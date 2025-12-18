Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco: “No es un club normal que tenga gente de fútbol”

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

Jorge Fossati habló largo y tendido por primera vez de su salida de Universitario de Deportes. El popular ‘Nonno’ no llegó a un consenso con la directiva ‘crema’ para seguir el 2026, a pesar de tener contrato, y le puso fin a su segundo período en Ate con un tricampeonato concretado.

En una recienta entrevista con el programa ‘Pasión’, el DT uruguayo comenzó diciendo lo siguiente ante la pregunta de un panelista: “Soy muy celoso con el área deportiva. No quiero interferencias. Si tienes alguna sugerencia y sos parte del club, me gustaría que me la des con argumentos. Intento hacer lo mismo en las otras áreas, especialmente en aquellas que tienen relación directa con lo deportivo. Para graficar esto, de alguna manera, es lo que me alejó ahora de Universitario. Me desgasté mucho durante el año. También sucedieron otras cosas”.

Eso sí, el estratega de 73 años reconoció que tiene un carácter complicado. Un factor que -tal vez- influyó para que se termine marchando de la escuadra ‘estudiantil’. “Hay situaciones y situaciones. Yo nunca fui de bancar mucho ni de hacerme cómplice de nadie, pero es posible que no me dé cuenta y que la edad me lleve a ser menos tolerante, es posible”.

Jorge Fossati rompió su silencio tras su salida de Universitario y apuntó contra Franco Velazco.

Su comparación de Velazco con Ferrari

Minutos después, Jorge Fossati trató de explicar el contexto de la ‘U’. “Universitario es un monstruo de club. Solo para que la gente entienda, tiene hinchas equivalentes a tres poblaciones de Uruguay, son casi diez millones de hinchas, solo de hinchas, para graficar lo que es como club. Hace unos años que está intervenido. No es un club normal que tiene su directiva, gente de fútbol. Está intervenido y tiene administradores”.

En ese momento, volvió a recordar que Jean Ferrari fue el que lo contrató. “El administrador que me lleva a mí en 2023, en julio, y que me vuelve a llevar en 2025, es un hombre que fue jugador de fútbol y que trabajó como director de fútbol en otros clubes. Él era administrador de Universitario y en julio se va para la Federación. Hoy es director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol”.

Para después, mencionar a Franco Velazco, dejando una sutil indirecta. “Ahí queda un mes en el que ese organismo del Estado, ante determinados candidatos que se presentan con currículum, elige. Tuvimos un mes prácticamente con autoridades. Esto duró aproximadamente hasta agosto. Después quedaron personas que estaban con la administración anterior, pero que no ocupaban los cargos de decisión que hoy tienen. En ese momento eran personas del área legal”.

SUNAT eligió a Franco Velazco como nuevo administrador de Universitario de Deportes y sucesor de Jean Ferrari.

Su desacuerdo con factores deportivos

Más allá de que no haya tenido una afinidad con Franco Velazco, similar a la que desarrolló con Jean Ferrari, esa no fue la razón principal de su salida de Universitario en los últimos días. Jorge Fossati reconoció que tenía desacuerdos en factores deportivos con la directiva ‘merengue’, los cuales finalmente provocaron que no cumpla el año de contrato que tenía y se despida del club.

“Desde entonces vengo diciendo, lo mencioné en agosto por primera vez y después cada vez que me preguntaban y me hablaban del 2026, lo repetía: cuando termine la etapa que estamos atravesando partido a partido, tendremos que sentarnos y hablar, porque hay cosas que quiero transmitir. Refiriéndome a lo que usted mencionaba, por supuesto, no eran cuestiones que me correspondían. En determinadas áreas no veía lo que debería. Pasaron cosas que no deberían ocurrir. Eso fue lo que transmití en la reunión que tuvimos a fin de año. Eso, y sin dudas, fue lo que determinó que nos alejemos de Universitario. Salimos de Universitario”, sentenció.