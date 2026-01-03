San Martín vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Día de partido! San Martín y Kazoku No Perú se enfrentan por la última fecha de la la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025 / 2026. Desde las 14:45 ambos equipos pelearán punto a punto.

Hoy, sábado 3 de enero, arranca la última fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y se definirán a los diez clasificados para la segunda etapa rumbo al título nacional.

PRIMER SET: San Martín adelanta 5-4 ante Kazoku en el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

PRIMER SET: Kazoku juega un buen inicio de partido ante la San Martín por la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Primer set va 19-15

Final del primer set al rojo vivo. Kazoku sufrió para llevarse el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga peruana de vóley

Últimas noticias

