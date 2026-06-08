Día del Ingeniero Peruano: el desafío de liderar la transformación tecnológica del país

Personal técnico cualificado realiza tareas de supervisión y mantenimiento en una nave de trenes, con una pantalla mostrando imágenes del Tren Maya en operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el crecimiento de las industrias estuvo asociado principalmente a la inversión en infraestructura, maquinaria y recursos. Hoy, sin embargo, el factor que marca la diferencia entre una empresa competitiva y otra que pierde terreno frente al mercado tiene cada vez más relación con la tecnología.

La inteligencia artificial (IA), la automatización, el análisis de datos y la transformación digital están cambiando la manera en que operan las organizaciones en todo el mundo. Lo que hace algunos años parecía una tendencia reservada para grandes corporaciones, hoy forma parte de la estrategia de sectores tan diversos como la minería, manufactura, energía y agroindustria.

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En este contexto, el Día del Ingeniero Peruano representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que debemos asumir frente a uno de los mayores desafíos de nuestra generación: contribuir a la construcción de una industria más innovadora, productiva y preparada para competir en un entorno cada vez más tecnológico.

A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de conocer de cerca los desafíos que enfrentan muchas empresas en planta. Procesos manuales, fallas inesperadas, tiempos muertos y organizaciones con interés en modernizarse, pero con dificultades para encontrar personal preparado para implementar nuevas tecnologías. Esa realidad me ha permitido entender que la transformación digital no depende únicamente de la incorporación de herramientas tecnológicas, sino también del desarrollo del talento capaz de aprovecharlas.

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La ingeniería siempre ha estado vinculada a la búsqueda de soluciones. Sin embargo, las exigencias actuales demandan una visión más amplia. Ya no se trata únicamente de diseñar procesos o resolver problemas operativos. Hoy, los ingenieros también debemos impulsar la innovación, acelerar la adopción tecnológica y conectar el conocimiento técnico con los objetivos estratégicos de las organizaciones.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el Perú y gran parte de Latinoamérica no es solamente acceder a la tecnología, sino contar con profesionales preparados para implementarla. Durante años, muchas herramientas industriales parecían inaccesibles para miles de técnicos e ingenieros debido a sus altos costos o a las barreras de especialización. Hoy, gracias a las plataformas digitales, simuladores y soluciones impulsadas por inteligencia artificial, el acceso al conocimiento técnico puede democratizarse como nunca antes.

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Las industrias que han comprendido esta realidad ya están obteniendo ventajas concretas. Gracias a la automatización, la IA y el uso estratégico de los datos, hoy es posible optimizar procesos, monitorear operaciones en tiempo real, reducir tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia en áreas críticas para el negocio. Estas capacidades impactan directamente en la productividad y la competitividad empresarial.

La inteligencia artificial, en particular, está comenzando a desempeñar un papel cada vez más relevante. Su aplicación en entornos industriales permite anticipar fallas en equipos críticos, identificar patrones de comportamiento, optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones. Más que reemplazar el trabajo humano, estas herramientas potencian las capacidades de las personas y permiten que los equipos se enfoquen en actividades de mayor valor. Después de todo, la IA no va a reemplazar a los ingenieros; va a potenciar a quienes sepan utilizarla de manera estratégica.

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Asimismo, es momento de impulsar con mayor decisión el desarrollo tecnológico peruano. Durante años hemos adoptado soluciones creadas en otros mercados, pero hoy existe una oportunidad real para fomentar la creación de software, plataformas y herramientas tecnológicas desarrolladas para responder a las necesidades de nuestra propia industria. Latinoamérica no solo debe ser usuaria de tecnología; también tiene el potencial de convertirse en creadora de soluciones capaces de resolver desafíos concretos de su realidad productiva.

Porque si algo necesita hoy el Perú, es una ingeniería capaz de convertir la innovación en desarrollo, la tecnología en competitividad y el conocimiento en oportunidades para las próximas generaciones.

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