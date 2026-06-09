Policía decomisa 200 cajas de cerveza durante boda en Huancayo por incumplir ley seca: novia pidió tiempo para terminar fiesta

En Huancayo, una fiesta de matrimonio fue interrumpida por la Policía Nacional y el Serenazgo por incumplir la ley seca impuesta por las elecciones. A pesar de las súplicas de la novia, las autoridades decomisaron 200 cajas de cerveza. Latina Noticias

En la víspera de la segunda vuelta presidencial, las autoridades intensificaron los operativos destinados a garantizar el cumplimiento de las disposiciones electorales en distintas regiones del país. Entre las medidas vigentes figuraba la ley seca, una restricción establecida por la Ley Orgánica de Elecciones para limitar la comercialización de bebidas alcohólicas durante las horas previas a la jornada de votación.

En ese contexto, un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo terminó con la intervención de una celebración matrimonial en la ciudad de Huancayo. La actividad se desarrollaba cuando las autoridades verificaron la presencia de bebidas alcohólicas en un evento que congregaba a numerosos asistentes.

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El caso ocurrió en medio de los controles ejecutados para supervisar el cumplimiento de las normas electorales. La intervención derivó en el decomiso de una importante cantidad de cerveza y en la suspensión de la fiesta.

Operativo se realizó tras una alerta ciudadana

Según la información difundida durante la intervención, una llamada alertó a los serenos sobre la realización de una celebración en el complejo deportivo Molina Gras. Tras recibir el aviso, personal de Serenazgo y efectivos policiales acudieron al lugar para verificar la situación.

Al llegar, las autoridades constataron que se desarrollaba una boda con características tradicionales de la región. El evento incluía orquesta y consumo de bebidas alcohólicas, pese a que la ley seca ya se encontraba vigente.

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Un representante de las autoridades explicó las razones de la intervención. “Realizando un matrimonio, es decir, pues un matrimonio tipo Huancayo. Con orquesta, con cerveza, con cumplimiento y todo. Es así que nosotros nos hemos constituido tanto la Policía Nacional, el serenazgo. Hemos constituido el lugar y hemos cerrado el lugar porque se tiene que dar cumplimiento a la ley seca”, señaló.

Novia pidió tiempo para concluir la celebración

Boda fue intervenida en Huancayo durante operativos por ley seca antes de la segunda vuelta presidencial. Composición: Infobae

Durante la intervención, la novia solicitó a las autoridades que le permitieran culminar algunas actividades vinculadas a la recepción del matrimonio. Según se aprecia en los testimonios recogidos en el lugar, la mujer explicó que el evento se encontraba próximo a finalizar.

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“Evento programado y solo estoy recepcionando ahorita. Termina la cervezada, recepcionar, se va a quedar todo guardado en el local y nos están molestando”, manifestó.

Consultada sobre el tiempo que demandaría el retiro de los asistentes y la organización, respondió: “Media horita más. Ya estamos terminando. Solo falta de mí. Según nuestras costumbres, todo se va a quedar acá”.

La mujer también sostuvo que la fecha del matrimonio había sido establecida mucho antes de conocerse la convocatoria electoral. “Pero joven, yo este evento lo he fijado hace año y medio. Yo no tenía idea que iba a haber segunda vuelta en esta fecha. Por favor, quiero que me entienda”, indicó.

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Pese al pedido, las autoridades mantuvieron la decisión de clausurar la actividad. El representante del operativo precisó que “la novia es la que más insistía en que le dejemos unas horas, ¿no? Pero eso no, porque se tiene que dar cumplimiento a la ley seca”.

Tras la disposición de las autoridades, los invitados comenzaron a retirarse del complejo deportivo. El operativo se desarrolló sin mayores incidentes y el local quedó desalojado.

“Todo el personal se está retirando, procediendo a retirar ya. El local está quedando limpio, limpio. Ya todos se están saliendo ya”, informó uno de los responsables de la intervención.

De acuerdo con la información difundida, en el establecimiento quedaron confiscadas 200 cajas de cerveza. Además, se conoció que el local donde se realizaba la recepción enfrentará una sanción administrativa.

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Qué establece la ley seca durante las elecciones

La ley seca forma parte de las medidas contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones para resguardar el normal desarrollo de los comicios. Para la segunda vuelta presidencial, la restricción estuvo vigente desde las 8:00 de la mañana del sábado 6 de junio hasta las 8:00 de la mañana del lunes 8 de junio en todo el territorio nacional.

Durante ese periodo, quedó prohibido el expendio y la comercialización de bebidas alcohólicas. La medida alcanza a bodegas, supermercados, licorerías, bares, restaurantes, discotecas y cualquier establecimiento autorizado para vender este tipo de productos.

La normativa sanciona principalmente la venta o comercialización de alcohol durante el plazo de restricción. El texto legal no establece de manera expresa una sanción para el consumo de bebidas alcohólicas en espacios privados.

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Sanciones previstas por la Ley Orgánica de Elecciones

El inciso a) del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones contempla diversas sanciones para quienes incumplan la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas durante la ley seca.

Entre las medidas previstas figura una pena privativa de libertad de hasta seis meses. Asimismo, la norma establece una multa no menor al 10 % del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa, monto equivalente a aproximadamente 3.390 soles.

La legislación también contempla la posibilidad de una inhabilitación por el tiempo que determine la autoridad competente. Estas sanciones se aplican principalmente a quienes vendan o comercialicen bebidas alcohólicas mientras la restricción electoral permanezca vigente.

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