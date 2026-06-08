Perú

La influencer Milenka Nolasco defiende a su padre detenido por una denuncia de agresión a una mujer de 62 años

Carlos Nolasco fue capturado por la Policía tras denuncia de adulta mayor de haber sido pateada en El Agustino. La streamer salió en su defensa, pero reveló el miedo que carga desde niña

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Collage con Milenka Nolasco sonriendo y en pose junto a un auto, y una imagen insertada de un hombre escoltado por la policía
La Policía detuvo a Carlos Nolasco, padre de Milenka Nolasco, tras la denuncia por agresión a una adulta mayor en El Agustino.

La noche del sábado 6 de junio, el creador de contenido Carlitos TV difundió en sus redes sociales el testimonio de una mujer de 62 años que acusó al padre de la influencer y streamer Milenka Nolasco de haberla agredido físicamente. Pocas horas después, Carlos Nolasco fue detenido por la Policía junto a su hermano José y trasladado esposado desde la vivienda familiar, mientras vecinos del sector respaldaban la intervención de los agentes. Las imágenes de la captura se viralizaron rápidamente.

La denunciante, Luzmila Ramos Cruz, apareció en un video desde una camilla, visiblemente afectada, y relató lo ocurrido con detalle: “Me llamo Luzmila Ramos Cruz. El señor Carlos Nolasco me ha pateado de arriba de la escalera del Santa Mary, con su otro hermano menor que se llama José. Ellos dos me han agredido, me han pateado sin compasión. Yo ni siquiera les agredí, nada. Estaba pasando y me agarraron a patadas, me aventaron”, declaró.

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La mujer añadió que como consecuencia de la agresión presentaba una fractura en la cadera y una lesión en la cabeza que le impedían moverse. “Me han roto la cabeza y tengo fractura en la cadera. No me puedo mover. Por favor, hagan justicia por mí, soy una persona de la tercera edad”, pidió desde la ambulancia.

Una mujer de 62 años, identificada como Ludmila Ramos, denuncia desde el hospital haber sido agredida por Carlos Nolasco, padre de la tiktoker Milenka Nolasco, y su hermano. La víctima alega que la patearon y arrojaron por las escaleras, resultando en una cadera fracturada. Video: TikTok @carlitostv_oficial

Cómo comenzó el altercado en El Agustino

Según la versión reconstruida por Carlitos TV, los hechos se desencadenaron durante la madrugada del sábado en el barrio Santa María, en el distrito de El Agustino, donde Carlos Nolasco celebraba su cumpleaños. La fiesta se extendió hasta aproximadamente las 6:00 a. m., momento en que un vecino necesitaba retirar su vehículo para ir a trabajar.

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La situación derivó en una discusión entre algunos de los asistentes a la reunión y el vecino, que escaló hasta convertirse en un altercado en plena vía pública. Fue en ese contexto donde Ramos Cruz resultó agredida.

La Policía llegó hasta la vivienda de la familia Nolasco para proceder con la detención. En el video difundido por Carlitos TV se observa a los efectivos llevarse a Carlos Nolasco con las manos esposadas, mientras vecinos del sector gritaban y expresaban su respaldo a la intervención policial. “Ahí está, ahí está. Toda la vida ha sido así”, se escucha decir a algunos presentes.

Milenka Nolasco se pronuncia sobre las acusaciones de agresión hacia su familia y la detención de su padre. A través de chats, revela los traumas que le ha causado el comportamiento de sus padres y cuenta su versión de la historia. Video: TikTok @carlitostv_oficial

La defensa de Milenka y la confesión que nadie esperaba

Tras conocerse la detención de su padre, Milenka Nolasco se pronunció públicamente. La influencer, que cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 700 000 en Instagram, optó por defender a su padre y cuestionar a la familia de la denunciante, aunque al hacerlo terminó revelando un episodio doloroso de su historia personal.

“Esa familia Ramos siempre ha buscado problemas a mi familia, desde pequeña. A mi papá entre todos, hasta las mujeres, le pegaban en la cancha, y él solo. Yo era niña. No es justo”, declaró Nolasco en comunicación con Carlitos TV. La joven, nacida el 2 de enero de 2005, también aclaró que prefería no ampliar la exposición del caso para no perjudicar su imagen pública.

La parte más reveladora de su pronunciamiento llegó cuando habló de su vida en casa. “Tengo traumas de que mis papás tomen, siempre lo dije en un live, me da miedo que tomen. Siempre esa familia es así. Gracias a Dios crecí en redes y lo primero que hice es mudarme”, confesó la creadora de contenido. La declaración expuso una realidad familiar que Nolasco había mencionado previamente en transmisiones en vivo, pero que cobró nueva relevancia en el contexto de la detención de su padre.

Hace un tiempo, la influencer Milenka Nolasco abrió su corazón y contó las difíciles experiencias que vivió en su infancia, rodeada de los constantes conflictos de sus padres y su familia, muchas veces causados por el alcohol. Video: TikTok @marilynbum15

Milenka Nolasco es una de las figuras más seguidas del entretenimiento digital peruano. Forma parte del grupo de creadores conocido como ‘Team Pirras’ y ha incursionado en la música urbana con colaboraciones junto al artista KID FLEX.

Su trayectoria no ha estado exenta de controversias: en 2025 fue señalada por dos creadores de contenido chilenos, quienes la acusaron de haberles conseguido pasajes de avión obtenidos con tarjetas clonadas para un viaje a Estados Unidos, lo que derivó en la cancelación de sus visas. Nolasco negó cualquier implicación ilícita y anunció acciones legales contra quienes la señalaron.

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