Franco Velazco rechazó deuda de Universitario con Jorge Fossati y reveló charla previo a su salida: “Estamos para proteger los intereses del club”

El administrador de la 'U' se refirió a la partida del DT uruguayo y del monto pendiente que reclama. (Video: Tiempo Crema)

Universitario de Deportes afronta una nueva etapa en la conducción técnica de la mano de Javier Rabanal, quien buscará sostener el exitoso momento del club de su historia reciente que empezó con Jorge Fossati. Justamente, el DT uruguayo reclamó una deuda por parte de la ‘U’, pero el administrador Franco Velazco la rechazó y reveló la charla que tuvieron previo a su salida.

Sucede que la partida del ‘Flaco’ se extendió más de lo que pensaba, en parte, a los requerimientos que pedía para continuar de cara a la próxima temporada, algo que él mismo descartó. No obstante, sí dejó en claro que respetó las condiciones que había en el contrato, “pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho".

A partir de ahí, el máximo dirigente ‘merengue’ habló para el programa de YouTube, ‘Tiempo Crema’, y explicó detalles del momento en que cortaron sus caminos. “No hay ninguna deuda. Con el caso del profesor, yo lo dije en una en una entrevista anterior, mi respeto y mi consideración para él. Sabe el aprecio que yo le tengo. Yo tuve, si quieres, el momento ingrato de darle la noticia (de su salida), porque me corresponde a mí como administrador o presidente del club, asumir la responsabilidad”, declaró.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

Franco Velazco sobre la charla con Jorge Fossati por supuesto pago pendiente

Franco Velazco detalló cómo fue la conversación final que mantuvo con Jorge Fossati antes de su salida de Universitario. “Yo fui claro con él en decirle que, así como él se sentía dolido, una parte del club también se sentía dolido porque obviamente habíamos pasado un ciclo y un periodo exitoso importante al lado de él”, expresó.

El administrador remarcó que el club debe anteponer sus intereses y valores por encima de cualquier nombre propio. “Hay temas que nos corresponden a nosotros como institución defender porque, por encima de las personas está el escudo, está Universitario de Deportes, y obviamente hay que siempre velar y proteger los intereses del club, que para eso estamos aquí”, señaló.

En la charla también se acordó la manera de gestionar el asunto económico pendiente. “Quedamos él y yo en que todos los temas feos que tienen que ver con la parte económica, que tenían que atender desde la gerencia deportiva, vale decir con Álvaro (Barco) y su representante. Hace poco le hemos enviado un correo electrónico, básicamente ya con el acuerdo para poder iniciar el proceso de pago, que básicamente son temas que se encontraban pendientes por temas de premios, fundamentalmente”, acotó.

Universitario de Deportes oficializó la salida de Jorge Fossati como entrenador. - créditos: Universitario

Franco Velazco sobre si Jorge Fossati puede volver a Universitario

Por otro lado, Franco Velazco también se refirió a la posibilidad de que Jorge Fossati vuelva en algún momento a Universitario. “Si bien es cierto, el tema con él fue de alguna manera no complicado, sino complejo en cuanto a tiempo, porque hubo mucha expectativa de la gente y también de parte nuestra. Finalmente, yo creo y siempre lo he dicho, llegamos a un buen término y las puertas de club para el profesor siempre van a estar abiertas porque es histórico de la institución”, afirmó.

La declaración deja claro que, a pesar de las dificultades y de la expectativa generada tanto por la hinchada como por la directiva, el ciclo se cerró en buenos términos. Velazco subrayó que la relación entre Fossati y la entidad ‘crema’ se encuentra marcada por el respeto y el reconocimiento a su aporte a la historia reciente del club.