Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”

Paolo Guerrero no contempla un escenario sin que apoye a la selección peruana. - créditos: Andina

Hablar de la selección peruana es vincularla inevitablemente a Paolo Guerrero. El máximo goleador en la historia de la bicolor ha tenido palabras de aliento y respaldo para el nuevo proceso que, de momento, está a cargo de Manuel Barreto. El ariete de 41 años descarta por completo cualquier escenario en el que no respalde a la blanquirroja

“Si la cosa no viene bien, hay que apoyar”, aprecia desde su automóvil, a la salida de un entrenamiento en el barrio de Matute. El jugador de Alianza Lima mantiene su postura: “Hay que apoyar. Hay que subirnos al ómnibus . Hay fases que vamos a pasar, seguramente”, recogió el medio Entre Bolas.

Pese a que el equipo de todos igualó a uno con Rusia en San Petersburgo y cayó ante Chile en Sochi, el Depredador se muestra incondicional. “En las buenas y en las malas hay que estar”, suma, para apelar al nacionalismo: " Sobre todo, el que es patriota y quiere a su país“.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Más adelante, un osado periodista le consultó sobre la posibilidad de integrar el comando técnico de la selección peruana en un futuro. Con emotividad, Guerrero no descartó este escenario, pues “no puedo decirle nunca que no, me partiría el alma”, pero aún apunta a destacar con Alianza Lima y por ahora queda apoyar.

Alianza Lima quiere ser Perú 2

El ex Corinthians y Hamburgo afirmó que los dirigidos por Néstor Gorosito “solo juegan para ganar” y no estarán al tanto de lo que pase en simultáneo con el juego de Cusco FC, equipo que por ahora esperaría a la resolución de una potencial llave entre los blanquiazules y Sporting Cristal.

Para cerrar el año, el club de La Victoria anhela acceder de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Tenemos un objetivo y debemos cumplirlo”, señaló. El delantero centro lamentó que los íntimos no se hayan coronado este año y sostuvo que el plantel traduce esa molestia en los camerinos.

Los resultados que necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025

“El grupo se lamenta dentro del vestuario no haber salido campeón con el elenco que tenemos. Es un motivo para terminar bien el año, por lo menos, e ir directamente a la fase de grupos de Libertadores que es el objetivo”, añadió.

“Como todo jugador de fútbol, todos anhelan ser campeón. Nosotros por el grupo que tenemos, deberíamos haber salido campeón”, apreció Paolo, para enviar un mensaje a los seguidores de Alianza Lima: “El otro año será diferente”.

Alianza Lima vs UTC: día y hora confirmado del partido por el Torneo Clausura 2025

Los blanquiazules recibirán al gavilán del norte se jugará este domingo 23 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Precios de entradas para Alianza Lima vs UTC

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

El crucial cotejo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.