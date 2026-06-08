Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs España por amistoso FIFA 2026.

Perú se medirá ante España hoy, lunes 8 de junio, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) en un amistoso que marcará el cierre de la preparación española antes del Mundial 2026. En la antesala, ambos equipos llegan con realidades dispares y plantillas incompletas por lesiones clave.

La ‘blanquirroja’ viene de conseguir un triunfo reciente ante Haití con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez, que puso fin a una racha de resultados adversos al no ganar un partido FIFA desde el 20 de marzo del año pasado (victoria 2-0 sobre Bolivia en Eliminatorias 2026).

Antes de vencer a los caribeños, el equipo dirigido por Mano Menezes había igualado ante Honduras y caído frente a Senegal, evidenciando una irregularidad que intentarán revertir en este duelo internacional.

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El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.

En el caso de la selección de España, el encuentro en Puebla representa la última oportunidad para ajustar detalles antes de debutar en la Copa del Mundo. El conjunto europeo llega tras empatar 1-1 con Irak en La Coruña, resultado que cortó una serie de victorias en sus partidos previos.

La ‘furia roja’, que clasificó a la cita mundialista como líder de su grupo, venció a Serbia y empató ante Egipto en la reciente fecha FIFA, mostrando una defensa sólida y una ofensiva versátil a pesar de las bajas.

Para este amistoso, ambos seleccionados tendrán ausencias sensibles. En Perú, no estarán Alex Valera, Miguel Araujo ni Joao Grimaldo debido a lesiones. Del lado español, Lamine Yamal, Fermín López y Ander Barrenetxea tampoco podrán ser de la partida, lo que obligará a Luis de la Fuente a probar variantes.

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Ferrán Torres es la principal amenaza de España en el ataque al haber anotado 21 goles en 49 partidos con Barcelona la última temporada, superando a Robert Lewandowski (19 dianas en 46 duelos). - créditos: EFE/Toni Albir

Dónde ver Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Perú y España, programado para el lunes 8 de junio, se verá por Movistar Deportes para el público peruano a través de los canales 3 y 703 en alta definición. América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709) también emitirán el encuentro. El evento podrá seguirse, además, mediante la aplicación Movistar TV App.

La cobertura digital se encontrará disponible en la portal web de Infobae Perú, donde se ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

Horarios de Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026

El Perú vs España se jugará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), con inicio previsto para las 21:00 horas en el horario local peruano, que comparten Colombia y Ecuador. La transmisión para Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 22:00 horas.

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En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el partido podrá verse desde las 23:00 horas. Para la audiencia en México, el inicio está previsto para las 20:00 horas, mientras que en España el duelo dará comienzo a las 04:00 horas de la madrugada del martes 9 de junio.

Movistar Deportes es uno de los canales autorizados para la transmisión del amistoso entre Perú y España en México. - créditos: Movistar Deportes

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Perú y España se han visto las caras en tres oportunidades a lo largo de la historia del fútbol mundial. No obstante, el saldo resulta en contra para la ‘bicolor’ con misma cantidad de derrotas.

El encuentro más reciente entre ambos equipos se dio el 31 de mayo del 2008, en un amistoso que se realizó en el estadio Nuevo Colombino de Huelva, España. En aquella ocasión, la ‘furia roja’ se impuso por 2-1 con los goles de David Villa y Joan Capdevila. Hernán Rengifo anotó para la ‘blanquirroja’.

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Goles y resumen del triunfo de la 'furia roja' ante la 'bicolor' en Huelva. (Video: América TV)

Perú vs España: posibles alineaciones

Selección peruana: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López, Erick Noriega, André Carrillo, Jairo Concha, Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes

Selección de España: Joan García, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo, Marc Bernal, Gavi, Dani Olmo, Álex Baena, Ferrán Torres y Borja Iglesias. DT: Luis De La Fuente