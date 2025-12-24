Gonzalo Bueno será el único peruano en la clasificación del Australian Open 2026: Ignacio Buse no se anotó por una lesión

Se contaba con la presencia de las dos primeras raquetas peruanas en Australian Open, pero verlos a ambos tendrá que esperar. Crédito: Igma Sports.

Melbourne Park acoge, como todas las temporadas, el primer Grand Slam del año. En el Australian Open se citan los tenistas más importantes del globo en busca de la ansiada gloria. En el 2026, Perú se alistaba para que dos deportistas compitan por un lugar en el cuadro principal. Sin embargo, un problema físico de Ignacio Buse ha acabado con esa posibilidad.

De momento, la noticia positiva es la confirmación de la presencia de Gonzalo Bueno en el cuadro de clasificación. La segunda raqueta peruana, #209 en el ranking ATP, competirá en Melbourne por primera vez en el primer grande del año. Ya había rendido en un ’majors’ juniors —US Open 2022—, pero nada como la primera vez siendo profesional.

El trujillano firmó un 2025 que le permitió instalarse en la ’qualy’ de Australia. El deportista nacional de 21 años alcanzó su mejor ranking esta temporada: #205. Sus rendimientos en el primer y tercer Challenger de Lima le ayudó a sumar puntos valiosos para lograr el objetivo de viajar a Oceanía.

Tenistas confirmados para la clasificación del Australian Open 2026.

Solo resta conocer a su rival en la primera ronda de la clasificación que tendrá lugar en Melbourne Park. La fecha del sorteo está pactada para el 11 de enero, un día antes del inicio de la competencia. Conviene destacar que para hacerse con uno de los 16 boletos que otorga el torneo, Bueno deberá superar tres encuentros del más alto nivel en pista dura.

La lesión de Ignacio Buse

Ignacio Buse sorprendió a sus seguidores el último 15 de diciembre cuando anunció que había decidido frenar la pretemporada a causa de una lesión. El ’Colorado’ no dio mayores detalles acerca del problema físico, pero concedió a través de un pronunciamiento que estimaba volver al ruedo en enero.

Pero el tiempo apremia, pues la clasificación de Australia está pactada para el 12 de enero. Esta tesitura comprometió su presencia en la clasificación, donde iba a competir como una de las cabezas de serie por su destacado presente.

Comunicado de Ignacio Buse. Crédito: Instagram.

’Nacho’ baraja una posibilidad de ingresar al cuadro principal. Necesita el retiro de cuatro tenistas y así competir directamente. Sin embargo, rendir al más alto nivel y luego de una lesión no es nada sencillo.

Buse mantiene la ilusión

Ignacio Buse marcó un hito histórico para el tenis nacional en el US Open 2025. El deportista peruano de 21 años superó tres rondas de clasificación con gran solidez. Venció al belga Kimmer Coppejans en el duelo decisivo por 6-3 y 6-4.

Con este triunfo, se convirtió en el último peruano en acceder al cuadro principal de un Grand Slam desde la fase previa. Su debut absoluto ocurrió en el mítico estadio Arthur Ashe frente al estadounidense Ben Shelton. Pese a la derrota, el joven recibió una ovación por su alto nivel competitivo en la pista dura neoyorquina.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Sin embargo, el panorama para el inicio de la temporada 2026 es incierto. Buse confirmó recientemente una lesión que detuvo su pretemporada. Su potencial ausencia en el Abierto de Australia 2026 representa un golpe muy duro para sus aspiraciones.

El ’Colorado’ venía de demostrar un gran rendimiento en superficies rápidas durante el cierre del año anterior. Esta progresión lo llevó hasta el puesto 104 del ranking ATP. Su equipo médico evalúa su evolución semana a semana para determinar su participación en Melbourne.

El tenis peruano espera su pronta recuperación para mantener la presencia en la élite mundial, puesto que también se espera su participación en la serie de Copa Davis ante Alemania. Buse es el valor más importante del equipo y se convirtió en figura en la última llave ante Portugal.