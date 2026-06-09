Confiep descarta fuga de capitales “como se vio en 2021″ ante ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori

Jorge Zapata, presidente de la Confiep, señaló que no se registra una fuga de capitales como la ocurrida cuando Pedro Castillo ganó en 2021

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), principal gremio empresarial del país, descartó este lunes una fuga de capitales ante la ventaja de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), como la ocurrida en 2021, cuando Pedro Castillo fue electo presidente.

En diálogo con RPP, Jorge Zapata, titular del gremio, afirmó que “todavía no” se ha producido esa dinámica e indicó que existe cierto movimiento de capitales, aunque “no en el nivel ni en el volumen que se vio en el 2021”, año en que Castillo superó a Fujimori.

“No tengo el dato exacto, además es difícil determinar desde qué punto o desde qué fecha se empieza a medir. Lo del 2021 fue muy claro, fue una fecha bastante más acotada, digamos”, expresó.

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Zapata también fue consultado sobre el clima para invertir tras el balotaje. “Hay una candidatura que claramente el inversionista la ve con buena expectativa porque hay un plan de gobierno coherente. Y hay otra candidatura que la verdad que todavía es un enigma (...) porque su discurso y su propuesta de primera vuelta es diametralmente opuesta a su propuesta de segunda vuelta”, sostuvo.

Zapata afirmó que la incertidumbre afecta la disposición a invertir y retrasa decisiones empresariales. El sector privado demanda claridad sobre el rumbo político y económico del país

“El país necesita certeza, porque la incertidumbre genera falta de interés en invertir, preocupación y retraso en las inversiones, hasta que se defina el rumbo”, agregó.

A pocos días de la segunda vuelta, Sánchez presentó un nuevo plan de gobierno que, según indicó, contó con consenso de otras fuerzas políticas. Entre los cambios destaca la decisión de respetar los tratados de libre comercio suscritos por el país, los cuales había ofrecido revisar durante la campaña.

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Previamente, el presidente de Confiep había señalado que no existía fraude electoral, en contraste con lo denunciado sin pruebas por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

El gremio empresarial percibe una candidatura con un plan coherente y bien recibido por inversores, mientras que la otra sigue generando dudas debido a cambios y contradicciones entre las propuestas de primera y segunda vuelta

El portavoz reconoció que “ha habido irregularidades producto de un mal manejo y una mala gestión, eso lo hemos visto todos, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que tenemos en estos momentos”.

“Todos los que somos líderes de opinión tenemos que llamar a la cautela. Le estamos haciendo mucho daño al país si hacemos crecer este manto de duda y estamos afectando la gobernabilidad en los próximos cinco años”, concluyó.

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Con el 94.827 % de las papeletas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez lidera la segunda vuelta con 50.094 % y un total de 8′858,465 votos. Fujimori, en tanto, registra 49.906 %, equivalente a 8′825,073 votos. La diferencia entre ambos es de 33,392 votos.