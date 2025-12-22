Perú Deportes

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

El veterano entrenador compartió su molestia por la forma en cómo la administración de la ‘U’ no logra definir la resolución de su contrato. “Es algo que no entiendo mucho”, manifestó

Jorge Fossati reclama el pago
Jorge Fossati reclama el pago total del acuerdo con Universitario. - Crédito: Difusión

Una vez confirmada la separación de Jorge Fossati de Universitario de Deportes, en una decisión controversial que no cuenta con una respuesta concreta, el uruguayo se ha tomado un merecido respiro por su loable gestión en la banca del tricampeón de Perú. Sin embargo, no descuida un aspecto clave: el monto de la rescisión unilateral que espera en su cuenta bancaria.

Y es que delante del programa aquiTVO, el ‘Nonno’ ha expresado su incomodidad por los aspectos contractuales que la administración de la ‘U’, liderada por Franco Velazco, no está resolviendo. Espera, eso sí, que pronto haya un arreglo en Ate con el asunto relacionado al pago de sus haberes.

Jorge Fossati, el arquitecto del
Jorge Fossati, el arquitecto del tricampeonato en Universitario. Crédito: Liga 1.
“Estoy tratando de disfrutar, al menos como mínimo, una pausa. Del todo no puedo porque, lamentablemente, ya está tomada la decisión. Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho”, dijo.

Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas”, continuó Fossati añadiendo que “lo que quiero es que se termine esta etapa, porque son cosas del fútbol, pero siempre con el respeto y el cariño que nos hemos dispensado en todo este tiempo. Mi cariño por el club no va a cambiar”.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

“Desgaste no hay”

Uno de los argumentos trascendidos de la salida de Jorge Fossati de Universitario fue agotamiento de las partes involucradas una vez que se saldó el tricampeonato en Liga 1. Sin embargo, el ‘Flaco’ ha descartado con rotundidad ese rumor, asegurando que siempre tuvo energías suficientes para continuar dentro de la institución.

Desgaste no hay. Esta fue una situación que yo no provoqué y que, más bien, se originó por un tema relacionado con mi cuerpo técnico. Ahora me están poniendo que tuve problemas con jugadores, cuando lo único que escuché en estos dos años es que nunca hubo nada raro”, afirmó.

Jorge Fossati ha descartado cualquier
Jorge Fossati ha descartado cualquier enemistad dentro de Universitario. - Crédito: Composición Infobae
Aseguró Fossati, en esa misma línea, que “hubo una relación maravillosa con los jugadores que están y siguen en Universitario. Yo no sentí desgaste; pregúntenle a la otra parte. Cuando pedí razones, se me dijo que hubo un desgaste institucional de ellos conmigo”.

Confirmado el alejamiento de Jorge Fossati de la dirección técnica de Universitario, las autoridades perfilaron inmediatamente un acuerdo con su sucesor: el español Javier Rabanal, que llega procedente del Independiente del Valle (ECU) con el que logró, recientemente, la consecución de la LigaPro 2025.

El 'Flaco' es el héroe del tricampeonato de Universitario de Deportes. | VIDEO: Jax Latin Media

Ciclo exitoso

El arribo de Jorge Fossati a Universitario de Deportes en 2023 marcó el inicio de una etapa determinante para el club. Asumió la dirección técnica tras la salida de Carlos Compagnucci y de inmediato implementó un sistema 3-5-2, que reforzó de manera notoria el desempeño del equipo.

La obtención del Clausura 2025 permitió a la ‘U’ acceder a la final nacional, donde se enfrentó a Alianza Lima. El partido decisivo tuvo lugar en Matute y concluyó con un marcador de 2-0 a favor de Universitario, destacando las actuaciones de Edison Flores y Horacio Calcaterra como figuras clave del encuentro.

Jorge Fossati abrazando a sus
Jorge Fossati abrazando a sus dirigidos luego de confirmarse la consecución del tricampeonato con Universitario. - Crédito: EFE
Pese a no poder continuar en el proyecto debido al llamado para dirigir la selección peruana, Fossati dejó cimentadas las bases que permitieron a Fabián Bustos tomar el relevo y alcanzar el bicampeonato con el club.

Tras un paso fallido al frente de Perú y con la dirección técnica de Universitario nuevamente vacante, el uruguayo acordó su regreso a Ate con el objetivo claro de consolidar la supremacía del club mediante la consecución de un tricampeonato, logro que se materializó en octubre del 2025, en la ciudad de Tarma.

