Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026

El cuadro de Mano Menezes encara su cuarto ensayo de la ventana con Pedro Gallese en el arco y André Carrillo en el medio, en un reto de alto calibre en suelo mexicano

La selección española jugará en suelo mexicano su segundo amistoso de la gira previa al Mundial 2026 frente a Perú, en un partido pensado para resolver dudas tácticas y físicas antes del estreno oficial en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega tras igualar 1-1 con Irak y utiliza este compromiso como ensayo final antes de su debut mundialista frente a Cabo Verde.

Del otro lado, el combinado peruano, que no participará en la Copa del Mundo, encara su cuarto ensayo bajo la conducción de Mano Menezes después de imponerse 2-1 a Haití.

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Posible once de Perú

Mano Menezes perfila un once con experiencia y juventud para enfrentar a España en Puebla, en un amistoso que servirá para evaluar variantes y consolidar su proyecto deportivo. (Selección Peruana)

Perú saldría a la cancha con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez; Kenji Cabrera, Adrián Ugarriza.

La lista de convocados que acompaña el proceso de Mano Menezes para esta ventana incluye, además, a los arqueros Alejandro Duarte y Matías Córdova. En defensa aparecen Alfonso Barco, Marco Huamán, Matías Zegarra, Matías Lazo y Rodrigo Vilca, mientras que para el mediocampo figuran Adrián Quiroz, Jesús Pretell y Jairo Concha.

En ataque, Perú cuenta también con otras alternativas como Bassco Soyer y Jhonny Vidales dentro de una nómina que mezcla futbolistas con recorrido internacional y juveniles que buscan ganar minutos ante un rival de primera línea.

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Posible once de España

El duelo frente a Perú representa una oportunidad para que España pruebe combinaciones y gestione cargas físicas antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo. (Selección Española)

Por su parte, España formaría con Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Eric García, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Mikel Oyarzábal, Ferrán Torres y Dani Olmo.

En otra proyección de once para este amistoso, España podría presentar una estructura con Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Olmo; Ferrán Torres, Álex Baena y Borja Iglesias. En la previa se descartó la participación de Lamine Yamal y Nico Williams.

El partido funciona como un banco de pruebas para la toma de decisiones del cuerpo técnico español, con la intención de definir una base competitiva para el debut ante Cabo Verde y administrar cargas físicas en una plantilla amplia. La convocatoria, además, contempla arqueros como David Raya; defensores como Pau Cubarsí y Marc Pubill; mediocampistas como Martín Zubimendi, Mikel Merino y Rodrigo Hernández; y delanteros como Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Borja Iglesias, entre otros.

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Fecha, hora y lugar del partido Perú vs España

Perú y España se medirán en México en un compromiso internacional programado para la madrugada, con cobertura televisiva y radial para ambas aficiones. (Selección Peruana)

El amistoso se jugará en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (México), un recinto con capacidad para 51.726 espectadores. El cruce está programado para la madrugada del lunes 8 al martes 9 de junio a las 04:00 (hora peninsular española).

En España, el encuentro se verá en abierto por La 1 de RTVE y también por streaming en RTVE Play. En Perú, la transmisión estará disponible por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), América TV*(canales 4 y 704 HD) y ATV (canales 9 y 709 HD). También se podrá seguir por Infobae Perú que tendrá todas las incidencias del duelo minuto a minuto.

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En el historial reciente consignado en la previa, España aparece con ventaja en los antecedentes: España 2-1 Perú (4 de febrero de 2004) y España 2-1 Perú (8 de mayo de 2008). Además, se recordó un primer enfrentamiento en 1960 con victoria española por 3-1 en territorio peruano.

A pesar de no estar clasificado a la cita mundialista del 2026, la selección dirigida por el brasileño Mano Menezes ve este encuentro como una excelente oportunidad para ver cuál es su verdadero nivel y poder alistar sus baetrías para lo que será el proceso eliminatorio rumbo al próximo mundial del 2030.

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