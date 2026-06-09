Sporting Cristal hizo oficial el regreso de Roberto Mosquera tras cuatro años: “Vuelve el ADN celeste”

La espera terminó. Sporting Cristal confirmó este lunes 8 de junio el regreso de Roberto Mosquera como entrenador del primer equipo para afrontar el Torneo Clausura 2026. La institución del Rímac anunció la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo video que apeló a la historia y la identidad del técnico con la camiseta celeste.
La oficialización llegó apenas horas después de que Julio César Uribe, director general de fútbol de los ‘cerveceros’, adelantara públicamente la contratación del estratega nacional, quien tendrá la misión de revertir el complicado presente deportivo de la institución y devolverla a los primeros planos del fútbol peruano.
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Antes de revelar el nombre del nuevo entrenador, Sporting Cristal generó expectativa entre sus seguidores con una publicación en sus plataformas digitales. “Regresa el ADN celeste”, escribió el club junto a la imagen de un terno con el escudo institucional, mensaje que rápidamente despertó especulaciones entre los hinchas.
Minutos más tarde llegó la confirmación. El cuadro bajopontino difundió un video de presentación en el que destacó el vínculo histórico de Mosquera con la institución. “Algunos llegan para hacer historia, otros ya lo hicieron... y vienen por más”, fue la frase elegida para acompañar la pieza audiovisual.
El club 'celeste' confirmó la contratación del técnico nacional para el Torneo Clausura 2026. (Video: Prensa SC)
Las primeras palabras de Mosquera
Tras hacerse oficial su contratación, Roberto Mosquera envió un mensaje cargado de optimismo a la afición rimense. “Estoy de vuelta en casa. Necesitamos de todos para campeonar. ¡Fuerza Cristal!”, expresó el técnico en el video de presentación difundido por el club.
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El experimentado entrenador asume el desafío de liderar la recuperación de Sporting Cristal en una temporada marcada por la irregularidad y los cuestionamientos. Con el Torneo Clausura en el horizonte, su principal misión será reencaminar al equipo, recuperar el protagonismo perdido y devolverlo a la pelea por el título nacional.
La apuesta de Cristal para salir de la crisis
La llegada de Mosquera se produce en medio de un proceso de reestructuración deportiva impulsado por la dirigencia. En los últimos días, Julio César Uribe había sido enfático al reconocer que el club necesitaba tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo de la temporada.
Incluso, el exfutbolista confirmó antes de tiempo la llegada del entrenador y sostuvo que era una incorporación necesaria para el proyecto deportivo. “Debió llegar antes”, señaló al referirse al retorno del técnico nacional.
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En La Florida consideran que la experiencia, el liderazgo y el profundo conocimiento que tiene Mosquera del club serán fundamentales para encabezar la recuperación del equipo. Su principal reto será reconstruir la confianza del plantel, mejorar el rendimiento futbolístico y volver a colocar a Sporting Cristal en la pelea por los primeros lugares durante el Torneo Clausura.
Un técnico ganador e identificado con la institución
La historia de Roberto Mosquera con Sporting Cristal está marcada por los éxitos. Antes de convertirse en entrenador, el exfutbolista defendió la camiseta celeste y fue parte de dos equipos campeones nacionales, forjando un vínculo que se fortaleció con el paso de los años.
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Ya desde el banquillo, Mosquera dejó una huella imborrable al conquistar los títulos nacionales de 2012 y 2020, además de consolidar equipos con una identidad de juego reconocible y acorde a la tradición futbolística del club. Esos logros lo convirtieron en uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente de la institución.
Ahora, cuatro años después de su última etapa en La Florida, el estratega nacional regresa para asumir un desafío distinto. Con Sporting Cristal ubicado en el duodécimo puesto de la Liga 1 2026 y lejos de la pelea por los primeros lugares, tendrá la misión de reencauzar el rumbo del equipo en el Torneo Clausura y devolverlo al protagonismo que históricamente ha caracterizado a la institución rimense.
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