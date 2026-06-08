ONPE desmiente a Rafael López Aliaga sobre la llamada serie 900k: “Es falso que se publique resultados sin tener actas”

La ONPE rechazó las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien acusó al organismo de contabilizar votos de la serie 900k sin actas oficiales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó este lunes las afirmaciones del excandidato presidencial Rafael López Aliaga respecto al manejo de la denominada serie 900k en el registro de votos de la segunda vuelta que disputa Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

El líder de Renovación Popular denunció sin pruebas en su cuenta de X que el organismo contabilizaba votos “sin actas” en mesas pertenecientes a esa serie, que corresponde a un grupo de mesas de sufragio instaladas en centros poblados, comunidades, caseríos, anexos o áreas remotas para facilitar el voto de personas que viven lejos de la capital de su distrito.

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“La serie 900K que ‘administra’ la ONPE ya se está contabilizando pero sin actas. Pueden revisar las siguientes actas, todas con más de 90% para JP (Juntos por el Perú)”, escribió en un mensaje donde incluyó una lista de actas y porcentajes atribuidos a ese partido.

La institución respondió a través de una nota oficial de su Observatorio Interamericano para el Combate a la Desinformación Electoral, integrado por organizaciones periodísticas de fact-checking.

La serie 900k corresponde a mesas de votación ubicadas en zonas rurales o alejadas para facilitar el sufragio de poblaciones distantes

“Es falso que la ONPE publique resultados oficiales sin tener las actas de votación, como afirman algunas publicaciones en redes sociales”, precisó el organismo al explicar que, tras el cierre de los comicios, los miembros de mesa realizan el conteo y registran los resultados en las actas electorales, para luego trasladar ese material a los centros de cómputo.

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La entidad aclaró que, “con el objetivo de brindar información oportuna, los resultados procesados se publican progresivamente en la plataforma oficial”, cuya dirección es https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/.

Mencionó además que los datos pueden visualizarse antes de que la imagen digital del acta esté disponible en el sistema, lo que no significa ausencia del documento físico ni irregularidades en la contabilización.

La ONPE añadió que “las actas de la serie 900,000 mencionadas en algunas publicaciones en redes sociales sí están disponibles en la web de resultados” de la segunda vuelta, que actualiza “en tiempo real conforme avanza el procesamiento de la información”.

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“Antes de tomar por cierta cualquier información sobre los procesos electorales, debes verificarla en los canales oficiales de la ONPE”, concluyó.

La ONPE explicó que los resultados publicados en la plataforma oficial provienen de actas físicas y que su visualización anticipada no implica la ausencia del documento ni irregularidades

López Aliaga ya había sido desmentido anteriormente por PerúCheck, la plataforma colaborativa de verificación de datos impulsada por el Consejo de la Prensa Peruana, que negó que las actas de la serie 900 hayan sido creadas para fraude.

El medio verificó que esta serie existe desde hace más de una década y ha estado presente en procesos electorales anteriores, como los de 2011, 2016 y 2021.

Confirmó también que no se creó solo para elecciones locales y que funcionamiento cuenta con respaldo de la Ley Orgánica de Elecciones para facilitar la participación de personas en zonas alejadas, eliminando barreras geográficas y económicas.

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Con el 94.827 % de las papeletas escrutadas por la ONPE, Sánchez lidera la segunda vuelta con 50.094 % y un total de 8′858,465 votos. Fujimori, en tanto, registra 49.906 %, equivalente a 8′825,073 votos. La diferencia entre ambos es de 33,392 votos.