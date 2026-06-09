Universitario enfría el regreso de Raúl Ruidíaz: delantero trabaja con Atlético Grau mientras espera decisión de Héctor Cúper

El atacante retomó la rutina con el plantel norteño y el club difundió imágenes de la práctica en redes, mientras en el cuadro crema el comando técnico reorienta el mercado hacia otra prioridad (Atlético Grau)

Raúl Ruidíaz quedó, por ahora, fuera del plan de incorporaciones de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y reaccionó con una señal directa hacia su presente: se incorporó de manera completa a los trabajos de Atlético Grau.

La negociación para su retorno al cuadro crema había tenido avances, pero la postura del comando técnico que encabeza Héctor Cúper modificó el escenario y desplazó la operación.

La directiva estudiaba alternativas para reforzar el ataque después de un semestre con altibajos, pero el entrenador argentino marcó un límite en el mercado: por un criterio asociado a la edad, autorizó la llegada de un solo delantero con recorrido en esta ventana de pases. En ese marco, el club concentró su principal esfuerzo en Gianluca Lapadula, libre tras su etapa en Spezia Calcio de la Serie B de Italia, mientras proyecta un segundo atacante con un perfil más joven y procedente del exterior.

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Lo que hizo Ruidíaz con Atlético Grau

Raúl Ruidíaz volvió a entrenarse con normalidad en Atlético Grau luego de que se enfriaran las conversaciones para regresar a Universitario, enfocándose en el inicio del Torneo Clausura. (Atlético Grau)

Con el panorama más cuesta arriba para regresar al Monumental, Ruidíaz optó por reengancharse a su rutina en Atlético Grau. Desde hace un par de días, el atacante se integró de lleno a las prácticas del plantel norteño, que retomó actividades con la mira puesta en el Clausura.

El propio club difundió imágenes en sus redes sociales en las que se ve al delantero trabajando junto con el grupo, una señal de normalidad deportiva en medio de las versiones sobre su futuro. En una de esas publicaciones, Atlético Grau acompañó la foto con una frase breve: “Lunes a toda máquina”, mensaje con el que dejó constancia de que el futbolista se enfocó en la preparación con sus compañeros.

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La decisión del delantero, apodado la “Pulga”, cerró por el momento la expectativa de un retorno inmediato a Universitario. No se trató de una declaración pública del jugador sobre el mercado, sino de un gesto concreto: cumplir con el día a día en su institución actual mientras se define el resto de movimientos en el cuadro crema.

La postura de Cúper y el plan con Lapadula

Universitario concentra ahora sus esfuerzos en convencer a Lapadula. El respaldo del técnico argentino y el avance de las negociaciones fortalecen la operación para el Clausura. (Selección Peruana)

El giro que frenó el avance por Ruidíaz se explicó por una definición técnica. Cúper planteó que, por una cuestión vinculada al equilibrio de edades, solo debía sumarse un delantero experimentado en este mercado. Bajo esa lógica, la dirigencia terminó por orientar recursos y tiempos hacia Lapadula.

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Las conversaciones con el atacante ítalo-peruano avanzaron en los últimos días, de acuerdo con lo reportado por el periodista Gustavo Peralta en el programa Al Límite. El comunicador señaló que “todavía no hay un acuerdo total”, aunque remarcó que existe “un avance significativo importante” en la negociación.

Según esa misma información, uno de los factores centrales para destrabar la operación no se limita a lo deportivo: el aspecto familiar aparece como un elemento “bastante importante” en la decisión final. En el club consideran que el delantero prioriza ese punto ante cualquier cambio de residencia, por lo que la negociación incluye variables que van más allá del salario o el rol dentro del equipo.

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Peralta añadió que, en el entorno de Universitario, se estimaba que la determinación podía conocerse en un plazo corto. “Creen que mañana o el martes podría haber una decisión para conocer finalmente si el tema avanza o no”, sostuvo, al tiempo que indicó que existe entendimiento económico y que el vínculo propuesto se extendería hasta diciembre de 2027.

En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador ya dio el aval para incorporar a Lapadula. Peralta informó que el técnico planifica el inicio de la pretemporada del 15 de junio contemplando al delantero como integrante del plantel, una muestra del nivel de confianza con el que se trabajó la operación en el día a día.

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Con ese cuadro, la idea inicial de sumar también a Ruidíaz perdió fuerza. La administración del club había visto con buenos ojos la alternativa de contar con ambos, pero tras el diálogo con Cúper el enfoque se ajustó: si Lapadula llega, Universitario irá por un atacante foráneo más joven, con características distintas, para completar la ofensiva sin superposiciones.

Qué pasaría con Sekou Gassama y Miguel Silveira

Las salidas pendientes de Sekou Gassama y Miguel Silveira continúan condicionando el mercado crema, que necesita liberar espacio para concretar nuevas incorporaciones. (Universitario de Deportes)

Mientras define el frente de incorporaciones, Universitario arrastra un problema operativo que condiciona el mercado: la situación contractual de Sekou Gassama y Miguel Silveira. En el análisis deportivo, ambos no seguirán, pero todavía no se cerró un acuerdo formal para concretar sus desvinculaciones, según detalló Gustavo Peralta.

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Esa falta de resolución impacta de manera directa en la búsqueda de refuerzos, ya que el club necesita ordenar su plantel y liberar cupos de extranjeros antes de cerrar nuevas llegadas. La dirigencia elaboró un mapeo de alternativas, pero no puede avanzar con normalidad hasta resolver esos contratos.

El caso de Gassama, además, trae un escenario puntual con fecha marcada: el entorno del delantero hispano-senegalés advirtió que, si no se soluciona su salida, el jugador se presentará el 15 de junio al reinicio de los entrenamientos en Campo Mar, una situación que podría tensar el clima interno en plena reconfiguración del plantel.

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En paralelo, el nombre de Silveira forma parte del mismo nudo administrativo: sin un cierre de su vínculo, Universitario mantiene abierto un frente que frena decisiones sobre el próximo extranjero en ataque, justamente el perfil que el club pretende sumar si la negociación por Lapadula se concreta y la puerta para el retorno de Ruidíaz permanece cerrada.