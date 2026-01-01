Perú Deportes

Franco Velazco rechazó deuda de Universitario con Jorge Fossati y reveló charla previo a su salida: “Estamos para proteger los intereses del club”

El administrador de la ‘U’ se refirió a la partida del DT uruguayo y del monto pendiente que reclama, además de la conversación que tuvieron

Guardar
El administrador de la 'U' se refirió a la partida del DT uruguayo y del monto pendiente que reclama. (Video: Tiempo Crema)

Universitario de Deportes afronta una nueva etapa en la conducción técnica de la mano de Javier Rabanal, quien buscará sostener el exitoso momento del club de su historia reciente que empezó con Jorge Fossati. Justamente, el DT uruguayo reclamó una deuda por parte de la ‘U’, pero el administrador Franco Velazco la rechazó y reveló la charla que tuvieron previo a su salida.

Sucede que la partida del ‘Flaco’ se extendió más de lo que pensaba, en parte, a los requerimientos que pedía para continuar de cara a la próxima temporada, algo que él mismo descartó. No obstante, sí dejó en claro que respetó las condiciones que había en el contrato, “pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho".

A partir de ahí, el máximo dirigente ‘merengue’ habló para el programa de YouTube, ‘Tiempo Crema’, y explicó detalles del momento en que cortaron sus caminos. “No hay ninguna deuda. Con el caso del profesor, yo lo dije en una en una entrevista anterior, mi respeto y mi consideración para él. Sabe el aprecio que yo le tengo. Yo tuve, si quieres, el momento ingrato de darle la noticia (de su salida), porque me corresponde a mí como administrador o presidente del club, asumir la responsabilidad”, declaró.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

Franco Velazco sobre la charla con Jorge Fossati por supuesto pago pendiente

Franco Velazco detalló cómo fue la conversación final que mantuvo con Jorge Fossati antes de su salida de Universitario. “Yo fui claro con él en decirle que, así como él se sentía dolido, una parte del club también se sentía dolido porque obviamente habíamos pasado un ciclo y un periodo exitoso importante al lado de él”, expresó.

El administrador remarcó que el club debe anteponer sus intereses y valores por encima de cualquier nombre propio. “Hay temas que nos corresponden a nosotros como institución defender porque, por encima de las personas está el escudo, está Universitario de Deportes, y obviamente hay que siempre velar y proteger los intereses del club, que para eso estamos aquí”, señaló.

En la charla también se acordó la manera de gestionar el asunto económico pendiente. “Quedamos él y yo en que todos los temas feos que tienen que ver con la parte económica, que tenían que atender desde la gerencia deportiva, vale decir con Álvaro (Barco) y su representante. Hace poco le hemos enviado un correo electrónico, básicamente ya con el acuerdo para poder iniciar el proceso de pago, que básicamente son temas que se encontraban pendientes por temas de premios, fundamentalmente”, acotó.

Universitario de Deportes oficializó la
Universitario de Deportes oficializó la salida de Jorge Fossati como entrenador. - créditos: Universitario

Franco Velazco sobre si Jorge Fossati puede volver a Universitario

Por otro lado, Franco Velazco también se refirió a la posibilidad de que Jorge Fossati vuelva en algún momento a Universitario. “Si bien es cierto, el tema con él fue de alguna manera no complicado, sino complejo en cuanto a tiempo, porque hubo mucha expectativa de la gente y también de parte nuestra. Finalmente, yo creo y siempre lo he dicho, llegamos a un buen término y las puertas de club para el profesor siempre van a estar abiertas porque es histórico de la institución”, afirmó.

La declaración deja claro que, a pesar de las dificultades y de la expectativa generada tanto por la hinchada como por la directiva, el ciclo se cerró en buenos términos. Velazco subrayó que la relación entre Fossati y la entidad ‘crema’ se encuentra marcada por el respeto y el reconocimiento a su aporte a la historia reciente del club.

Temas Relacionados

Franco VelazcoJorge FossatiUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Con una fecha pendiente para cerrar la primera ronda, el campeonato nacional de la net falta define a los clasificados que buscarán el máximo trofeo

¿Quiénes clasifican a la segunda

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

El área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra en la recta final del proceso de elección del próximo seleccionador. Los nombres de los candidatos, eso sí, aún están bajo siete llaves

La selección peruana iniciará el

Federico Girotti se entusiasma por haber llegado a Alianza Lima: “Es una oportunidad única en mi carrera”

En su primera comunicación formal con el área de prensa del club, el ‘Tanque’ ofreció su mirada con respecto a su incorporación al club de La Victoria. “Espero devolver el cariño con goles”, dijo

Federico Girotti se entusiasma por

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

La ‘U’ acaba de cerrar su ventana de transferencias con la oficialización del ‘rayo’, quien llega en calidad de cedido por parte de Racing Club. Puede ejercer tanto un rol organizacional como ofensivo

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ruth Luque alerta sobre presunta

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

JEE Lima Centro rechaza por extemporánea la inscripción presidencial de Primero la Gente, partido que lidera Marisol Pérez Tello

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina, Gisela Valcárcel y

Magaly Medina, Gisela Valcárcel y más figuras de la TV despidieron el 2025 con recaps y mensajes especiales para dar la bienvenida al 2026

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

DEPORTES

¿Quiénes clasifican a la segunda

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

Federico Girotti se entusiasma por haber llegado a Alianza Lima: “Es una oportunidad única en mi carrera”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?