San Martín vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

SEGUNDO SET: San Martín empieza ganando el segundo se por 4-1
Final del primer set al rojo vivo. Kazoku sufrió para llevarse el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga peruana de vóley
PRIMER SET: Kazoku logró quedarse con el primer set del partido. Ganó 25-22
PRIMER SET: Kazoku juega un buen inicio de partido ante la San Martín por la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. Primer set va 19-15
PRIMER SET: Bloqueo de Kazoku y una defensa ordenada está haciendo sufrir a la USMP. Adelanta 14-12
PRIMER SET: Kazoku adelanta a San Martín 12-10
PRIMER SET: San Martín adelanta 5-4 ante Kazoku en el primer set del duelo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley
EMPEZÓ EL PARTIDO
Hoy, sábado 3 de enero, arranca la última fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y se definirán a los diez clasificados para la segunda etapa rumbo al título nacional.
¡Día de partido! San Martín y Kazoku No Perú se enfrentan por la última fecha de la la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025 / 2026. Desde las 14:45 ambos equipos pelearán punto a punto.