Martín, mientras que las bicampeonas bajó al tercer puesto con 24 unidades.

Así quedó la tabla de posiciones tras resolución a favor de Universitario. (Puro Vóley)

¿De qué sirve ganar la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Se jugará la última fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 este sábado 3 y domingo 4 de enero, y se definirán a los 10 equipos que clasificarán a la segunda etapa de la competición. Universitario de Deportes es el nuevo líder, y le sigue los pasos San Martín en la segunda ubicación. Alianza Lima se encuentra tercero, y podrían haber novedades en la jornada 11.

Muchos ‘voleilovers’ se preguntan qué beneficios trae el terminar puntero en la primera fase, y en Infobae Perú despejamos las dudas. A diferencia de la temporada pasada, el terminar en los primeros lugares no otorgarán puntos adicionales.

Solo servirá para sacar ventaja al momento de realizarse el fixture de la Fase 2. Como se sabe, las llaves se organizarán utilizando la ‘Tabla de Berger’, lo que implica que se aplicará un formato de todos contra todos. Para definir los cruces, se emparejará al primer clasificado con el décimo, el segundo con el noveno, y así sucesivamente, estableciendo de este modo todas las llaves correspondientes a la siguiente etapa del torneo.

¿Qué resultados necesita Universitario para liderar la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

¿Cómo se jugará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

La segunda etapa del torneo nacional está a punto de empezar, y solo diez equipos podrán clasificar. Según las bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, se jugará de la siguiente manera:

- La jugarán los 10 mejores equipos de la primera etapa.

- Se enfrentan en una rueda todos contra todos (9 fechas).

- Cada club juega 9 partidos.

- Los ocho (8) equipos que ocupen los primeros lugares clasifican a los playoff y los últimos dos (2) ocuparan las posiciones finales que le correspondan en esta etapa.

- Los puntajes de la primera etapa se mantienen para la segunda.

Así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV