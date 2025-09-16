Perú Deportes

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

El ‘Colorado’ reveló los detalles de su encuentro con ambas figuras del tenis mundial en el Abierto estadounidense, donde se instaló por primera vez en primera ronda de un Grand Slam

Por José Manuel Quintana

El tenis peruano presenció uno de sus puntos más altos en su historia con el regreso del equipo peruano a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. En la llave frente a Portugal, Ignacio Buse se convirtió en pieza crucial para asegurar dos puntos vitales. El ‘Colorado’, primera raqueta nacional, se destacó antes de llegar a Lima con su primera presencia en el cuadro principal de un Grand Slam y con la obtención de la Copa Sevilla.

En el US Open 2025, ‘Nacho’ rompió la negativa racha de tres eliminaciones al hilo en los torneos clasificatorios de un ‘majors’. En Nueva York fue la vencida luego de superar tres encuentros e instalarse en el cuadro principal. Pese a verse las caras en el Arthur Ashe con Ben Shelton (#6 ATP), su rendimiento no pasó desapercibido por dos de las principales figuras de este deporte.

En un reciente diálogo con ‘Latina Deportes’, Buse (#113 ATP) reveló una anécdota que involucra a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en Flusing Meadows —sede del US Open, en el distrito neoyorquino de Queens—. El ‘Colorado’ contó que coincidió con el español y el serbio en el pasillo de casilleros. Al percatarse de que ambos conversaban, pensó erróneamente que no lo reconocerían.

Ignacio Buse contó su anéctoda
Ignacio Buse contó su anéctoda junto a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en el US Open 2025. Crédito: Andina/ESPN

“Los dos se voltearon y me saludaron. Carlos me dice ‘Ignacio, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien, qué pasa tío?’—con el acento característico del país ibérico—. Y Novak: ‘Hola ¿qué tal? ¿cómo estás?’ Super educados, incluso Carlos llamándome por mi nombre”, reveló el deportista peruano de 21 años.

El limeño también sostuvo que Alcaraz, a la postre campeón del torneo estadounidense, lo felicitó cuando clasificó al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada. “Te das cuenta que tienen los pies sobre la tierra. No son personas que se creen superiores por ser tenistas. Es la realidad. Creo que todos somos iguales”, sumó.

Entrenamiento con Novak Djokovic

Ver a Ignacio Buse entrenando con Novak Djokovic no resulta utópico. Incluso, el encuentro estuvo cerca de materializarse si no hubiera sido por la acertada decisión de Ignacio y su equipo de disputar el Challenger de Cancún. El torneo mexicano se disputó sobre pista dura y sirvió de preparación para el US Open.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

“Sí sé de que han estado coordinando para las últimas semanas del año, pero no se ha dado la oportunidad de hacer una semana de entrenamiento con Novak. De hecho, estábamos a punto y al final no, porque decidí jugar algo antes del US Open: el challenger de Cancún. Pero esa semana iba a hacerla con Djokovic. Porque sí son súper cercanos y espero tener la oportunidad sinceramente”, sostuvo.

Buse admite que “hoy por hoy” admira a Djokovic, aunque en el pasado tal vez se hubiera decantado por Roger Federer. El motivo de su elección pasa por la cercana relación de su entrenador Juan Lizariturry y el mánager del 24 veces campeón de Grand Slam, Tony Godsick. “Me han dicho que como persona es increíble”, confesó.

El reto de ingresar al Top 100

“No quiero pensar mucho en eso, pero es el objetivo”, declaró Buse tras la histórica clasificación del equipo peruano a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. El deportista nacional está cerca de instalarse en el selecto grupo de los 100 mejores tenistas del planeta.

Ignacio Buse con la bandera
Ignacio Buse con la bandera peruana celebrando el gran triunfo ante nuno borges por Copa Davis.

¿Qué tan lejos está de acceder a este grupo? Veamos. ‘Nacho’ defiende solo 25 puntos en lo que resta del curso. 82 puntos lo separan del Top 100. No resulta descabellado si mantiene el ritmo y consistencia de los últimos meses. Actualmente es número 113.

El último peruano en ingresar a esta selecta lista fue Juan Pablo Varillas. En 2022, el peruano se destacó en el ATP 250 de Gstaad, donde venció a figuras como Lorenzo Sonego (60°) y Roberto Bautista Agust (19°). Su rendimiento le valió que un peruano se instale entre los 100 mejores tenistas mundiales luego de 13 años —Horna en el 2009—.

