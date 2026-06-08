Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

A pocos días de cumplir años, la empresaria fue sorprendida con un reconocimiento internacional impulsado por seguidores que destacan su fortaleza y resiliencia. Tiktok.

Lo que parecía una jornada más dentro de la intensa agenda que viene afrontando Pamela López terminó convirtiéndose en una fecha cargada de emociones y sorpresas. La empresaria e influencer, quien en los últimos meses ha estado en el centro de la atención mediática por distintos episodios de su vida personal y su participación en La Granja VIP, recibió una inesperada muestra de cariño por parte de sus seguidores, quienes decidieron organizar un homenaje que trascendió fronteras y llegó hasta uno de los lugares más emblemáticos del mundo: Times Square, en Nueva York.

La revelación se produjo durante la visita de la expareja de Christian Cueva a su centro de votación. Mientras cumplía con sus actividades habituales, un grupo de admiradoras se acercó para expresarle su respaldo y compartir con ella una noticia que la tomó completamente por sorpresa. Lo que comenzó como un encuentro entre la influencer y algunas integrantes de su club de fans terminó convirtiéndose en una historia que rápidamente captó la atención del público.

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Es ahí, donde las seguidoras no dudaron de explicar a la prensa la iniciativa nació como una forma de celebrar anticipadamente el cumpleaños de Pamela López, quien está próxima a cumplir un año más de vida. Sin embargo, el gesto iba mucho más allá de una simple felicitación. Según explicaron, la intención era transmitirle un mensaje de fortaleza y acompañamiento en medio de los desafíos personales que ha enfrentado durante los últimos meses.

Pamela López recibe emotivo homenaje en Times Square y sus seguidoras sorprenden al revelar cuánto invirtieron. captura: Tiktok.

Para muchas de ellas, Pamela se ha convertido en una figura que representa resiliencia y capacidad de salir adelante pese a las dificultades. Por ese motivo decidieron organizarse y coordinar diversas acciones para demostrarle que cuenta con una comunidad de seguidores dispuesta a apoyarla.

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Una de las representantes del grupo explicó el motivo que las llevó a realizar esta sorpresa y destacó que la fecha elegida tenía un significado especial.

“El día martes es cumpleaños de Pamela López... venimos a darle esta sorpresa, ya que está pasando por tantos problemas legales, judiciales, emocionales, estamos acá su team”, expresó la admiradora a Trome.

Pamela López recibe emotivo homenaje en Times Square y sus seguidoras sorprenden al revelar cuánto invirtieron. captura: Tiktok.

Pamela López en las pantallas de Times Square

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la magnitud de la sorpresa que prepararon. Las admiradoras revelaron que, durante varias semanas, coordinaron con seguidores radicados en Estados Unidos para concretar un homenaje poco común y reservado generalmente para campañas publicitarias, lanzamientos de marcas o reconocimientos de gran alcance.

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Gracias a una colecta organizada entre simpatizantes de distintos lugares, lograron reunir el dinero necesario para que la imagen de Pamela López apareciera en una de las gigantescas pantallas de Times Square, una de las zonas más transitadas y fotografiadas del planeta.

La noticia sorprendió a quienes escuchaban el relato de las seguidoras, especialmente cuando revelaron el monto que fue necesario invertir para hacer realidad esta iniciativa.

“Hemos hecho una colecta gracias al team de Estados Unidos y Pamela ha salido su cara en Times Square. (¿Cuánto les costó?) 550 dólares (1,909.19 soles peruanos) porque Pamela se lo merece, es una mujer que realmente ha resurgido y vamos por ella... ella y cualquiera de los reales va a ganar”, señalaron.

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Pamela López recibe emotivo homenaje en Times Square y sus seguidoras sorprenden al revelar cuánto invirtieron. captura: Tiktok.

Seguidoras revelan el monto pagado para que Pamela López saliera en las pantallas de Times Square

La cifra generó impacto entre los seguidores de la influencer debido a que evidencia el compromiso y la admiración que despierta entre quienes la respaldan. Los 550 dólares, equivalentes a poco más de S/1.900, fueron reunidos gracias al esfuerzo conjunto de admiradores que decidieron aportar económicamente para convertir el homenaje en realidad.

Más allá del monto invertido, las declaraciones dejaron entrever el profundo aprecio que sienten por Pamela López. Las seguidoras destacaron especialmente su capacidad para sobreponerse a situaciones complejas y continuar adelante pese a las dificultades que han marcado los últimos años de su vida.

La aparición de su imagen en Times Square no es un detalle menor. Esta icónica intersección ubicada en el corazón de Manhattan recibe diariamente a miles de turistas procedentes de diferentes partes del mundo y es considerada uno de los espacios publicitarios más codiciados a nivel internacional.

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A lo largo de los años, celebridades, artistas, deportistas, marcas globales y campañas de alto impacto han utilizado las famosas pantallas de Times Square para difundir mensajes e imágenes. Por ello, para los seguidores de Pamela López, verla proyectada en ese escenario representó un reconocimiento simbólico a la etapa que atraviesa actualmente.

Pamela López recibe emotivo homenaje en Times Square y sus seguidoras sorprenden al revelar cuánto invirtieron. captura: Tiktok.