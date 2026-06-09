María Pía Copello contó por qué dejó 'Mande quien mande' por un proyecto de ProTV que nunca llegó a salir: "Me pasearon"

María Pía Copello dejó Mande quien mande para sumarse a un proyecto de ProTV que nunca se concretó.

María Pía Copello tomó una decisión que le costó cara: dejó ‘Mande quien mande’ en su mejor momento para aceptar un proyecto en ProTV que, tras meses de espera y postergaciones sucesivas, nunca llegó a la pantalla. La conductora y dueña del canal de streaming +QTV lo contó con total apertura en su programa ‘Sin + qué decir’, junto a sus compañeras de conducción Flor Ortola y Luciana Roy, en un relato que terminó con una advertencia directa a sus seguidores: “Firmen sus contratos, amiguitos”.

Copello explicó que entre septiembre y octubre del año pasado llegó a sus oídos el rumor de que ProTV tendría el horario de los sábados en la noche y que el productor Peter Fajardo estaría a cargo del espacio. La conductora, que en ese momento atravesaba uno de sus mejores momentos en ‘Mande quien mande’, lo llamó directamente.

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“Oye, ¿es verdad esto? ¿Tú vas a producir? ¿Me ves en un proyecto como ese?”, relató que le preguntó. La respuesta fue afirmativa en todos los casos, y Copello aceptó sin conocer siquiera de qué se trataría el programa. “Ni siquiera me comentó de qué se iba a tratar. Y yo acepté por la confianza que tengo con él, con ProTV. Chambeo toda mi vida con ProTV”, precisó.

Meses de promesas y un mensaje final que lo canceló todo

A partir de ese momento, el proyecto entró en una espiral de idas y venidas que se extendió durante meses. Copello narró que le informaron que no podía conducir los dos programas al mismo tiempo, por lo que optó por dejar ‘Mande quien mande’ con la expectativa de migrar a una frecuencia semanal. El plan era salir en enero de 2026. Luego, en febrero. Después de Semana Santa. Luego de las elecciones. “Amiguitos, ¿y cuándo, no?”, dijo con ironía en el programa de streaming.

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María Pía Copello cuenta en detalle por qué decidió abandonar el exitoso programa 'Mande Quien Mande'. La conductora revela que dejó todo por un nuevo proyecto semanal que, tras meses de espera, nunca se concretó con ProTV. Video: TikTok @haymiguel0

El desenlace llegó por escrito. “Me llamó Mariana, que hasta el día de hoy tengo su chat, me escribió y me dijo: ‘Pía, no va el proyecto, ya está’. Y así es. Así es la vida”, relató Copello. Ante el comentario de Ortola —“Vos soltaste un proyecto para agarrar otro que nunca fue”—, la conductora respondió sin rodeos: “O sea, me pasearon”.

Pese al golpe, Copello fue clara al señalar que no guarda rencor hacia la productora ni hacia Mariana. “Mariana no se portaría así conmigo. Yo la verdad he estado en programas exitosos con ProTV y no tengo nada que decir de Mariana ni de ProTV, de verdad. O sea, si tuviera algo que decir lo diría”, afirmó.

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La conductora también reconoció el impacto emocional del momento en que recibió la noticia. “El día que me lo anunció Mariana sí me sentó. Dije: ‘Dios, no puedo creerlo. No puedo creer todo lo que ha pasado’. Dije: ‘No me molesten, voy a echarme a dormir’. Cuatro de la tarde durmiendo”, contó entre risas.

Por qué dejó ‘Mande quien mande’ en su mejor momento

Copello dejó ‘Mande quien mande’ en diciembre de 2025, tras tres años al frente del programa junto a Carlos Vílchez y Mario Hart en América Televisión. La conductora explicó que su decisión no respondió únicamente al proyecto de ProTV, sino también a un deseo personal de explorar el streaming y consolidar su canal de YouTube, que finalmente tomó forma como +QTV.

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En medio de una divertida charla, una conductora cuenta cómo dejó un exitoso programa por una promesa que no se cumplió. Sus compañeros no dudaron en hacerle una broma y traerle un "contrato" para firmar en vivo. Video: TikTok @yanktalavera

“Ya quería venir a explorar un poco acá en el streaming, quería formar mi canal de YouTube. O sea, ya tenía eso en mente”, precisó. Al mismo tiempo, Copello abordó las críticas de quienes la señalan de abandonar proyectos.

“Hay gente que dice: ‘No, que Pía siempre abandona programas’. No, lo que pasa es que yo trato de estar en los programas, pero obviamente tengo una vida familiar, tengo tres hijos, mi esposo, que me encanta, me enamoro de mis proyectos, pero al final el tema familiar jala. Pesa un montón”, explicó.

Tras su salida de ‘Mande quien mande’, América Televisión evaluó a conductoras como Laura Huarcayo y Maricarmen Marín para ocupar su lugar en el programa del mediodía. Copello, por su parte, canalizó su energía en +QTV, canal que lanzó junto a Fajardo y con la participación de figuras como Karina Rivera, Paolo Guerrero y Daniela Darcourt.

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