San Martín vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro a cargo de Guilherme Schmitz buscará cerrar la primera fase con una victoria que lo podría instalar en el primer lugar. Por otro lado, las ‘samuráis’ coquetean con la promoción

20:22 hsHoy

SEGUNDO SET: San Martín empieza ganando el segundo se por 4-1

20:21 hsHoy

Final del primer set al rojo vivo. Kazoku sufrió para llevarse el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga peruana de vóley

Revive la emocionante reacción de la San Martín que, a pesar de estar abajo en el marcador, luchó punto a punto para acortar la distancia contra Kazoku en un final de set lleno de adrenalina. A pesar del esfuerzo, Kazoku logró cerrar el primer parcial.
20:13 hsHoy

PRIMER SET: Kazoku logró quedarse con el primer set del partido. Ganó 25-22

20:07 hsHoy

PRIMER SET: Kazoku juega un buen inicio de partido ante la San Martín por la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Primer set va 19-15

Kazoku juega un buen inicio de partido ante la San Martín por la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley | Facebook
20:00 hsHoy

PRIMER SET: Bloqueo de Kazoku y una defensa ordenada está haciendo sufrir a la USMP. Adelanta 14-12

19:59 hsHoy

PRIMER SET: Kazoku adelanta a San Martín 12-10

19:50 hsHoy

PRIMER SET: San Martín adelanta 5-4 ante Kazoku en el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

19:48 hsHoy

EMPEZÓ EL PARTIDO

18:58 hsHoy

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 11

Hubo cambios en la Fase 1 de la competición tras la apelación infundada de Alianza Lima por el clásico: la ‘U’ es el nuevo líder. Conoce cómo van las clubes en el cierre de la primera etapa

Así quedaron los equipos tras
Así quedaron los equipos tras resolución a favor de Universitario

Hoy, sábado 3 de enero, arranca la última fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y se definirán a los diez clasificados para la segunda etapa rumbo al título nacional.

18:56 hsHoy

¡Día de partido! San Martín y Kazoku No Perú se enfrentan por la última fecha de la la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025 / 2026. Desde las 14:45 ambos equipos pelearán punto a punto.

