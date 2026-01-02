Perú Deportes

2025, el año del adiós de la ‘selección dorada’ de Perú: los que ya no vestirían más la ‘bicolor’ pero hicieron historia

La ‘blanquirroja’ quedó penúltima en las Eliminatorias 2026, lo que conllevaría a la salida de varios futbolistas que fueron parte del éxito reciente y abrirían paso para nuevos valores

El fútbol peruano vivió durante 2025 un momento definitorio: la desintegración de la ‘generación dorada’ de la selección nacional, un grupo que cambió la historia reciente del equipo y que cerró su ciclo tras los resultados adversos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La FPF inició un recambio que se evidenció en las convocatorias de los últimos amistosos del año, donde la presencia de históricos fue reemplazada por nuevas caras.

La campaña que cerró la puerta a los referentes estuvo marcada por la penúltima ubicación en la tabla del reciente proceso clasificatorio, lo que llevó a la dirigencia a priorizar la renovación del plantel. Fueron varios futbolistas que dejaron huella en la ‘bicolor’ y que, por edad y proyección, no serían considerados para el siguiente ciclo mundialista.

Entre los nombres que dejaron la selección peruana se encuentran Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. Cada uno tuvo un papel trascendente en los mejores momentos del equipo bajo el mando de Ricardo Gareca.

El ‘Kaiser’ fue uno de los líderes en la zaga desde su regreso en 2019, luego de haber sido ‘borrado’ por el ‘Tigre’ al inicio de su etapa. Su mejor rendimiento se dio en la Copa América 2019, siendo partícipe del equipo que quedó en el segundo puesto, detrás del anfitrión Brasil. Además, estuvo cerca de clasificar a la Copa del Mundo 2022, de no ser por la derrota en penales ante Australia en el repechaje.

Luis Advíncula destacó por su regularidad y despliegue en el lateral derecho. Su velocidad y llegada al área rival lo llevaron a ser uno de los jugadores más utilizados en la era de la ‘generación dorada’, incluso desde la época de Sergio Markarián. A lo largo de los años, participó en múltiples torneos continentales y sumó partidos clave en la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

El año 2025 habría marcado su retiro de la selección peruana, debido a que tiene 35 años y ha perdido continuidad en Boca Juniors. Salvo que retome la regularidad, sea con el ‘xeneize’ o en otra escuadra, y recupere su mejor forma física, podría volver al ‘equipo de todos’.

Por su parte, Miguel Trauco fue uno de los nombres que ingresaron a la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca, aportando principalmente en el ataque con su buena técnica para el pase corto y largo. Esto le permitió ser inamovible durante las Eliminatorias 2018 y 2022, perdiendo espacio de cara al 2026 con 33 años.

Los últimos minutos del ‘Mago’ con la ‘blanquirroja’ se dieron en el triunfo ante Bolivia en marzo. Posteriormente, Marcos López le ganó el puesto.

En el mediocampo, Yoshimar Yotún aportó equilibrio, manejo y visión de juego. El ‘Tigre’ Gareca lo reconvirtió de lateral izquierdo a volante y se convirtió en eje clave en la medular. Su capacidad para conectar líneas y sumar en la recuperación lo ubicó como pieza indiscutible. ‘Yoshi’ fue parte de la generación que devolvió a Perú a un Mundial tras 36 años y sumó más de un centenar de partidos internacionales.

La última participación del mediocampista de 35 años con el combinado patrio este año ocurrió en el duelo con Paraguay, por el cierre de las Eliminatorias 2026. Eso sí, Yotún no descartó seguir para el siguiente proceso, pero dependerá de su rendimiento y forma física.

El ciclo también llegó a su fin para Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección peruana y referente en cada proceso clasificatorio desde 2006. El ‘Depredador’ fue protagonista en la Copa América 2019 y en la clasificación a Rusia 2018, además de sumar goles decisivos en partidos de alto riesgo.

Durante el último tramo de 2025, el artillero de 41 años anunció que no volvería a vestir la camiseta nacional, cerrando una etapa de logros y momentos recordados por la afición. Aunque dejó abierta la puerta a integrarse a un comando técnico en el futuro.

Ahora, el recambio planificado por la Federación Peruana de Fútbol se materializó en los amistosos de octubre, noviembre y diciembre, donde la lista de convocados presentó una renovación integral. Los técnicos interinos, tanto Manuel Barreto como Gerardo Ameli, apostaron por futbolistas jóvenes y por aquellos que venían mostrando regularidad en el campeonato local y el extranjero. El objetivo declarado fue construir una base competitiva de cara a las Eliminatorias 2030, priorizando el desarrollo y la consolidación de nuevos talentos.

Los posibles relevos para el futuro de la selección peruana

El recambio generacional abrió las puertas a una nueva camada de jugadores. En la defensa, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Erick Noriega y Matías Lazo se perfilan como opciones para reemplazar a Zambrano. En los laterales, Oliver Sonne y César Inga asoman por derecha, mientras que Marcos López y Cristian Carbajal ocuparon el sector izquierdo. Inga también podría desenvolverse por esta zona.

El mediocampo mostró variantes con Martín Távara y Jairo Concha, quienes ocuparon roles antes asignados a Yotún. Ambos sumaron minutos en los amistosos y, junto a otros nombres, buscarán consolidarse como titulares en el proceso hacia el Mundial 2030.

En la ofensiva, la búsqueda de un nuevo referente tras la salida de Guerrero llevó a convocar a Alex Valera, Luis Ramos, Adrián Ugarriza y Juan Pablo Goicochea. Cada uno aportó goles y movilidad en los partidos de cierre de año, ganando experiencia internacional.

