A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa frente las chorrillanas y buscarán recuperar el liderato tras fallo en contra por el clásico. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Infobae Perú)

La Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se cerrará con un partidazo de pronóstico reservado: Alianza Lima se medirá con Regatas Lima en el Poliderpotivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este choque definirá el futuro de ambos equipos de cara a la segunda ronda de la competición.

Durante la semana, las ‘blanquiazules’ atravesaron una serie de resultados adversos. En primer lugar, la Federación Peruana de Vóley declaró infundada la apelación que presentaron las victorianas y ratificó el triunfo de Universitario de Deportes debido a la alineación indebida de cuatro extranjeras en el último clásico, adjudicando los tres puntos a las ‘pumas’.

Posteriormente, las bicampeonas sufrieron una derrota por 3-1 frente a la Universidad San Martín, en un choque donde se vieron superadas en todos los aspectos del juego. Las ‘santas’ capitalizaron los problemas en la recepción del rival y sumó una victoria que permitió meterse arriba de la tabla de posiciones.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Horarios del Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El encuentro entre Alianza Lima y Regatas Lima pondrá fin a la primera fase de la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley 225/26. Ambos equipos se enfrentarán el domingo 4 de enero a las 17:00 horas (hora local) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Horarios del Alianza Lima vs
Horarios del Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La transmisión de este compromiso correspondiente a la fecha 11 estará a cargo de Latina Televisión, que lo emitirá tanto por señal abierta (canal 2y702 HD) como a través de su plataforma web y la aplicación oficial, permitiendo que los aficionados sigan el partido en tiempo real desde distintos dispositivos.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Villa El Salvador con toda la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, clasificados ala Fase 2, y mucho más.

Alianza Lima y Regatas Lima
Alianza Lima y Regatas Lima cerrarán la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

¿Cómo llega Regatas Lima al partido?

En el caso de las chorrillanas, el panorama tampoco fue favorable. El equipo sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 3-1 ante Universitario de Deportes. El entrenador Horacio Bastit enfrentó nuevamente la baja de la jugadora Shanaiya Aymé por lesión, situación que afectó el rendimiento ofensivo del equipo frente a un rival que impuso condiciones desde el inicio.

Actualmente, la situación de Regatas Lima genera inquietud, ya que el equipo se ubica fuera de los cuatro primeros lugares de la clasificación, algo poco habitual en temporadas anteriores. Con la reciente caída, el conjunto ‘celeste’ descendió a la quinta posición, siendo superado por Deportivo Géminis.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

Otros partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

La programación de la fecha
La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

