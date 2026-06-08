Joven rompe su cédula de votación y escribe mensaje alusivo al MRTA en pleno local electoral de Trujillo

El incidente se produjo mientras miles de ciudadanos acudían a las urnas en la segunda vuelta presidencial. // Video: TVPerú

En el marco de la segunda vuelta electoral, las autoridades reportaron una serie de incidencias en Trujillo y otras zonas de La Libertad, donde se registraron intervenciones por presuntos delitos electorales, además de detenciones vinculadas al incumplimiento de la ley seca. La jornada, que debía desarrollarse con normalidad, dejó casos que activaron la respuesta de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Policía Nacional en distintos puntos de la región.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió en la institución educativa Juan Pablo II, en Trujillo, donde un ciudadano fue intervenido luego de presuntamente romper su cédula de sufragio y escribir en ella una frase alusiva al MRTA. De acuerdo con la información brindada, el hombre habría arrojado el documento por la ventana del aula con la intención de evitar ser descubierto, pero el hecho fue advertido y comunicando de inmediato a las autoridades, que procedieron a trasladarlo a la comisaría El Alambre por la presunta comisión de un delito electoral flagrante.

PUBLICIDAD

Fiscalía reportó cinco casos durante la jornada electoral en La Libertad

JNE prueba la nueva cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: JNE)

La Fiscalía de Prevención del Delito informó que, hasta el cierre del reporte, se habían registrado cinco casos de personas detenidas durante esta segunda vuelta electoral. Según el detalle expuesto, uno de ellos estaría relacionado con un presunto caso de suplantación en la localidad de Chepén, mientras que otro corresponde al ciudadano intervenido por la destrucción de material electoral en Trujillo.

El caso de la cédula de sufragio rota generó especial atención por tratarse de una acción que afecta directamente el normal desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, el personal policial actuó tras conocerse lo ocurrido dentro del local de votación, donde se habría verificado la agresión al documento electoral. La intervención quedó registrada como parte de las acciones inmediatas adoptadas frente a conductas que pueden configurar infracciones o delitos vinculados a la elección.

PUBLICIDAD

Otras incidencias en la región

La Municipalidad de Lima, junto a la PNP, clausuró establecimientos que operaban como discotecas en el Jirón de la Unión por detectar diversas infracciones administrativas y de seguridad, previo a la Ley Seca. (Foto: Municipalidad de Lima)

A estas incidencias se sumaron otras intervenciones ocurridas durante la tarde del sábado, cuando tres mujeres fueron detenidas por infringir la ley seca, medida que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral. De acuerdo con el reporte, en la misma zona existían varios locales que continuaban atendiendo, aunque solo dos de ellos pudieron ser intervenidos por las autoridades.

Las mujeres fueron sancionadas con las multas establecidas para este tipo de faltas y luego liberadas, luego de las diligencias correspondientes. La información indica que los establecimientos intervenidos se dedicaban exclusivamente a la venta de alcohol, por lo que su funcionamiento estaba prohibido en el marco del proceso electoral. La medida fue aplicada también en el distrito de La Esperanza, donde se detectó una situación similar.

PUBLICIDAD

En paralelo, en la provincia de Pataz se reportó que varias mesas de sufragio fueron instaladas con retraso debido a la ausencia de miembros de mesa. Este inconveniente generó demoras en el inicio de la votación en algunos locales, en una jornada marcada por incidentes que obligaron a reforzar la supervisión y el control en distintos puntos de La Libertad.