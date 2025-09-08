Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

Ignacio Buse celebrando la Copa Sevilla, en Andalucía. - Crédito: Florian Herr

Algo más que un trofeo Challenger ha obtenido Ignacio Buse tras posicionarse como el mejor en la Copa Sevilla, iniciando septiembre, en la ciudad de Andalucía. El peruano, de 21 años, ha escalado exponencialmente en el ránking ATP consolidándose como el mejor representante de la raqueta nacional. De promesa ha pasado a ser una irremediable realidad.

Al superar al argentino Genaro Alberto Olivieri, en una intensa final llevada a cabo en el Real Club de Tenis Betis, ‘Nacho’ Buse dejó atrás la plaza 135° en la clasificación ATP para enclavarse en la zona 112° (559 unidades), quedando demasiado cerca del top-100, donde se ubican los tenistas más importantes del planeta.

Ignacio Buse conquistó la Copa Sevilla. - Crédito: ABC

Con las 125 unidades obtenidas al alzarse con la edición LXII de la Copa Sevilla, el ‘Colorado’ ha accedido por primera vez a una posición que confirma su impresionante momento. De mantener esa firmeza, fuerza y amplitud, no pasará mucho tiempo para que asuma el testigo de un Juan Pablo Varillas que ha ido perdiendo espacio por causas físicas.

Lo que sigue en la agenda de Ignacio Buse será representar al Team Perú, acompañado de ‘Juanpi’ Varillas y Gonzalo Bueno, en su cruce contra Portugal, a finales de esta semana, por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, en el Lawn Tenis.

Ignacio Buse conquista el Challenger de Sevilla y alcanza el mejor ranking de su carrera. | X / @PeruanoTenis

“Han sido semanas exigentes con torneos continuos, pero el tenis exige estar preparado para todo: partidos largos, caídas, molestias. Por eso me apoyo en un trabajo integral que incluye entrenamientos, recuperación y nutrición“, sostuvo Buse.

Con respecto a su estado físico, en palabras ofrecidas a Tennis Channel, el peruano dijo que “me siento bien. Tenía miedo, pero el fisioterapeuta me dijo que estaba bien. Me recuperaré y creo que estaré al cien por cien seguro. Ahora seguiré celebrando con mi equipo y volveré a la competición la semana que viene“.

Ignacio Buse acompañado de su entrenador Juan Lizariturry (izq.) y preparador físico Daniel Cardeñoso (der.). - Crédito: Difusión

Ascenso incontestable

Ignacio Buse inició la temporada 2025 en el puesto 235 del ranking ATP, asumiendo pronto el rol de raqueta número uno del Perú en detrimento de Juan Pablo Varillas. Con tenacidad y buen tenis, conquistó su primer título Challenger en Heilbronn (Alemania), escalando más de 40 puestos hasta ubicarse cerca del Top-150.

Su progreso continuó: alcanzó semifinales en el ATP 250 de Gstaad, lo que le permitió superar el puesto 133, su mejor ranking en ese momento. Posteriormente, hizo su aparición de gala en el US Open, accediendo al Main Draw tras superar con éxito la Qualy. El enfrentamiento contra Ben Shelton marcó su adiós.