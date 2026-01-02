2025, el año de la raqueta peruana: clasificación a la Copa Davis y los nuevos talentos con proyección internacional

Perú es un país futbolero por antonomasia. Que las alegrías sean proporcionales a la popularidad es otra discusión. Pero irremediablemente el fútbol es el que más atención acapara por diversos factores que se estudian académicamente. Pero no todo es chutar y apuntar al arco con un balón. El 2025 le ha demostrado al país a través de diversas disciplinas que la bandera de franjas rojas y blanca en el medio puede flamear en lo más alto. Y el tenis fue uno de ellos.

Desmenucemos. Sin lugar a dudas, Ignacio Buse tomó la batuta y progresivamente cogió el lugar que Juan Pablo Varillas dejó. El ’Colorado’, de apenas 21 años, añadió a sus vitrinas el Challenger 100 de Heilbronn y el Challenger 125 de Sevilla. Esta temporada también marcó su estreno en el circuito ATP. La desazón en Santiago la masticó hasta Gstaad. A pie de los Alpes, exhibió coraje, velocidad, temple y sagacidad para llegar hasta la semifinal.

Pero la cúspide a nivel individual tuvo lugar en el icónico barrio de Flushing Meadows, en el distrito neoyorquino de Queens. Luego de no avanzar en el primer partido de la clasificación de Australia, Roland Garros y Wimbledon, la cuarta fue la vencida. En la pista dura del Billie Jean King National Tennis Center, ’Nacho’ se instaló en el cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera. El debut en las grandes citas lo emparejó con Ben Shelton, #6 del mundo. La derrota fue lo de menos. Ovación del Arthur Ashe y saludos de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, nada más y nada menos.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

El limeño cierra el curso 2025 en el #102 del mundo. Lo más probable es que se pierda el primer mes de competencia del año a causa de una lesión que lo obligó a parar la temporada. Por tanto, se perderá el Australian Open 2026. Pero no todas son malas noticias, puesto que la bandera peruana será parte de las transmisiones en la clasificación con la presencia de Gonzalo Bueno. El tenista trujillano alcanzó su mejor ranking y un desempeño que le valió sacar boleto a Melbourne Park.

Las luces han estado del lado de Buse con mérito, pero ’Gonza’ ha rendido de gran manera y su evolución dio frutos en los torneos Challenger. En Lima, alcanzó final y semifinales. En agosto registró su mejor ranking: #205. El 2026 se presenta como el año para consolidar lo aprendido con un comando técnico diferente y que apuesta por su indiscutible talento. Lima le sienta y bien. Y así lo hizo saber en la serie de Copa Davis ante Portugal.

Histórica clasificación en Copa Davis

18 más tarde, el polvo de ladrillo limeño volvió a ser parte de una jornada histórica para el deporte peruano. Al mando del capitán ’Lucho’ Horna, el cuarteto nacional escribió una página dorada al dejar fuera de competencia a Portugal, favorito en el papel con la estelar presencia entre sus filas de Nuno Borges, #52 ATP al momento de la cita.

Estado de gracia de Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Ambos cargaron con la responsabilidad de vencer al notable tenista ’luso’ y firmar una clasificación de antología a las ’qualifiers’. Perú será rival de la poderosa Alemania de Alexander Zverev en Düsseldorf. De momento, el equipo desconoce si podrá contar con Buse por la lesión que lo aqueja.

Perú clasificó a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Copa Davis

El quinteto de Laura Arraya

La arcilla de Jesús María también acogió los encuentros para definir a la próxima selección que se instalaría en la Zona Americana de la Billie Jean King Cup. En los compromisos por el Grupo 1, el quinteto capitaneado por Laura Arraya se impuso con solvencia y celebró sobre la tierra batida del Lawn Tennis de La Exposición.

En el cuadro femenino, destacó la figura de Lucciana Pérez, la tenista más sobresaliente del conjunto nacional. El #372 WTA que ostenta lo refrendó con la camiseta blanquirroja. Acápite aparte para el rendimiento de Pérez en la el 2025: alcanzó su mejor posición en el ranking y sacó boleto por primera vez a los cuartos de final de un WTA 125 con su primera victoria a una tenista Top 100. El futuro es alentador.

El equipo peruano accedió al Americas Group I. Crédito: Federación de Tenis