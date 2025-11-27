Lucciana Pérez brilla en el Argentina Open con su primera victoria ante una Top 100 y boleto a cuartos de final

Lucciana Pérez accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo WTA. Crédito: IEB+ Argentina Open.

Siempre hay una primera vez. Poco o nada le interesó a Lucciana Pérez (#448) la distancia en el ranking con su rival en los octavos del Argentina Open, la ucraniana Oleksandra Oliynykova (#95). Sobre el polvo de ladrillo de Buenos Aires, la deportista peruana de 20 años selló su primera victoria ante una rival que integra el Top 100 de la WTA.

Una primera manga con dos quiebres para cada una se definió con un tiebreak. La limeña simple y llanamente pasó por encima a la de Kiev y no dio cabida a un solo punto de la europea. El 7-0 en el desempate y molestias físicas obligaron Oliynykova a retirarse de la contienda.

Lu lamentó la lesión de su colega. Pero había logrado un hito en su carrera. Instalada en el Top 500 de la lista femenil en la élite del tenis, superó a la ucraniana para acceder a los cuartos de final del WTA 125 de Buenos Aires. En su siguiente compromiso, Varvara Lepchenko (#137) estará al otro lado de la red. La estadounidense, ex Top 20, de 39 años es la tenista más longeva del torneo en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires.

Lucciana Pérez y Oleksandra Oliynykova, antes del inicio de las acciones. Crédito: IEB+ Argentina Open

En su debut en la justa, Pérez Alarcón, de 20 años, había apeado a Elizabeth Mandlik. La norteamericana, cuatro años mayor, fue doblegada en sets corridos por la peruana con parciales 6-4 y 7-6(1). También representó otra victoria importante, pues la nacida en Florida ocupa el #187 y en 2023 ingresó al Top 100.

De esta manera, Lucciana Pérez viene firmando una actuación destacada en el Argentina Open con el mejor triunfo de su carrera. Si se impone en el siguiente encuentro, alcanzará su mejor ranking histórico, el #365, que presumió en julio de este curso. Luego, volará a Lima para el W15 de la capital peruana.

De momento, su plan es terminar la universidad en Estados Unidos, pues alterna la competencia deportiva —circuito WTA y los juegos universitarios— con las aspiraciones académicas.

Lucciana Pérez, de 20 años, es la mejor peruana en el circuito WTA. Crédito: IEB+ Argentina Open

Lucciana Pérez vs Varvara Lepchenko: fecha, hora y dónde ver partido por cuartos de final

Será la primera vez que Lucciana Pérez y Varvara Lepchenko se enfrenten en el circuito de la WTA. La tenis peruana cuenta con la gran oportunidad de seguir escribiendo historia en una semana antológica en Buenos Aires, pues nunca había estado entre las ocho mejores de un torneo de esta categoría.

El duelo está programado para el viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas de Argentina, es decir a las 08:00 horas en todo el territorio nacional. El encuentro será transmitido a nivel mundial por la plataforma WTA Live desde su página web.

Para acceder a esta emisión, solo se debe crear una cuenta en la plataforma y los usuarios pueden disfrutar de todo los compromisos del torneo. En Argentina, TyC Sports y TyC Sports Play cuentan con los derechos para transmitir los encuentros del evento.

Los emparejamientos de cuartos de final en el Argentina Open. Crédito: WTA

Historia en Roland Garros 2023

La peruana Lucciana Pérez, de 18 años y sexta cabeza de serie, logró una actuación histórica en Roland Garros Junior 2023, convirtiéndose en la primera tenista del país en alcanzar la final individual de un Grand Slam en la categoría juvenil. Su camino al título estuvo lleno de retos.

En los cuartos de final, protagonizó una dramática remontada ante la rusa Alevtina Ibragimova, prevaleciendo en un intenso desempate final (2-6, 6-4, 7-6(1)). Tras esa victoria, venció en semifinales a Anastasiia Gureva (7-6, 7-5) para sellar su pase al partido por el título.

En la gran final, Lucciana se enfrentó a la rusa Alina Korneeva, tercera favorita. A pesar de su esfuerzo y de luchar un muy cerrado primer set, finalmente cayó en sets corridos (7-6(3), 6-3). Con este resultado, Pérez obtuvo el subcampeonato, marcando un hito memorable para el tenis peruano.