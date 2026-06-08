Así votaron en San Borja, distrito donde viven Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: candidata de Fuerza Popular obtuvo amplia ventaja

Un seguimiento detallado del avance del conteo de votos en distritos clave de Lima como San Borja, San Isidro y San Juan de Lurigancho, mostrando las tendencias de votación para Fuerza Popular y Juntos por el Perú. ATV

La distribución del voto en Lima volvió a reflejar diferencias marcadas entre los distintos distritos de la capital durante la segunda vuelta presidencial. Mientras algunos sectores mostraron una amplia preferencia por una de las candidaturas, otros registraron resultados más competitivos, según las cifras difundidas durante la jornada electoral y los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Uno de los casos que captó atención fue el de San Borja, distrito donde residen tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez. Los resultados en esa jurisdicción mostraron una ventaja considerable para la candidata de Fuerza Popular, en un escenario donde ambos aspirantes compartían el mismo espacio de residencia.

PUBLICIDAD

Las cifras comentadas durante la revisión de resultados permitieron observar las tendencias electorales de varios distritos de Lima, así como las diferencias territoriales que marcaron la competencia presidencial. Los datos también evidenciaron el peso electoral de zonas con alta concentración poblacional y la influencia de determinadas regiones en el resultado nacional.

San Borja otorgó una amplia ventaja a Keiko Fujimori

San Borja favoreció ampliamente a Keiko Fujimori, pese a que tanto ella como Roberto Sánchez residen en el distrito. Visuales IA

De acuerdo con los resultados difundidos durante la transmisión electoral, Keiko Fujimori obtuvo 71.521 votos en San Borja, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 17.153 votos.

La diferencia reflejó una clara preferencia del electorado sanborjino por la candidatura de Fuerza Popular. Los datos ubicaron a Fujimori con una ventaja superior a los 54 mil votos respecto de su rival en esa jurisdicción limeña.

PUBLICIDAD

San Isidro también respaldó mayoritariamente a Fuerza Popular

Otro de los distritos analizados fue San Isidro. Según las cifras actualizadas citadas durante la transmisión, Keiko Fujimori alcanzó el 84,19 % de los votos, equivalentes a 48.313 sufragios.

Por su parte, Roberto Sánchez obtuvo el 15,80 %, con 9.067 votos. Los resultados correspondían a un nivel de procesamiento superior al 97 % de las actas contabilizadas.

La atención también se concentró en San Juan de Lurigancho debido a su magnitud electoral. Durante la transmisión se destacó que este distrito supera en cantidad de votantes a varias regiones del país.

Los datos indicaron que Keiko Fujimori obtuvo 350.870 votos, equivalentes al 58,67 %. Roberto Sánchez registró 247.149 votos, con el 41,33 % de respaldo.

La diferencia entre ambos candidatos superó los 103 mil votos. Sin embargo, las cifras también evidenciaron una presencia significativa del voto a favor de Sánchez dentro del distrito más poblado del Perú.

PUBLICIDAD

Resultados en San Juan de Miraflores y San Luis

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

En San Juan de Miraflores, los datos de la ONPE mostraron una ventaja para Fuerza Popular. Keiko Fujimori consiguió 152.828 votos, equivalentes al 63,52 % del total contabilizado.

Roberto Sánchez alcanzó 87.751 votos, con el 36,47 %. Las cifras correspondían a más del 96 % de actas procesadas.

En el caso de San Luis, Fujimori registró 29.161 votos, con el 68,74 %, mientras que Sánchez obtuvo 13.262 sufragios, equivalentes al 31,26 %. Los resultados se sustentaron en un nivel de procesamiento cercano al 99 % de las actas.

Roberto Sánchez concentró su respaldo en el sur andino y regiones de la sierra

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez reacciona tras los primeros resultados de la segunda vuelta contra la candidata conservadora Keiko Fujimori, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Según Datum Internacional, Roberto Sánchez logró imponerse en 15 regiones del país. Su mejor resultado apareció en Puno, donde alcanzó el 82,21 % de los votos frente al 17,79 % obtenido por Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

También registró porcentajes elevados en Apurímac, con 78,92 %; Huancavelica, con 78,87 %; y Ayacucho, con 78,06 %.

La relación de regiones favorables para el candidato de Juntos por el Perú incluyó además a Cusco, Cajamarca, Tacna, Amazonas, Huánuco, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, Áncash, San Martín y Junín.

En varias de estas jurisdicciones, la diferencia frente a su contendora superó los veinte puntos porcentuales, según los datos difundidos por Datum Internacional.

Keiko Fujimori dominó en Lima, la costa norte y el voto exterior

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Los resultados de Datum Internacional señalaron que Keiko Fujimori obtuvo la mayoría en 12 circunscripciones, entre ellas Lima Metropolitana, Lima Provincias y el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Su porcentaje más alto apareció fuera del país, donde alcanzó el 66,86 % de los sufragios frente al 33,14 % obtenido por Roberto Sánchez.

La candidata también consiguió ventajas en Tumbes, La Libertad, Callao, Loreto, Piura, Lambayeque, Ica y Ucayali. En Lima Metropolitana registró el 62,19 % de los votos.

PUBLICIDAD

Uno de los resultados más estrechos se presentó en Pasco. Según Datum Internacional, Fujimori alcanzó el 50,32 %, mientras que Sánchez obtuvo el 49,68 %, una diferencia inferior a un punto porcentual.