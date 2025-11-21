Perú Deportes

Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”

El ‘Depredador’ exhibió su apoyo al equipo dirigido por Manuel Barreto luego del empate ante Rusia y la derrota frente a Chile. “En las buenas y en las malas hay que estar”, concedió

Guardar
Paolo Guerrero no contempla un
Paolo Guerrero no contempla un escenario sin que apoye a la selección peruana. - créditos: Andina

Hablar de la selección peruana es vincularla inevitablemente a Paolo Guerrero. El máximo goleador en la historia de la bicolor ha tenido palabras de aliento y respaldo para el nuevo proceso que, de momento, está a cargo de Manuel Barreto. El ariete de 41 años descarta por completo cualquier escenario en el que no respalde a la blanquirroja

“Si la cosa no viene bien, hay que apoyar”, aprecia desde su automóvil, a la salida de un entrenamiento en el barrio de Matute. El jugador de Alianza Lima mantiene su postura: “Hay que apoyar. Hay que subirnos al ómnibus . Hay fases que vamos a pasar, seguramente”, recogió el medio Entre Bolas.

Pese a que el equipo de todos igualó a uno con Rusia en San Petersburgo y cayó ante Chile en Sochi, el Depredador se muestra incondicional. “En las buenas y en las malas hay que estar”, suma, para apelar al nacionalismo: " Sobre todo, el que es patriota y quiere a su país“.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

Más adelante, un osado periodista le consultó sobre la posibilidad de integrar el comando técnico de la selección peruana en un futuro. Con emotividad, Guerrero no descartó este escenario, pues “no puedo decirle nunca que no, me partiría el alma”, pero aún apunta a destacar con Alianza Lima y por ahora queda apoyar.

Alianza Lima quiere ser Perú 2

El ex Corinthians y Hamburgo afirmó que los dirigidos por Néstor Gorosito “solo juegan para ganar” y no estarán al tanto de lo que pase en simultáneo con el juego de Cusco FC, equipo que por ahora esperaría a la resolución de una potencial llave entre los blanquiazules y Sporting Cristal.

Para cerrar el año, el club de La Victoria anhela acceder de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Tenemos un objetivo y debemos cumplirlo”, señaló. El delantero centro lamentó que los íntimos no se hayan coronado este año y sostuvo que el plantel traduce esa molestia en los camerinos.

Los resultados que necesita Alianza
Los resultados que necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025

“El grupo se lamenta dentro del vestuario no haber salido campeón con el elenco que tenemos. Es un motivo para terminar bien el año, por lo menos, e ir directamente a la fase de grupos de Libertadores que es el objetivo”, añadió.

“Como todo jugador de fútbol, todos anhelan ser campeón. Nosotros por el grupo que tenemos, deberíamos haber salido campeón”, apreció Paolo, para enviar un mensaje a los seguidores de Alianza Lima: “El otro año será diferente”.

Alianza Lima vs UTC: día y hora confirmado del partido por el Torneo Clausura 2025

Los blanquiazules recibirán al gavilán del norte se jugará este domingo 23 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Precios de entradas para Alianza
Precios de entradas para Alianza Lima vs UTC

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

El crucial cotejo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroSelección peruanaAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

El volante brasileño no sumaba minutos desde febrero de este año en un juego liguero ante Sport Boys. Una lesión que comprometió los ligamentos y meniscos de su rodilla derecha lo mantuvo al margen de los campos de juego

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

La recordada ‘matadorcita’ aseguró que su etapa en el vóley “no ha cerrado del todo” y que un equipo de la máxima categoría intenta convencerla para que vuelva a las canchas

Vivian Baella sorprende al revelar

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

El goleador del campeonato peruano ignora los acercamientos de otros equipos. Su prioridad es cerrar espléndidamente el año con los ‘dorados’. “No quiero saber nada”, dijo

Facundo Callejo desoye cualquier interés

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

Bajo el mando de Néstor Gorosito, el mediocentro hispano peruano gozó de oportunidades, aunque pudieron ser mayores de no ser por una dolencia que lo lastró físicamente

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

El máximo ente deportivo del país aseguró que la organización avanza con normalidad y que todas las sedes oficiales están confirmadas, resaltando además su compromiso con la transparencia en cada etapa del proceso

IPD se pronunció ante denuncias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Luna Gálvez no se salva de pedido de más de 22 años de prisión en su contra: PJ rechaza pedido para anular caso ‘Podemos Perú’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de la sentencia del caso Lomas de Ilo: “Yo ya he sido castigado”

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren y Laura Spoya

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

DEPORTES

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025