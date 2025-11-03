Luis Advíncula rompió su silencio por bajo nivel en la selección peruana y lanzó advertencia a los jóvenes: “Ya les toca asumir como referentes”

El 'Rayo' habló del rendimiento mostrado en las Eliminatorias 2026. (Video: Enfocados)

La selección peruana quedó en el penúltimo puesto en las Eliminatorias 2026 y sin un cupo al Mundial de Norteamérica. De hecho, varios jugadores estuvieron alejados de su mejor versión, siendo Luis Advíncula uno de ellos. Justamente, el lateral derecho de Boca Juniors rompió su silencio por el terrible desenlace de la ‘bicolor’ y mandó un aviso a los jóvenes de cara al futuro.

El lateral, quien acaba de llegar a 131 partidos vistiendo la camiseta nacional, reconoció el difícil momento y expresó que la prioridad es el trabajo y la automejora en medio de la adversidad. “Estos son los momentos que uno tiene que cerrar el pico y trabajar, no queda de otra. Creo que a eso estamos apuntando, creo que siempre voy a estar para mi selección cuando me necesite. Veremos qué pasa en un futuro”, afirmó en el programa de YouTube, ‘Enfocados’.

Al referirse al entorno de la ‘blanquirroja’, el ‘Rayo’ compartió su visión sobre el recambio generacional y la posibilidad de seguir jugando en el equipo. “En Perú se habla mucho y con la edad que tengo, trato de ver menos. Se habla mucho del cambio generacional, que es bueno. La gente piensa que uno es dueño de la selección y creo que aquí lo único bueno e importante es la selección. Si me toca estar, siempre voy a ser feliz de representar a mi país, y sino también voy a apoyar de la misma manera. Nadie es dueño de la selección, nadie es dueño de algún puesto, han pasado millones de jugadores. Si se da lo que se está hablando, que sea en buena hora”, señaló.

Luis Advíncula es el jugador con más partidos en la selección peruana. - créditos: Transfermarkt

El jugador, de amplia experiencia internacional, recordó cómo el grupo de futbolistas de mayor trayectoria se esfuerza por hacer sentir cómodos a los jóvenes que llegan al plantel mayor. Mencionó que ese gesto es una forma de retribuir lo recibido durante sus primeras convocatorias. Estrellas históricas de la selección nacional como Jefferson Farfán, Juan Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero también facilitaron la integración de las nuevas generaciones en años previos. Advíncula valoró la apertura de los referentes actuales para apoyar el desarrollo de los más jóvenes en un proceso de recambio y señaló que el grupo observa la necesidad de encarar un proceso de reconstrucción en busca de una mejor versión rumbo a los próximos desafíos clasificatorios.

Luis Advíncula y los jugadores jóvenes que le sorprendieron en la selección peruana

Por otro lado, Luis Advíncula se refirió a los futbolistas jóvenes de la selección peruana que lo han sorprendido. “Me gusta mucho (Piero) Cari, (Joao) Grimaldo, Kenji Cabrera, (Kevin) Quevedo, el ‘Samurai’ (Erick Noriega)”, expresó.

No obstante, puso énfasis en el caso particular de Piero Cari, a quien definió como un jugador diferente. “Aún está muy chico, pero tiene mucho potencial. Esa es la palabra que siempre decimos en Perú ‘está muy chico’, y creo que está mal. Con 17, 18 años, acá (en Argentina) hay jugadores que ya están debutando y son figuras en sus equipos. Profesional es profesional”, acotó.

Piero Cari se estrenó con la camiseta de la selección peruana oficialmente ante Paraguay en Lima. - captura: Movistar Deportes

Luis Advíncula y su mensaje a los jóvenes de la selección peruana

De cara al futuro inmediato, Luis Advíncula trazó un mensaje específico para quienes tomarán el liderazgo de la selección peruana en el proceso venidero. “Lo que yo digo ahora es que toca asumir, lo hemos hablado con la gente en la selección. Porque varios de nosotros ya estamos casi de salida, entonces, hay varios que ya les toca asumir el puesto de referentes. Es una palabra que a mí no me gusta mucho porque yo solamente quiero ser referente de mis hijos, porque creo que ellos son los que realmente me ven a mí como un referente a seguir”, manifestó.

El defensor de 35 años advirtió a los jóvenes acerca de la exigencia que implica la Eliminatoria Sudamericana. “Va a ser muy duro (...). Creo que en esta selección se ha pasado por todo. Yo no voy a salir nunca a decir nada ni de la prensa, porque la verdad no hablo con nadie. Hablo con ustedes porque son mis amigos, me siento a gusto y en confianza. Entonces, simplemente por eso no hablo, no es porque les tenga cólera, no me he metido con nadie. Estoy en una etapa en mi vida que estoy bastante tranquilo. Paz y amor”, puntualizó.

El lateral derecho mencionó los jóvenes que le sorprendió en la 'bicolor' y lanzó una advertencia pensando en las próximas Eliminatorias. (Video: Enfocados)